Barbosa: “La ley de pandemias, que tanto se le ha pedido a Sánchez, ha dormido en el cajón de Moncloa”

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este martes 21 de diciembre de 2021.

Un día, por cierto, para que los amantes de las cábalas se deleiten con los guarismos de esta fecha: 21, 12, 21. No sabemos si Nostradamus dejó algo dicho de “el día cuya fecha comience con un 2 y termine con un uno, y entre medias los unos y los doses se miren en espejo, el Valencia le ganará 3-4 al Levante y la humanidad estará hasta el moño de la pandemia del covid”. Hombre, tanto, tanto, tanto... no creo yo que afinara el buen hombre.

Pero, miren, sí es verdad que para acabar de darle su cosa esotérica, resulta que esta tarde vamos a vivir el solsticio de invierno, que es ese momento del año, en el que el día se encoge todo lo que da. No encontrarán un día más corto que este, un día con menos horas de luz.

Así que, a partir de aquí, lo que queda es expandirse e ir buscando poco a poco la primavera trompetera porque una cosa les digo, Dios aprieta, pero no ahoga.

SEGUNDA NAVIDAD PANDÉMICA

Así que, cuando nos queramos dar cuenta, será un día de abril o un día de mayo y recordaremos como un anécdota, los disgustos que nos llevamos aquellasegunda Navidad pandémica, que parecía que iba a ser normal y que, a ultimísima hora, casi a traición se torció para ponernos otra vez en el brete de qué hacer con la mesa de Nochebuena o con las colas en los laboratorios y los centros de salud.

Si uno se acerca a su centro de salud, o si se asoma a los medios de comunicación las imágenes y lo que no escucha es muy parecido a esto. Ahora es difícil que alguien, cualquiera de nosotros, en casa, en la familia, en los amigos o en el trabajo no conozca a alguien que esté pasando por ese jaleo de he dado positivo, no me cogen el teléfono, una cola tremenda, al final me han hecho PCR pero no me dan el resultado hasta dentro de tres días y, entre tanto, encerrado.

Como, ojo, también somos muchos los que conocemos a alguien que tiene un negocio de restauración, turismo u ocio nocturno que ya se está temiendo lo peor. Porque ya saben que mañana por la tarde hay reunión de pastores autonómicos con la calma, para ver qué hacemos con la pandemia. Porque a las restricciones que propusieron los expertos de Sanidad el 3 de diciembre no le hicimos ni caso, pero mañana sí, mañana con 80 mil contagios en un fin de semana nos hemos asustado y vamos a ver si por no aplicar pequeñas restricciones en su momento, ahora no querrán algunos arreglar la cosa a cañonazos.

De momento, Cataluña ya es la primera autonomía que solicita a la Justicia poder implantar el toque de queda, cerrar el ocio nocturno y limitar a 10 el número de personas que se puedan reunir. Y algunos dirán, hombre, pero eso no se puede hacer sin un Estado de Alarma, de estos ilegales que se marcó Pedro Sánchez o en su defecto, un Estado de Excepción, que es lo que se debería haber implantado en su momento.

Pues sí que hay margen para que una autonomía lo pueda aplicar, si su superior de Justicia considera que la medida es proporcional y necesaria, en función de la situación epidémica. Así lo dejó dicho el Tribunal Supremo, el pasado mes de julio, al amparo de la ley de 1986.

Así que ahora la cosa vuelve a estar en manos de los señores y las señoras con toga y puñetas. Porque la ley de pandemias, que tanto se le ha pedido a Pedro Sánchez, ha dormido en el cajón de Moncloa, como tantas otras cosas.

Y, entre tanto, pues ya les digo. Colas en los ambulatorios, mientras en las farmacias a los farmacéuticos los tenemos asustados perdidos porque hasta con la persiana cerrada, se acerca gente y casi que pega la nariz en el cristal pidiendo un antígeno.

Pues ya lo ven, con lo bien y tranquilos que estuvimos en septiembre y octubre, con unos datos que invitaban a presumir de situación pandémica hemos pasado a una España que es un festival de positivos, cuarentenas, colas en los ambulatorios y demanda de antígenos en las farmacias.

Y todo esto mientras el aumento de los contagios tiene su correlación en el número de personas famosas que están cayendo también. Ya son dos los presidentes autonómicos que han dado positivo en pocos días, al asturiano Barbón, que ya ha salido del hospital, se ha sumado ahora la balear Francina Armengol, que está bien pero que participó poco antes del positivo en la clausura del congreso del PSC. De que los asistentes de ese Congreso deban hacer cuarentena obligatoria, como Cataluña obliga ahora a todos los que tengan contacto con un positivo, aunque estén vacunados, a día de hoy, seguimos sin tener noticias.

Y, miren, aquí ha caído hasta nuestro superhéroe favorito, Rafa Nadal ha dado positivo, tras su paso por el torneo de Abu Dabi, donde comió con el Rey Juan Carlos, que ha tenido que hacerse una prueba, que, afortunadamente, ha dado negativo.

