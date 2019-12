26590, el Gordo de Navidad

El primer premio de la Lotería de Navidad 2019, conocido por todos como 'El Gordo', ha recaído en el número 26.590. El décimo está dotado con cuatro millones de euros a la serie, por lo que cada décimo recibe como premio 400.000 euros. Además, este año el Gordo es más gordo puesto que los ganadores cobrarán un importe neto de 324.000 euros frente a los 322.000 del Sorteo del año pasado una vez se quiten los impuestos.

El número, que ha sido muy madrugador, ha estado repartido por numerosas ciudades y ha sido vendido, entre otras localidades, en Madrid (en doña Manolita), en Salou (Tarragona), Salamanca y en los municipios alicantinos de San Vicente del Raspeig, Alcoy y Moraira. Además, en Suria (Barcelona), en la ciudad condal, en los municipios murcianos de Las Torres de Cotilla y Beniajan, y en Sevilla.

El premio se ha dado a conocer a las 9.19 horas, en la primera tabla, y ha sido cantado por Noura Akrouh y Elisabeth del Carmen. Han extraído las bolas Santo Daniel de León y Bileiky Lisselot.

CATALUÑA

90 series estaban a la venta en la administración número 1 de Salou (Tarragona), otras 5 en la 249 de Barcelona y dos series en Súria (Barcelona), ha repartido en total más de 388 millones de euros en Cataluña. Se trata del mayor premio en la lotería de Navidad que recae en Cataluña en los últimos años y la primera vez que el Gordo llega con abundancia a la provincia de Tarragona, habitualmente una de las más desafortunadas en este sorteo. Solo la administración de lotería de Salou habría repartido 360 millones de euros en este premio.

Además de las 90 series que estaban a la venta en Salou, otras cinco series de este mismo número del Gordo han sido repartidas desde la administración de lotería número 249 de Barcelona, situada en el número 2 de la calle Guipúzcoa, mientras que otras dos series han sido vendidas en el despacho de loterías número 2 de Súria, situada en el número 7 de la calle Sant Josep.

Jaume Sellart

El Centro Aragonés Cachirulo de Reus (Tarragona) ha repartido 80 series del número 26.590, que reservó en la administración de lotería de Salou (Tarragona) para repartirlo en participaciones entre sus asociados, que han sido agraciados con 320 millones de euros. Así lo ha confirmado la propietaria de la administración de lotería número 1 de Salou, Núria Montero, que se ha mostrado "feliz" por haber dado por primera vez un premio Gordo en la provincia de Tarragona. La lotera ha afirmado que otras diez series han sido vendidas en ventanilla durante los últimos días.

El municipio de Súria (Barcelona) ha repartido 8 millones de euros del primer premio (26.590) del Gordo de Navidad, distribuidos en dos series que han premiado con 400.000 euros cada décimo vendido. Según ha explicado a Efe el propietario de la administración lotera de Súria, Joan Antoni Pulido, la totalidad de los décimos de las dos series premiadas se han vendido por ventanilla: "Es un número que se han vendido muy bien", ha asegurado. También es la primera vez que esta administración, ubicada en el municipio barcelonés compuesto por menos de 6.000 habitantes, reparte un primer premio del Gordo de Navidad.

[26.590: el Gordo deja en Cataluña más de 388 millones de euros]

SALAMANCA

Un despacho de loteria situado en el centro comercial Carrefour de Salamanca, en la Avenida de Agustinos Recoletos, ha repartido 100 millones de euros en 25 series del Gordo.

ALCOY, SAN VICENTE Y MORAIRA

Un total de 40 series del premio gordo del sorteo extraordinario de Navidad, el número 26.590, han sido vendidas en administraciones de lotería de Alcoy, San Vicente del Raspeig y Moraira, que han repartido en total 160 millones de euros.

En la administración de lotería número 1 de San Vicente del Raspeig, ubicada en la calle Manuel de Falla, se han consignado 19 series del 'Gordo', lo que supone que ha repartido 76 millones de euros, mientras que en la número 2 de esta misma localidad, en la avenida Libertad, se ha vendido una serie, con un premio de 4 millones de euros.

