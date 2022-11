Ángel Expósito avanza los dos pasos judiciales que llegarán tras la rebaja de la malversación

Audio

Por orden de aparición: indultos, sedición, malversación, amnistía y referéndum y, durante todo eso, los presos etarras en casa.



Ya se nos han olvidado pero los indultos (una ley de hace dos siglos) fueron la puntita nada más. El Gobierno se pasó por el forro al Tribunal Supremo y cumplió lo prometido. Sólo que lo hizo pronto para que se olvidara, para que lo olvidáramos y para que el votante no lo tuviera en cuenta.



Luego llegó la eliminación del delito de sedición. Ya está hecha y negociada y pactada. Una bajada de pantalones perpetrada entre el Gobierno de España y la Generalitat, a la vez que negociaba con el PP la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.



¿A que ahora con la sedición, con la malversación más lo que venga se entiende mejor el interés del Gobierno por controlar la Justicia? ¿A que ahora se comprende mejor el interés por poner a Conde Pumpido al frente del Constitucional?



Y llegamos a la malversación, pactada y aún no publicada.



1.- Tú, paganini de impuestos, retrásate un día en el IVA, en el pago del IRPF o mete unos gastos de más. Prueba y verás. Y resulta que el Gobierno va a rebajar la pena a los condenados por robarte. Por robarnos ese dinero que tú y yo hemos pagado.



2.- ¿Para qué? Para beneficiar a Puigdemont (que se lo merece), a Junqueras, a los demás golpistas y a Griñán. ¡Oh sorpresa! A lo mejor no hace falta pasar la vergüenza de firmar el indulto. A Sánchez le basta con cambiar la ley ya. Cuanto antes.



En este sentido (del enemigo el consejo) Pere Aragonés dijo que se verá en los próximos días. En dí as.



3.- Si lo hubiera hecho Rajoy, ¿te imaginas? ¿Te imaginas el pollo que se habría montado si Rajoy enmienda el código penal para favorecer a los de la Gürtell, a Bárcenas o a Rato?



A modo de conclusión, sobre la malversación, la tesis fundamental es que no es lo mismo un corrupto que se lo lleva crudo que un corrupto que lo reparte o compra votos. Como Griñán no se enriqueció (en teoría) es menos grave. O sea, que no cuenta que compraran votos durante lustros para mantenerse en el poder.



Como Junqueras malversó para dar un golpe de Estado, no para enriquecerse, entonces se le perdona. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pu... ñetera vergüenza! Y los barones tragando y tú y yo pagando este despropósito.



Según el programa de Pere Aragonés, luego toca la amnistía, que no se puede constitucionalmente pero, ¿qué más da? Si ya están sueltos. Si "O tornarem a fet" y no passsa nada. Aquí hemos cambiado la amnistía por los indultos y si los indultos nos restan votos, entonces cambiamos el Código Penal. Con dos... cojones iba a decir.



Y el referéndum. Claro, uno piensa "no creo, es imposible, no será capaz..." ¿Seguro? ¿Alguien está seguro de que Sánchez no será capaz de lo que sea si necesita eso para seguir en la Moncloa?



¡Ah! Y mi posdata: Me quedan los presos. En medio de tanta "merdé" hay noticias que pasan casi desapercibidas. La última, ayer mismo por la tarde.



Interor ha coordinado con el Gobierno Vasco el traslado a cárceles del País Vasco de seis presos de Eta y ha trasladado a otro a Navarra, con lo que ya están en casa o cerca de casa, 158 de los 180 presos de ETA.



Entre los últimos premios está el de José Ignacio Guridi Lasa, condenado por los asesinatos del periodista José Luis López de la Calle y de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, en 2002 en Sallent de Gállego (Huesca).



A los socios golpistas catalanes se les premia con medidas de gracia y reformas legales; a los socios herederos de ETA, con dinero y sacándoles de la cárcel. Y a los socios bolivarianos se les premia con el Consejo de Ministros y cargos.



Ponte en nuestro lugar, no damos abasto. Y acuérdate del orden: Indultos, sedición, malversación, amnistía y Referendum. Capaz es Su Sanchidad. Y todo ello desde el Falcon para no despeinarse.



Y entre medias, los asesinos de ETA más repugnantes... en casa.