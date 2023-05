La decisión del Comité con Vinicius, en el Tiempo de opinión: "La mayor injusticia de la historia"

Hablamos en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE de este martes de la sorprendente decisión del Comité de Competición, que ha decidido dejar sin efectos la expulsión de Vinicius y cerrar la grada de Mestalla cinco partidos. Cuando todo el mundo se esperaba uno o dos partidos de sanción al brasileño después del golpe a Hugo Duro en el Valencia - Real Madrid, el Comité corrige la decisión del árbitro y podrá jugar contra este miércoles contra el Real Madrid.





Manolo Lama elogió lo que ha conseguido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el tema de Vinicius, pero critica la decisión del Comité: “Florentino los pone firmes y me parece muy bien y lo que ha hecho el Comité de Competición es impresentable, es la mayor injusticia de la historia. Tienen que ver las imágenes y ver la agresión de Mamardashvili y Hugo Duro y sancionar. Han hecho muy bien sancionando Mestalla pero todavía estamos esperando que se cierre Cornellá. Esto es una decisión política porque Rubiales dobla la rodilla”.





El director de Tiempo de Juego, Paco González, ve positivo todo lo que está ocurriendo tras las denuncias de Vinicius desde el pasado domingo: “Lo que ha pasado hoy me hace pensar que es muy bueno lo de Vinicius. Me parece bien el cambio del acta porque a lo mejor a partir de ahora se podrá cambiar y esta decisión es solo imagen internacional. La primera vez que alguien haga el mono, se va a marchar y, a lo mejor, ahora la gente empieza a avergonzarse de los insultos del de al lado. Lo normal era meter un partido a Duro, pero habrán dicho ' con el pollo en Mestalla...'. Rubiales les habrá dicho que no podían sancionar a Vinicius”.

Lo que no ha visto bien Paco es el vídeo que ha subido Vinicius en sus redes sociales con unas imágenes de los aficionados azulgranas insultando a Roberto Carlos: “Me ha parecido un error de Vinicius sacar el vídeo del Camp Nou contra Roberto Carlos. Él ya ha ganado la batalla, no tiene que revisar la historia porque ha sido una mierda para todos”.

Juanma Castaño, contra Florentino Pérez

Para el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, la noticia de que este martes se detuvo a los autores del muñeco de Vinicius colgado de un puente, no es normal: “Me he sentido indignado cuando he leído la noticia de que habían detenido a los autores del muñeco colgado de Vinicius. No podemos meter en la coctelera los insultos racistas y la roja a Vinicius. Los dos tenéis razón, lo de hoy es fruto de un escándalo mundial. Dicen que el Comité habla de una manipulación del VAR, pero no lo creo, lo que creo es que admite que hay error humano en el VAR”.

Juanma criticó las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que durante los actos de celebración de la Euroliga, afirmó que no iba a tolerar más ataques racistas e hizo una crítica al estamento arbitral: “Mi crítica a Florentino es que no puedes juntar los insultos racistas a las críticas de los árbitros. Es la primera vez que Florentino hace algo sobre el racismo, cuando ha tenido un jugador que ha sufrido”.