La administración número 3 de Alcoy, ubicada en la calle Santo Tomás, ha vendido 15 series del 'Gordo', con lo que ha repartido 60 millones de euros, y la administración número 1 de Moraira, en el edificio Benidorm, ha vendido cinco series del primer premio, que suponen 20 millones de euros. La administración de Moraira, que está abierta desde 1987 y que debe su nombre al edificio en el que estaba ubicado en sus inicios, repartió el año pasado un cuarto premio del sorteo de Navidad, y hace dos años también otro cuarto premio, según ha explicado a Efe una de las trabajadoras del despacho, Rosana. Las cinco series del 'Gordo' se han vendido "uno a uno" en ventanilla en este local, al que de momento no se ha acercado mucha gente y en el que ya tienen preparado el cava para celebrarlo.

DOÑA MANOLITA EN MADRID

La mítica administración de 'Doña Manolita' ha vuelto a repartir suerte en Madrid al vender de nuevo el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El champán, el confeti y los abrazos han vuelto a este establecimiento, uno de los más conocidos del país que ha vendido diez décimos del 26.590, dotado con 4.000.000 euros a la serie.

Los empleados de la administración han empezado a celebrar a primera hora, con el tempranero gordo, el haber repartido de nuevo suerte en Madrid. Numerosos viandantes ya se han acercado a la administración y la noticia de la venta del gordo ha sorprendido a algunos clientes que esperaban para comprar lotería. La administración de loterías más conocida de Madrid repartió suerte en el sorteo del año pasado con tres quintos premios, todos ellos dotados con 60.000 euros a la serie.

Curiosamente, ayer Doña Manolita tuvo que cerrar durante unas horas por caída de cascotes ante los fuertes vientos de ayer, informaron a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas de ayer, cuando cayeron algunos elementos de la cornisa de un edificio de viviendas de dicha calle, en la que se ubica la administración de loterías que más vende en España solo unas horas antes del sorteo de Navidad. No ha habido que lamentar heridos.

Vídeo

SEVILLA

José María Nogales, lotero que ha vendido en un barrio de Sevilla una serie del 26.590 agraciado con el Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, se ha mostrado muy feliz de haber repartido el premio entre una clientela que, sobre todo, está formada por gente "humilde y trabajadora". Nogales regenta desde 2016 una administración del centro comercial Alcampo de la Ronda del Tamarguillo de Sevilla, donde ha recibido a la prensa con una camiseta alegórica al premio.

Ha indicado que puso a la venta una serie entera, de la que todavía no sabe cuántos décimos ha vendido, pero sí sabe que tres de los décimos han sido vendidos a través de una aplicación."Es un barrio de gente trabajadora, donde todos nos conocemos y nos alegramos por todos", ha dicho, recordando que este año también ha dado 802.000 euros de la Lotería Primitiva, y al día siguiente 20.000 de Euromillones. José María Nogales lleva desde 2016 gestionando la administración de loterías que ha vendido el premio.

Ha contado como anécdota que anoche terminó muy tarde de trabajar y pensaba levantarse tarde este domingo: "Mi hermana me llamó a las nueve y medio gritando de alegría, y me he venido corriendo a la administración", ha relatado.

ALEGRÍA ENTRE LAS DOS NIÑAS QUE HAN CANTADO EL PREMIO

María, la madre de Noura Akrouh, una de las niñas que este 22 de diciembre ha cantado el 'Gordo', ha confesado que "era el sueño" de su hija llevar la suerte en este Sorteo de Navidad de 2019, en concreto, al cantar el 26.590, primer premio dotado con cuatro millones de euros a la serie. "Ha sacado el 'Gordo' y era su sueño. He hablado con ella y está muy contenta", ha manifestado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. La mujer también ha reconocido que en la familia estaban "muy emocionados de compartir la alegría" al sacar su hija el 'Gordo'.

Acompañando a María en el salón del Teatro Real también se encontraba Pilar, madrina de Noura. "No nos creíamos que era el primer premio; cuando ha salido estábamos tan tranquilas pensando que era otro", ha reconocido.

MELILLA, DE NUEVO SIN EL GORDO

La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región de España donde nunca ha caído el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, después de que las provincias de Ávila, Tarragona y Zamora abandonaran en 2018 la lista de no agraciados con este gran premio, dotado con 400.000 euros al décimo.