Vídeo

Total, que esto vuelve a ser un lío. Y lo peor es, como decimos, que la atención primaria, la que debe mirar por el diagnóstico precoz de otras enfermedades, o curar otras patologías que nos trastocan la vida, pues están hasta arriba. Y en los hospitales, que es la última frontera, también lo empiezan a ver con inquietud, por el aumento de ingresos y, sobre todo, por cómo se pueda poner la cosa en enero.

Pero la situación es parecida en muchos otros puntos de España. En un hospital grande, de una gran ciudad, como es el Vall D’Hebron de Barcelona nos comentaban que están entrado al día unos 40 pacientes en la UCI. Lo bueno es que también se producen bastantes altas, porque los vacunados que empeoran, no empeoran tanto.

Así que ya lo ven, otro día de tener un ojo puesto en nuestro sistema sanitario, pero también en la economía con esa hostelería y ese turismo que empiezan a notar el palo de ómicron. Hasta el gobierno maneja ya los primeros informes con ese impacto de la pandemia y la inflación, que rebajarían el crecimiento para este año al 4'6%, lejos de su optimista 6'5, al que tanto se ha aferrado. Esto es una pesadilla que, una y otra vez, nos hace elegir entre emborronar la calidad de la asistencia sanitaria o hacerle daño a la economía.

También es verdad que los negacionistas que ahora van presumiendo de que tenían razón, porque hay gente vacunada que también enferma y que, incluso, también muere, que se lo hagan mirar. Porque eso, lo que también demuestra es que el virus existe, que los hay que lo han negado y lo siguen negando.

Y aquí, de verdad, el que se sienta engañado será porque se ha querido engañar porque ya se dijo en su momento que las vacunas que iban a salir eran un parachoque, un milagro fabricado en apenas un año para frenar la alta mortalidad que nos atenazaba y poder levantar un poco cabeza. Pero de ahí a querer vivir como si tal cosa, cuando llega el invierno, pues aquí tenemos la frustración que tenemos encima, otra vez.

Vídeo

ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Así que nada, a seguir a vueltas con la pandemia. Aunque no solo de pandemia vive el hombre porque, como ustedes sabrán, el panorama político se ha vuelto a poner interesante con el adelanto electoral en Castilla y León.

Dice el CIS de Tezanos que el PSOE le saca 7 puntos al PP en intención de voto. Pues a tenor del último movimiento político, los populares manejan unas encuestas muy diferentes que les han hecho mover ficha en Castilla y León, en una jugada de dominó que puede tener repercusiones en toda España.

El presidente castellano-leonés, Fernández Mañueco pasaba anoche por ‘La Linterna’ para justificar el “Ayuso” que se ha marcado. Es decir, pegar una patada a la mesa, sorprendiendo a sus propios socios de Ciudadanos, a los que ha destituido, tras acusarles de estar negociando a sus espaldas los presupuestos autonómicos con la oposicióny con el barrunto de que eso podía acabar en moción de censura en su contra.

De hecho, Mañueco ya se ha buscado un lema de campaña para esas elecciones del 13 de febrero, muy al estilo de Ayuso. Si la presidenta autonómica planteó aquello de “Socialismo o Libertad”, Mañueco ya ha planteado lo de Castilla y Léon como “Sanchismo o futuro”.

Dicen algunos analistas que uno de los alicientes de esta jugada para Génova es demostrar que no solo Ayuso es capaz de ganar por goleada en el PP. El caso es que habrá que ver, en el caso de Castilla y León, qué pasa con Ciudadanos, que se puede hundir. Pero que si sobrevive difícilmente volverá a tender puentes con el PP. Habrá que ver cómo irrumpe Vox en esa autonomía, tan marcada por el mundo rural y la población envejecida, donde el PP cree ser más impermeable que en otros territorios. Y, ojo, habrá que ver qué pasa con las plataformas de la España vaciada.

A Francisco Igea, hasta ahora vicepresidente autonómico y líder de Ciudadanos, le ha sentado todo a cuerno quemado. De hecho, él y Mañueco se han enzarzado en una amarga discusión muy de castellanos viejos sobre el valor de la palabra y el honor.

Mañueco le recrimina negociar a sus espaldas, mientras que Igea considera que Mañueco ha faltado a su palabra de honor de no convocar antes de tiempo, y menos como está la pandemia. La cuestión es que esto huele a movimiento estratégico del PP nacional, con Andalucía en la recámara, por más que Pablo Casado sonría y asegure que se trata sólo de una decisión de sus compañeros en Castilla y León.

El PP asume un riesgo, pero lo cierto es que cualquier cosa que sea convocar elecciones en estos momentos, por más que diga el CIS, debería resultar, cuando menos, inquietante para el PSOE. Porque es verdad que los ánimos de la calle no son los de un país que esté muy contento con el estado de las cosas. Y si hay algo que nos tiene a todos hasta el moño, eso es la pandemia y el lastre económico que conlleva.

21 del 12 del 21.... y ni Nostradamus predijo esta historia interminable.