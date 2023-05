Carlos Herrera: "Es importante que, aunque la sociedad no sea racista, se controlen los actos que sí lo sean"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en Melilla y en la "tormenta" por el "escándalo por la compra de votos" en la ciudad.

"Ayer se produjeron las primeras detenciones y se vino a confirmar lo que era un secreto a voces, las conexiones con el fraude electoral conducen al partido Coalición por Melilla de Mustafá Aberchán", apuntaba el comunicador.

"No es ninguna sorpresa porque les recuerdo que el propio Aberchán no se puede presentar a las elecciones por haber participado en una trama similar hace años. Hay secreto de actuaciones, pero parece bastante evidente que estos dos son los cabecillas de la red. Una vez se ha confirmado lo que parecía evidente, ha llegado la bronca", ha añadido.

En este punto, se ha fijado en el Gobierno de la ciudad autónoma: "Coalición por Melilla gobierna la ciudad autónoma gracias a un acuerdo con el PSOE y habiendo cedido la presidencia a un concejal de Ciudadanos que fue expulsado el partido. El PP ha pedido explicaciones a los socialistas por sus acuerdos con el partido de Aberchán. La secretaria del PP ha exigido a los socialistas que expliquen si piensan seguir entendiéndose con el partido. Pero es que Coalición por Melilla forma parte de Más País, que lidera Errejón".

Conexiones entre Coalición por Melilla y Marruecos

"De remate a este escándalo, el diario 'El Mundo' apunta que habrían detectado conexiones entre personajes cercanos a Aberchán y el régimen de Marruecos en unas visitas realizadas al país poco antes de que comenzase el fraude. No se le escapa que Marruecos quiere anexionarse Ceuta y Melilla", ha añadido.

Además, se ha planteado la siguiente pregunta: "¿Qué pasaría si Coalición por Melilla hubiera logrado la mayoría y declararan la anexión con Marruecos? Ya no podríamos acusarles de sedición porque este Gobierno ha eliminado el delito. De momento la influencia de Marruecos en lo ocurrido en solo una sospecha, que no se va a confirmar como no se sabe nunca nada de las relaciones de este Gobierno con Marruecos, pero la eliminación de la sedición es una realidad que supone consecuencias".

Detenciones tras los insultos a Vinicius

En clave deportiva, los insultos a Vinicius siguen copando la actualidad. "Ayer se produjeron hasta siete detenciones, individuos que participaron en los sucesos del domingo y otras cuatro en Madrid, que son los que colgaron un muñeco alusivo al jugador, ocurrió a principio de año, pero qué casualidad, que las detenciones se anunciaron ayer".

"La Federación, ayer se puso digna y los políticos normales insisten en trasladar el mensaje de que España no es un país racista. Claro que España tiene individuos racistas, igual que tiene delincuentes, pero España no es un país racista. Es importante que, aunque la sociedad no sea racista, se subrayen y controlen estos actos racistas", ha concluido.