En el sorteo de Navidad del pasado año, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, la ciudad de Melilla se quedó además como la único territorio que no recibió ninguno de los grandes premios mayores, ya que en el resto de las 50 provincias de España, así como Ceuta, sí tuvieron la suerte de recibir parte de estos. Este año aún queda suerte por repartir ya que, alrededor de las 10.00 horas, no han salido todavía más premios, excepto un 'quinto' que ha caído íntegramente en Soria. En 2018, Ávila, Tarragona y Zamora tuvieron la fortuna de ser agraciados con parte del 'Gordo'. Este deseado premio fue a parar a la localidad abulense de El Barraco, así como a los municipios tarraconenses de Altafulla y Camarles; y a las zamoranas de Puebla de Sanabria y Quiruelas de Vidriales, y Zamora capital.

El ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando un año más la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 80 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas el pasado año 2018. Además, el primer premio ha ido a parar a Madrid en los últimos cuatro años (2016, 2017, 2018 y 2019). La primera vez que fue agraciada fue en 1816. Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), recogidos por Europa Press, la segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona ya que en la ciudad condal han caído un total de 41 'Gordos' desde el año 1817, el último cayó el año pasado.

A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 17 (que repite este año), Valencia (13), Bilbao (13), Zaragoza (13) y Cádiz (12). Estas cinco localizaciones recibieron en 2018 la visita del 'Gordo' de la Lotería de Navidad. Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el 'Gordo' en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Es el caso de Málaga y Alicante, donde ha recaído el primer premio en diez ocasiones; Santander, en nueve ocasiones; o Granada, en ocho. A Coruña, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en siete ocasiones; Palma de Mallorca, en seis; Badajoz, Lugo y Manises (Valencia) y Murcia (agraciada este año) en cinco; Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Valladolid, Burgos y Pamplona, en cuatro.

El primer premio ha caído tres veces en Albacete, Casas Ibáñez (Albacete), Benidorm (Alicante), Oviedo, Sabadell (Barcelona), Algeciras (Cádiz), Córdoba, Carballo (A Coruña), Huesca, Torrejón de Ardoz (Madrid), Palencia, Logroño, Segovia, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Telde (Las Palmas) y Teruel.

En dos ocasiones, 'El Gordo' se repartió en Vitoria, Elche (Alicante), Almería, Avilés, El Ejido (Almería), Nava (Asturias), Granollers (Barcelona), Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Cáceres, Coria (Cáceres), Castellón, Ciudad Real, Santiago de Compostela, Cuenca, Belmonte (Cuenca), Almuñécar (Granada), Linares (Jaén), León, Boñar (León), Lérida, Vilalba (Lugo), Alcorcón (Madrid), Collado Villalba (Madrid), Leganés (Madrid) y San Sebastián de los Reyes (Madrid).

También ha caído el primer premio dos veces en Alora (Málaga), Marbella (Málaga), Ronda (Málaga), Cartagena (Murcia), San Pedro del Pinatar (Murcia), Yecla (Murcia), Pontevedra, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Las Palmas), Salamanca, Cepeda (Salamanca), Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona (Tenerife), Los Realejos (Tenerife), Soria, Talavera de la Reina (Toledo), Alcira (Valencia) y Derio (Vizcaya).

De ciudades capital de provincia, únicamente ha caído una vez en Guadalajara, Huelva, Orense y Zamora, aunque también ha caído en otras localidades de menor tamaño alguna vez en la historia.

PREDILECCIÓN POR EL 5

En el sorteo de la Lotería de Navidad todos los números, desde el 00000 hasta el 99.999, tienen la misma posibilidad de salir premiados porque están en el bombo. Sin embargo, el Gordo siente predilección por el 5, una terminación que ha resultado agraciada en 32 ocasiones. Una curiosidad estadística que sitúa en el extremo contrario al 1 como la terminación menos premiada, puesto que en más de dos siglos de sorteo, el Gordo solo ha acabado en ese número en ocho ocasiones, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado. El 4 y el 6 son otras terminaciones con suerte: 27 veces han resultado agraciadas con el primer premio de este sorteo extraordinario, que se viene celebrando desde 1812.

La idea extendida entre los ciudadanos de que los números bajos no salen es una superstición que no se sustenta en los datos estadísticos. Y es que los de tres cifras han sido agraciados tres veces, a pesar de que son los que menos se demandan. El 523 obtuvo el primer premio en 1828, el 615 en 1866 y el 675 en 1962. El "dos mil" ha sido el millar más repetido. Los boletos con números desde el 2.000 hasta el 2.999 han obtenido el primer premio en diez ocasiones. Los "nueve mil" han logrado el Gordo nueve veces, los "seis mil", ocho, y los "doce mil" y "quince mil", siete. El año pasado, por ejemplo, el primer premio fue para el número 03.347.