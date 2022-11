Carlos Herrera: “El fiasco de la ley del ‘solo sí es sí’ estaba anunciado de antemano”

Audio

Es miércoles, es 16 de noviembre y el mundo ha estado en las últimas horas muy inquieto por el misil que ayer cayó en Polonia, país miembro de la Alianza Militar, que costó la vida a dos personas. El Gobierno polaco ha pedido prudencia pero ha responsabilizado a Rusia. La verdad es que por el terreno ucraniano hay una auténtica lluvia de misiles yendo y viniendo, también algunos misiles que lanza Ucrania para interceptar misiles que lanza Rusia y ahí que alguno puede haberse despistado y entrado en territorio polaco. Desde luego, la Cumbre del G20se ha posicionado en creer que efectivamente ha sido un error técnico. Así lo ha contado el señor Erdogan, el turco Erdogan ahora en una rueda de prensa. Al parecer se respeta la declaración hecha por Rusia según la cual este incidente no tuvo nada que ver con ellos. El Presidente Joe Biden ha dicho también que es poco probable que se dispara desde Rusia. Bueno, en eso están, en que efectivamente todo parece indicar que estas expresiones son consecuencias de un error en la trayectoria de algún misil o consecuencia de las contramedidas defensivas lanzadas por Ucrania. Con lo cual, me da la sensación de que la parte del mundo que se está acostando ahora se acuesta más tranquila.





Donald Trump ha anunciado que va a ser candidato a las presidenciales del 2024 en Estados Unidos y se ha desconvocado la huelga de transportistas que había convocado la Plataforma Nacional del Transporte. ¿Por qué? pues por poco seguimiento, poca incidencia, y lo más racional parecía que era hacer eso.

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera, Manuel Hernández, participa en la manifestación de transportistas en Atocha, a 14 de noviembre de 2022, en Madrid (España). La manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte, ha contado con el apoyo de representantes de otros sectores como el de agricultura, ganadería y hostelería, entre otros. La Plataforma denuncia el "incumplimiento" de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.









LAS LEYES DEL GOBIERNO Y SUS CONSECUENCIAS: DEL 'SOLO SÍ ES SÍ' A LA MALVERSACIÓN

Pero dos asuntos para no aburrirse en España ahora mismo son los que afectan a una ley, la ley del ‘sí solo es sí’ y sus consecuencias anunciadas hacía tiempo; y por otra parte, esa reforma del delito de malversación que ya quieren hacerla, solo extensiva, a aquellos que hayan delinquido con sedición; es decir, hecha a la medida de los golpistas catalanes. Pero les explico por partes.

En España se ha demostrado que la banda de la tarta vale para hacer fiestukis pero no para gobernar y mucho menos para hacer leyes que mejoran la protección de las mujeres. Ayer, se conocieron los primeros casos de reducciones de penas a violadores y pederastas en virtud de los defectos de esa llamada Ley Montero, con la ley de ‘si solo si ‘. Un individuo que había sido condenado a 8 años con la ley anterior ha visto rebajada la condena en 2 años, y se anuncia una catarata de revisiones en la misma línea. Solo en Madrid ya se han registrado un centenar de peticiones de revisión de condena en virtud de la ley. La Ley es un bodrio jurídico por muchas cosas, pero que permita a revisar a la baja algunas penas a quienes no se lo merecen es, y ha habido bastantes ejemplos, particularmente lamentable. El hecho de homologar abuso con agresión y rebajar las penas de agresión, que es algo que ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial, también el Consejo de Estado; pero que fue desoído por el Ministerio de Igualdad pero cuidado, por el Gobierno en pleno. Efectivamente el Poder Judicial dijo hay un riesgo equiparando abusos con violación porque podría llevar a rebajarse las penas impuestas por violación, eso se despreció con la soberbia que es marca de la casa. Eso son fake news adelantadas por machistas y ahora vemos que tenía razón el Consejo. El fiasco de la ley estaba anunciado de antemano, que es lo que ocurre cuando tú pones a unas cuantas mamarrachas a hacer leyes no para mejorar la vida de la gente, ni para atajar problemas reales, sino para hacer pura ingeniería social y cuando ya sumas la soberbia a la burricie más absoluta, peor que peor.

