La OTAN se reúne este miércoles de urgencia para analizar la caída de proyectiles en territorio polaco

La OTAN va a reunirse este miércoles de manera urgente para tratar la caída de proyectiles en territorio polaco. Tanto el gobierno polaco como el húngaro han convocado a sus Consejos de Seguridad y Polonia ha confirmado, esta madrugada, que al menos uno de los misiles es de fabricación rusa. Y la consigna en estos momentos desde todos los organismos internacionales es la de no sacar conclusiones precipitadas,

En este punto, se estudia si la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se convoca bajo el artículo 4 del Tratado que lleva el mismo nombre, que establece que los aliados de la OTAN mantendrán consultas cuando una de las partes considere que su integridad territorial, independencia política o seguridad de los aliados se vea amenazada. Es el paso previo al artículo 5, que es el que dice que si atacan a un miembro de la Organización, todos deben responder.

La OTAN conoce la trayectoria de uno de los misiles

Sin embargo, poco a poco vamos conociendo información. Una de ellas es que la OTAN tiene confirmada cuál ha sido la trayectoria de uno los misiles. No la ha hecho pública todavía, se espera una rueda de prensa de la organización a lo largo de este miércoles, pero Joe Biden, deslizaba la idea de que el proyectil no había sido lanzado desde territorio ruso.

"No creo que haya sido lanzado desde Rusia, al menos si tenemos en cuenta la trayectoria", ha dicho el líder de EEUU. La OTAN tiene confirmada la trayectoria, Estados Unidos pertenece a la OTAN y Joe Biden es su presidente, por lo que resultan fiables sus afirmaciones. Ahora bien, que no se haya lanzado desde territorio ruso, no quiere decir que no lo haya lanzado Rusia desde, por ejemplo, territorio ucraniano.

Qué hipótesis se baraja en la Casa Blanca

Lo que parece claro es que al menos uno de los misiles es ruso porque lo ha confirmado Polonia. Aun así, la hipótesis de un ataque deliberado no resulta demasiado creíble, por lo que ello supondría y fuentes de la Casa Blanca han confirmado esta noche a COPE, que la hipótesis que se baraja es que un misil ucraniano, que intentaba defenderse, ha chocado contra otro ruso que atacaba y han caído en ese lado de la frontera matando a dos personas. Sin embargo, Joe Biden habla en todo momento de tan solo un misil, no de dos como se nos ha contado, lo que hace que la información sea un poco confusa.

Desde Estados Unidos siguen abogando por la prudencia, antes de confirmar nuevos datos. "Estamos analizando los informes, no quiero especular ni hacer hipótesis. Cuando hablamos de seguridad hemos sido claros, vamos a defender cada centímetro de la OTAN", apuntaba Pat Ryder, portavoz del Departamento de Defensa del país. Se ha pronunciado desde la Casa Blanca, donde esta noche se ha hecho un cribado masivo de pruebas PCR, lo que nos hace sospechar que Joe Biden tomará la palabra cuando aterrice en su país, lo hará a eso de las 6 de la tarde, hora española.

Reunión de emergencia entre los líderes del G7

De momento, el presidente estadounidense se ha reunido esta noche con varios líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, y todo es precaución y pies de plomo. La cita, convocada de emergencia, ha tenido lugar en Bali, la isla de indonesia donde se estaba celebrando la cumbre del G20. El encuentro ha tenido lugar en el Grand Hyatt de Bali, donde se aloja Biden, y donde la prensa pudo ver la llegada del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

En concreto, aparte de Biden, a la reunión acudieron el canciller alemán, Olaf Scholz; los primeros ministros de Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, Justin Trudeau, Rishi Sunak, Giorgia Meloni y Kishida Fumio, respectivamente; y el presidente francés, Emmanuel Macron; así como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También estaban presentes la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó la Casa Blanca.





Saltan las alarmas en occidente

En la tarde de este martes, dos misiles han caído en territorio polaco, haciendo saltar las alarmas en occidente. Polonia es un país de la OTAN, por lo que, de confirmarse que los proyectiles que han caído en Przewodow y que han acabado con la vida de dos personas en una zona agrícola son rusos, la guerra podría dar un giro radical.

El presidente ucraniano Zelenski ha acusado a Rusia de estar detrás de este ataque. Sin embargo, Rusia lo niega todo. Moscú asegura que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Przewodów y califica de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.

"No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia por medios de destrucción rusos", ha afirmado el Ministerio de Defensa en un breve comunicado. Además, sostuvo que los fragmentos publicados por los medios polacos de la escena en el pueblo de Przewodów "no tienen nada que ver con las armas rusas".