García Sastre, en TRECE: "Ómicron nos ha complicado mucho las cosas, pero espero que sea el último bache"

El número de positivos sigue creciendo de forma notable en nuestro país en plena sexta ola de la pandemia provocada por el covid-19. La variante ómicron está provocando que los contagios se disparen a pocos días de comenzar las fiestas navideñas, momentos en los que tradicionalmente se producen muchas reuniones familiares y concentraciones masivas en celebraciones.

Este lunes, la incidencia en España se ha disparado casi 100 puntos respecto a la pasado viernes, situándose en los 609 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras el porcentaje de camas ocupadas sube ligeramente un punto y llega a los 6,03% de la ocupación y las UCI presentan una presión del 15,49%.

Estos datos se han registrado a 48 horas de celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos, convocada por Pedro Sánchez el pasado domingo. En este sentido, en dicho encuentro se pondrán encima de la mesa las propuestas de cada región para frenar el virus, a pocas de la celebración de la Navidad.

Sobre cómo debemos afrontar las próximas fechas y qué medidas debemos tomar, el virólogo Adolfo García Sastre se ha pronunciado en 'El Cascabel' de TRECE: "Lo primero, si eres una persona que estás vacunada no tienes que entrar en pánico. ómicron es una variante más contagiosa, pero la vacuna todavía reduce las posibilidades de sufrir una enfermedad severa. Ahora bien, cuando la inmunidad sea más alta es mucho mejor, y por eso se está recomendando la dosis de refuerzos. Por ahora no tenemos una vacuna específica para ómicron, la podemos tener en unos meses. Reforzar la inmunidad es la manera de subir las posibilidades para no sufrir la enfermedad de una forma severa entre vacunados, sin embargo, el verdadero problema es ese: que sí que se va a transmitir".

También se ha referido a las personas que deben tener más preocupación: "Lo más importante es que el virus no llegue a las personas que tienen más posibilidad de riesgos de enfermedad severa, como puede ser el caso de las personas más mayores que no hayan tenido una buena respuesta a la vacunación Es decir, todas aquellas que puedan sufrir una enfermedad severa, para eso es fundamental hacerse diagnósticos frecuentes".

En cuanto a las concentraciones masivas, el virólogo español ha explicado que este tipo de actos suele acudir gente joven, por lo que el peligro suele llegar cuando llegan a sus casas y entran en contacto con personas que pueden sufrir enfermedades severas: "La verdad que la celebración del año nuevo en Nueva York es una celebración multitudinaria. Hay mucha gente y si hay muchos contagios la incidencia se disparará. A este tipo de actos suele acudir gente joven, que aguanta el frío. No creo que haya mucha incidencia entre estas personas, pero el problema sí se produce cuando regresan a casa y al trabajo y se encuentran con otras personas que si pueden sufrir una enfermedad más severa".

Por último ha subrayado que ómicron ha pillado a muchos por sorpresa: "Tengo que reconocer que ómicron nos ha pillado a todos por sorpresa. no nos esperábamos una cosa tan temprana y con tantos cambios, yo incluso pensaba que estábamos al final ya. ómicron nos ha complicado mucho las cosas, pero espero que sea el último bache que tengamos que pasar. Una vez que pasemos ómicron y este invierno tengamos la suficiente inmunidad. Me parecería muy difícil que apareciese un 'súper-ómicron' con muchos más cambios".