Durante meses esa banda de fanáticas, analfabetas, descalificaba como machistas a todos quienes advertían de los defectos de la Ley, pero ayer volvieron a hacer el ridículo. Su Ley no tiene problemas, el problema es que los jueces son unos machistas que deben ser reeducados en el feminismo. Sí, sí, propaganda machista. Es talla idiocia que ni siquiera son capaces de reconocer que en este país la mayoría de jueces son juezas, son mujeres; y están obligados a aplicar la Ley aunque sea una chapuza. Pero es que ni por esas dan su brazo a torcer. Ayer, más soberbia todavía por ese escombro jurídico que se llama Victoria Rosell.

Bueno, pues ayer. Esta se supone que es la lista de la banda de la tarta porque es jurista. Diciendo que solo es maravillosa y que la culpa es de los jueces machistas. Hay que ser soberbia, hay que ser soberbia. Bueno, ante el escándalo salió la otra Montero, ministra de Hacienda número dos del PSOE, y dice vamos a revisar el texto como si la cosa no fuera con ella. Conviene no despistarse, esta ley es de Irene Montero pero tambiénde Pedro Sánchez y de todo el Gobierno que la aprobó, de María Jesús Montero, de Nadia Calviño, de Teresa Ribera, de Margarita Robles, de Pilar Llop, de Marlaska… hasta de la candidata a la alcaldía, de Reyes Maroto. Esta es la ley de todas ellas, porque todas ellas la aprobaron de manera solidaria y la responsabilidad de lo que va a ocurrir con ese aluvión de rebaja de penas es de todo el Gobierno, y también de todos los socialistas que la aprobaron con sus votos en el Parlamento. O sea, ya está bien de jugar que estas son las tonterías de esta analfabeta que es Irene Montero y su banda de inútiles. Esto es responsabilidad de Sánchez, esto ocurre porque Sánchez ha metido a esa indocumentada en el gobierno y porque permite aprobar este tipo de bodrios legales. Si hemos visto esto, imagine lo que van a ser las consecuencias de la Ley Trans; y como en el caso anterior no será porque no se haya avisado suficientemente.

Y lo mismo podemos decir de la derogación del delito de sedición o la derogación parcial de malversación, que son dos aberraciones jurídicas que ningún Gobierno decente permitiría. Pero aquí nos gobiernan unos golpistas con Sánchez comopersona interpuesta, lo de la sedición va a ir como un tiro, se va a probar a la vez que los Presupuestos; que vaya papelón de Meritxell Batet que ha convertido el Congreso de los Diputados en el felpudo de los enjuagues de Sánchez y de Junqueras. Pero, lo de la sedición es un hecho y lo de la derogación parcial de la malversación no parece suscitar el mismo acuerdo. Buena parte de la coalición Frankenstein empezó a poner pegas a la iniciativa, perdonar la malversación a los golpistas catalanes no importa; pero perdonársela a otro tipo de políticos, despenalizar buena parte de los casos de corrupción en España, ya es demasiado. No vaya ser que algún implicado del PP se beneficie.

Y ayer, el fino jurista Gabriel Rufián salió a puntualizar que habría que buscar una solución quirúrgica, es decir, que solo beneficiará a los sediciosos y no al resto de personas condenadas o procesadas. Lo más quirúrgico es que le pongan nombres y apellidos: la malversación se queda como está excepto en los supuestos que se apliquen a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Marta Rovira y los 30 independentistas procesados. Ya puestos a hacer derecho penal de autor, hágalo con nombres y apellidos porque de eso se trata, de reformar el Código Penal a la medida de unos delincuentes muy concretos. No deja de ser llamativo que el PSOE hay admitido sin problemas las condenas a los suyos, ¿a quién? a Pepe Griñán 10 días para entrar en la cárcel, pero como Griñán no ha dado un golpe de Estado le va a tocar cumplir la condena. Y están dispuestos a retorcer la Ley hasta extremos inimaginables para satisfacer a sus socios golpistas. Esto es lo que hay, esto es lo que nos espera