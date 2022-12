Carlos Herrera: “Pedro Sánchez va a pisar aún más el acelerador del conflicto institucional”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Miércoles 21 de diciembre del 2022, un día después del día después. Un día después de las reacciones al día anterior, vengo a decidir que fue, informativamente hablando, un sablazo, literalmente un sablazo en la por otra parte nada aplanada actualidad del día.

Como saben ustedes el Tribunal Constitucional le dio un revolcón a Pedro Sánchez. Bueno, pues ayer compareció ante los medios. Todo en Sánchez, todo en Sánchez es impostado, todo es mentiroso. Cuando baja el tono y apela a la serenidad, encolado, fatuo, como acostumbra a ser, como hizo ayer, ya sabemos que normalmente ocurre todo lo contrario. Sabemos que lejos de serenar el ambiente, Sánchez va a pisar aún más el acelerador del conflicto institucional.

Audio





También comparecido Feijóo, hombre, con una diferencia. Es el único dirigente que ha respondido a preguntas, aquí las declaraciones institucionales, los plasmas… eso se ha puesto a la orden del día y los periodistas se han quedado para tomar nota de lo que le dictan los políticos sin hacer una sola pregunta.





¿En qué país vive Pedro Sánchez?

¿Cuánto hace que a Sánchez no le puede preguntar un periodista que no sea de su circulito mediático? No que ya dé una entrevista, bueno por Dios, hasta ahí podríamos llegar, no, no, no; en una comparecencia. Pero bueno, volviendo al asunto, dijo que entiende la indignación de la gente por la decisión del Constitucional de tumbar dos enmiendas del Gobierno. ¿En qué país vive este sujeto?, ¿qué contacto con la gente tiene este sujeto?, ¿indignación de la gente? Pues será del editorialista de 'El País', porque la gente en general está bastante tranquila, bastante tiene la gente con lo que tiene como también para andar indignándose para que no se hable de otra cosa en el metro, como dice la ministra esta de Justicia; por cierto, desaparecida.

Otra cosa es que parece que al Gobierno y a los socios les habría gustado que la gente se echara a la calle a protestar contra el Constitucional. Peromiren, España todavía no es la Cataluña del procés, esa es la diferencia. La gente por lo que está indignada es porque ya sea un centenar de casos los violadores que se han visto beneficiados de una reducción de penas por la ley del gobierno, más de un centenar de rebajas, 16 de ellos a la calle. Eso sí que indigna. También indigna mucho que sean los golpistas catalanes los que estén dictando las modificaciones del Código Penal, incluso para rebajar el delito de malversación. Recuerden, todos los días habría que recordarlo como un mantra, estamos ante una reforma penal a favor de los socios de Sánchez que, además, son unos delincuentes. Justicia a la carta de los delincuentes, eso sí que indigna a quien paga religiosamente sus impuestos, por cierto que cada día son más; y cumple con las obligaciones como ciudadanos.

España todavía no es la Cataluña del procés

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La gente está preparando la Navidady el único indignado aquí es Sánchez porque el Constitucional se ha atrevido a ponerle límites. Como es habitual Sánchez echó la culpa al PP del bloqueo de la renovación de las instituciones, anunció que tomará medidas precisas y… Por lo visto, las medidas precisas consisten en que los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos presenten una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que ha tumbado el Constitucional. Y el Gobierno cree que así se sortea el veto dictado por el TC por motivos formales; bueno, en cualquier caso ese sistema de la proposición de ley que es el que ha implantado el Gobierno para eludir informes del Consejo de Estado, del Poder Judicial, Consejo Fiscal… eso va en contra de los estándares de la Unión Europea. Ayer mismo, la Comisión Europea reiteró sus advertencias sobre el asunto, las reformas de calado y ésta ya me explicarán ustedes y si lo es o no; requieren consultas previas de todas las partes implicadas, que es justo lo que no hace este Gobierno. Además, el contenido de las enmiendas tumbadas que ahora se van a plantear como proposición de ley, es claramente inconstitucional; o sea, se trata de volver a modificar las mayorías reforzadas de tres quintos para rebajar la mayoría simple y romper el principio de colegialidad en la elección del Consejo del Poder Judicial. Y se priva al TC, al Constitucional, de su competencia para examinar la idoneidad de los candidatos, y eso ¿qué quiere decir? Herrera, por favor, que es muy pronto por la mañana para andar… mire usted que se va hacia una mayor politización del Poder Judicial, en vez de reformar su independencia o reforzar su independencia como dice Bruselas.

