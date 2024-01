Carlos Herrera: “Si la ley de amnistía es tan buena ¿por qué se intenta cercenar el debate sobre la ley?"

Audio

Señoras, señores me alegro buenos días.

Es el lunes el mejor día de la semana, seguramente en el mejor momento o en uno de los mejores momentos que son las 8. Comienza una semana que seguramente en lo político va a ser de 'aquí no ha pasado nada'.

Una semana en la que empezarán ustedes hablando sobre todo los más futbolísticos del partido ayer, partidazo, entre el Real Madrid y el Barça.El Real Madrid pasó por encima del Barça como un expreso de media noche.

En lo referente a la política... solamente 15 días han pasado de este año 2024 y sin embargo estos 15 días nos dan una pequeña pauta de lo que puede ser el tiempo que tengamos por delante. En esta semana del 'aquí no ha pasado nada' seguimos sin saber cómo concibe o cómo entiende el gobierno y el PSOE los acuerdos del miércoles con Junts.

Solo sabemos que rebajan las expectativas pero le da alas a Junts y paradójicamente a Puigdemont frente a sus viejos socios de Esquerra Republicana de Cataluña.

Sí que da la sensación de que Pedro Sánchez cederá lo que sea preciso y Junts además lo sabe porque estamos ante un gobierno que no trabaja para los intereses generales de la nación, sino solo para mantener a su líder en el poder.

Esta va a ser la semana a la que el Gobierno se ha conjurado para fingir que la debilidad, la falta de escrúpulos del otro día, en realidad no pasó, por eso sehan ido a la finca de Quintos de Mora todos vestidos de casual y con zapatillas de deporte a confraternizar entre ellos y hacer un poco de terapia de grupos porque estamos en la resaca política de la disparatada sesión parlamentaria de la semana pasada.

Más que mirar hacia la semana pasada hagamos previsión de lo que posiblemente nos deje esta semana. Aunque sea evidente que no vamos a ninguna parte razonable o que estamos ya incluso casi en el deterioro, comienza una semana de citas importantes.



Ley de amnistía

Mañana comienza la tramitación de la ley de la amnistía, la ley de impunidad judicial. Van a debatir las enmiendas parciales, ya saben que las totales fueron rechazadas.

El Partido Popular ha anunciado que va a pedir la comparecencia de juristas y constitucionalistas para que informen sobre la proposición de ley. Desde luego sería inconcebible que no fuera así... que el asunto de mayor calado constitucional de los últimos tiempos se vaya a despachar en el Congreso sin escuchar a nadie, ni órganos constitucionales, ni expertos en la materia, ni la madre que los trajo.

Si esta ley es tan buena, si tanto va a servir para pacificar Cataluña como dicen, ¿por qué se intenta cercenar el debate sobre la ley?

El Gobierno no quiere que se escuche ni al poder judicial, ni a la Fiscalía, ni al Consejo de Estado, tal como hizo con la ley del' sí o sí' y ya sabemos lo que trajo aquella ley del sí o sí.

Den ustedes por descontado que en el Congreso no se va a poder escuchar valoraciones independientes sobre la amnistía, eso no va a pasar y lo que escucharemos seremos los cantos pobres de argumentos que el sanchismo está poniendo en marcha y que no están convenciendo casi ni a su propia parroquia.





Excarcelar presos de ETA

Y cada vez hay más inquietud porque esta ley de amnistía no solo sirva para garantizar la impunidad de los golpistas catalanes sino que tenga una derivada para exculpar para excarcelar a los presos terroristas de ETA.

Este fin de semana se ha celebrado en Bilbao una manifestación en favor de la liberación de los presos, ahí estaban Bildu con sus chicos Esquerra y Junts y el Bloque Nacionalista gallego.Y el portavoz del colectivo de preso que es Joseba Azkárraga, un exconsejero del Gobierno vasco explicó claramente la naturaleza del proceso que se ha vivido la pasada legislatura, los trajimos a las cárceles de aquí para que vayan saliendo. Sin cumplir las condenas habría que precisar. Ojo a este asunto porque es un intento de borrar la historia criminal de ETA, vender un velo de olvido a las víctimas, que la justicia a duras penas pueda hacer su trabajo.

La Audiencia Nacional ha reabierto el caso del asesinato del concejal del Partido Popular, Jesús María Pedrosa, del año 2000. Es uno de los casi 400 asesinatos que aún quedan por condenar.

??? "Lo siguiente es sacar a los asesinos a la calle antes de tiempo porque sienten que en realidad no hicieron nada malo"



"Limpieza étnica en toda regla"

En esas investigaciones la Policía Nacional ha presentado un informe de 300 páginas en el que detalla la estrategia del terror que impuso la banda asesina para crear unclima general de miedo en el cual parte de la población no nacionalista se sienta amenazada con una intensidad que decidieran renunciar al ejercicio de sus derechos y abandonasen el País Vasco. Es decir una limpieza étnica en toda regla.

Foro Económico de Davos



Esta semana se va a hablar también del Foro Económico de Davos que comienza en Suiza. Pedro Sánchez va a intervenir tiene previsto mantener allí un encuentro con empresas españolas que estén presentes en el foro. Después de la intervención de Sánchez, que se garantiza la presencia de dirigentes empresariales durante su intervención, cosa que no pasó el año pasado, y va a intentar vender los logros de la economía española ante los inversores internacionales, pero la incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española.

Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad... supera a otros problemas como el coste energético.

No vamos seguramente a ninguna parte con la dinámica que hemos conocido en los primeros compases del Gobierno de este individuo. Estamos -como les decía antes- en un deterioro, en una más que presidencia de mentiras y de cesiones,de entregas a minorías de lo que nos pertenece a todos.

Eso claro eso no lo va a llevar Sánchez a Davos, veremos si alguien se lo pregunta, pero el panorama es ciertamente sombrío a 15 días de haber comenzado 2024 y nos queda mucho tiempo por delante.