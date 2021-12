Igea reconoce haber pecado de "cándido" con Fernández Mañueco: "Ha faltado gravemente a su palabra"

En el transcurso de una tertulia radiofónica ha conocido el hasta entonces vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, la decisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar las elecciones en Castilla y León. A su término, según el relato del propio Igea, Fernández Mañueco le ha telefoneado para comunicarle su cese, el del resto de los consejeros de Ciudadanos en el Gobierno autonómico y el anticipo de la convocatoria electoral.

Tras reunirse de urgencia con el resto de exconsejeros y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea ha reconocido haber pecado de “cándido” con el dirigente del Partido Popular, a quien acusa de “haber faltado gravemente a su palabra” por “el puro interés electoral de su partido".

Según Igea, Fernández Mañueco “ha abandonado a la ciudadanía en el peor momento”, en relación a la sexta ola de COVID-19. “Yo no sé cómo se acostará hoy el presidente, ni si dormirá tranquilo”, ha afirmado. “Yo voy a dormir a pierna suelta”, ha sentenciado.

Igea, al servicio de Ciudadanos

Preguntado sobre si volverá a concurrir o no como cabeza de lista, Igea ha supeditado esta decisión al aparato interno del partido. Cabe recordar que Igea forma parte de la corriente crítica de Ciudadanos. Le llegó a disputar la Presidencia a Inés Arrimadas. Sí se ha mostrado dispuesto a “defender la acción de nuestro Gobierno”. “Y yo estoy dispuesto a defenderla”, ha reseñado Igea, “porque estoy orgulloso de ella”.

Por el momento, los planes más inmediatos de Francisco Igea pasan por reincorporarse a su puesto como médico en el Hospital Río Carrión de Palencia. Y así se lo ha comunicado a su jefe de Servicio.

La política sanitaria recae en el Partido Popular

Con la salida de Ciudadanos del Gobierno autonómico toda la responsabilidad de adoptar o no nuevas restricciones para frenar la sexta ola recae sobre el Partido Popular.

El ya ex vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, cara visible de la gestión sanitaria junto a Verónica Casado, se ha despedido con un ruego a los ciudadanos para que cumplan con las directrices de la Junta. Pero también con una amenaza velada a sus ex compañeros del Consejo de Gobierno. Si la Junta no publica el último acta del Comité de Expertos, que se reunió el pasado viernes, será el propio Igea quien publique sus recomendaciones para contener el incremento de contagios: “Yo soy el dueño de una de las copias y, naturalmente, se va a publicar”.