Audio





Núñez Feijóo exigió al Gobierno que frene la escalada de agresiones al Poder Judicial y al TC, reiteró su disposición a negociar, a pactar grandes asuntos de Estado, aunque advirtió que eso es incompatible con la estrategia del Gobierno de revisar el Código Penal al dictado lo de los independentistas catalanes, es que eso es, oiga. Reformar el Código Penal porque te lo piden, bueno, te lo piden, te lo exigen tus socios que además son delincuentes.





Sin acuerdo en el CGPJ para nombrar a los magistrados para el Constitucional





Mientras tanto, el Poder Judicial ayer se reunió para intentar recordar los dos candidatos que van como magistrados al Constitucional, pero el Consejo finalizó sin acuerdo. El llamado bloque conservador, es decir, los que no son sanchistas pidió la abstención de una de las vocales del sector sanchista, Clara Martínez de Careaga, porque es la esposa de Conde Pumpido. La votación se resolvió 10 a 7 cuando es necesario una mayoría reforzada de 11 votos para ser válida. Mañana se vuelve a reunir. Cuando nombre sus dos magistrados el Poder Judicial, el Gobierno puede nombrar los suyos que ya saben que son el ministro de Justicia de los indultos y una secretaria de Bolaños, de Gracita Bolaños, que es la encargada de avalar la política lingüística de la Generalitat.





La advertencia del Banco de España





En el capítulo económico, el Banco de España dio una de cal y otra de arena. La buena noticia es que no creo que vayamos a entrar en recesión en 202; la mala, es que el crecimiento va a ser muy débil de 1,3 en el conjunto del año, también que seguiremos con tasas muy altas de inflación durante todo el año que viene, un 4,9 de media, un 3,6 en el 2024. Y hay otro detalle importante en las previsiones del Banco: el crecimiento de la economía se debe sobre todo al tirón del consumo público, porque el consumo de las familias está prácticamente estancado.

Audio









Una nueva subida del SMI





Y hoy se reúne la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos para anunciar la subida del salario mínimo hasta los 1082 €, pero solamente lo van a pactar o lo van a decidir los sindicatos que ya saben ustedes que salen del sarcófago de vez en cuando, hace, lo que le dice el gobierno y vuelven a meterse otra vez en el sarcófago. Mientras tanto, no hay actividad, no hay vida inteligente; bueno vida inteligente tampoco ha habido mucho normalmente; pero no hay no hay vida conocida, más bien vida vegetal. Bueno, los empresarios no acuden al encuentro ¿por qué? Pues, por el malestar después de que la ministra haya pactado con Bildu: “nunca pactaremos con Bildu, escucha cuántas veces se lo tengo que decir…”. Bueno, pues la ministra ha pactado con Bildu un acuerdo que modifica lo pactado en su día en la mesa del diálogo social. Por cierto, el nuevo salario mínimo supera en un 65% el salario medio que se registra en buena parte de España y en algunas provincias como Zamora o como Ávila, el salario mínimo interprofesional está en el 80% del salario mínimo, y ahí seguimos. Pero claro, como digas oiga que el salario mínimo hay que cuidar muy mucho, fíjense en el informe de Cepyme que dice se han dejado de crear 200.000 empleos. Porque el volumen de trabajo, la carga de trabajo de una empresa no sube con la inflación, eso, en fin, lo recordó hasta la saciedad Garamendi, pero esto no. Ya les digo, lo del sarcófago no lo acaban de entender.