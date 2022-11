El G-20 acuerda una declaración conjunta contra la guerra de Ucrania: “Nuestra era no debe ser de guerra”

Los líderes del G-20 han iniciado este martes su cumbre en Bali con la intención de cerrar una declaración conjunta, en la que la mayoría de sus integrantes condenará la invasión rusa de Ucrania. La guerra ha acaparado la mayor parte de las discusiones tanto en el foro multilateral como en los encuentros bilaterales, durante el primer día de la reunión de las veinte principales potencias mundiales que se celebra hasta este próximo miércoles en la isla indonesia.

"Nuestra era no debe ser de guerra", "es fundamental defender el derecho internacional y el sistema multilateral que salvaguarda la paz y la estabilidad" y "el uso o amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible". Esos son algunos de los principales mensajes de la declaración conjunta pactada entre las delegaciones de los Veinte tras una larga y dura semana de negociaciones, y a falta de ser ratificado este miércoles por los líderes. Según varias fuentes que han podido acceder al texto completo, no parece muy rompedor ni original, ya que son los pilares de las relaciones internacionales pacíficas desde hace décadas. Pero teniendo en cuenta que hace apenas 48 horas Rusia vetaba la inclusión de la palabra "guerra" casi en cualquier contexto, el resultado ha sido interpretado desde Europa, Estados Unidos o Australia como una victoria y la confirmación de que Vladimir Putin cada vez se queda más solo. Ninguna reunión del G-20 desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de este año había logrado un documento consensuado.

El documento destaca, además, el "inmenso sufrimiento humano" y los problemas que está suponiendo a escala global en cuanto a suministro energético, de alimentos o riesgos para la inestabilidad financiera, aunque también se hace eco de las diferentes posturas al respecto entre los 20 países. El G-20 no condena en bloque a Rusia, pero en general lamentan la guerra, piden su final y recalcan que las consecuencias del conflicto están perjudicando a todos, lo que ha llevado a líderes ambiguos como el chino, Xi Jinping, a sonar casi como una crítica a su aliado, al condenar el uso de "alimentos y energía como armas".

En la cumbre de Indonesia se han logrado metas que hace apenas unos días no estaban seguras, como consensuar este comunicado, pero además que Rusia no se levantara de la sala cuando intervenía el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, o que no lo hicieran los líderes occidentales cuando encendió el micrófono el ministro de Exteriores, Serguei Labrov. Labrov ha tenido que escuchar a los líderes de la UE, de EEUU, Japón o Australia condenar a su país y exigirle que cesen el conflicto, e incluso ha tenido que presenciar cómo incluso los más tibios hasta ahora con la posición rusa ya no se ponían tan claramente de perfil.

Zelenski, en una intervención telemática en la que se ha referido en varias ocasiones al grupo como el "G-19", excluyendo a Rusia, ha afirmado que sus tropas no dejarán a Rusia que se tome un respiro: “No permitiremos a Rusia que aproveche para reconstruir sus fuerzas y luego desate un nuevo episodio de terror y desestabilización".

El encuentro no ha llevado a cambios en el tablero, no tiene implicaciones concretas geopolíticas o económicas, y no hay decisiones vinculantes. Pero ha servido para propiciar importantes encuentros bilaterales, para limar asperezas y para intentar devolver al G-20 su papel de foro único para la cooperación. "Lo más positivo es el diálogo que se ha establecido. Con la nota discordante rusa, claro, que ha planteado un escenario que no casa con la realidad. Pero todos los países y organismos de la mesa han mostrado la necesidad de avanzar juntos y poner fin a la guerra", ha resumido el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, que acompaña a Pedro Sánchez en el desplazamiento.