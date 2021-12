Fernández Mañueco, en COPE: "La moción se podía firmar y estaba trabajándose"

Alfonso Fernández Mañueco ha convocado elecciones anticipadas en Castilla y León. Será en febrero, a la vuelta de Navidades, cuando los ciudadanos de la reión tengan que acudir a las urnas para decidir el nuevo gobierno. Es por ello por lo que ha elegido 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito para explicar los motivos detrás de su decisión.

La reunión que hizo estallar el gobierno PP-Ciudadanos

"Las circunstancias se han ido desencadenando en los últimos días en los que ha quedado clara la traición y deslealtad de los socios de gobierno que habían hecho un pacto a espaldas de mí, para que los presupuestos de Castilla y León fueran adulterados con el apoyo de la oposición", ha acusado Mañueco en los micrófonos de 'La Linterna'.

El presidente de Castilla y León ha querido explicar minuciosamente cuándo fue consciente de lo que considera una "traición" de Ciudadanos: "El miércoles hay una reunión entre el PP y el partido local de una provincia, con un representante de Ciudadanos y ahí se evidencia que había un pacto oculto a espaldas del PP", ha relatado. "Este sábado el PSOE de Castilla y León, su número 2, dice que va a apoyar las enmiendas del partido local, haciendo una pinza, el partido local agradece a Ciudadanos y al PSOE. Por eso he tomado esta decisión", ha querido detallar el presidente regional.

Ciudadanos acusa a Mañueco: "Indigno"

Igea, ya exvicepresidente de Castilla y León, ha llamado "indigno" a Fernández Mañueco, quien ha preferido no entrar en la confrontación verbal: "No voy a entrar en eso. Todas mis palabras son valoraciones de actuaciones, no califico a las personas, no insulto, soy respetuoso especialmente con quienes son representantes públicos", ha querido zanjar.

Aun así, el enfado de Ciudadanos y de Igea a lo largo de la jornada ha sido evidente, focalizando gran parte de las críticas al presidente dle PP en las formas con las que ha gestionado la disolución del actual ejecutivo. Sobre esto, Mañueco se ha defendido: "En cuanto a las formas, el vicepresidente estaba siendo entrevistado, se le notificó por mail e inmediatamente después de terminar la entrevista le llamé, hable con él y se lo expliqué. Entiendo que las formas se han cumplido", ha argumentado.

"La alterativa es o moción de censura o elecciones. O gobierno Frankenstein, al estilo Sánchez, o elecciones", ha querido argumentar Mañueco. "En el mes de septiembre dijo este señor [Igea] claramente que para una moción de censura tenían los votos. "El PSOE no, pero nosotros sí". Once de Ciudadanos, una la tránsfuga y otra el partido local. La moción se podía firmar y estaba trabajándose. La reacción desmedida de Igea pone a las claras que pensaban en algo más que la adulteración de los presupuestos", ha acusado el presidente castellanoleonés. "En política hay casualidades, pero ya somos mayorcitos todos", ha asegurado.

El papel de Casado y la votación en pandemia

¿Ha tenido algo que ver Casado con la decisión de adelantar elecciones? La pregunta es clara, la repsuesta, más: "No". Mañueco ha querido agradecer "su confianza a la hora de tomar la decisión", pero ha querido remarcar que él tan solo se ha limitado a "informar a los líderes de los dos partidos que sustentaban el gobierno, a Arrimadas y Casado", aunque "de formas diferentes".

Otra pregunta obligada, ¿los sondeos? "Los sondeos no han influido en nada a la hora de tomar decisiones, ha sido la oposición por sus actuaciones desleales. Prefiero que sean las urnas las que decidan", ha tratado de aclarar un Mañueco que ya piensa en su próximo equipo de gobierno, especialmente en la gestión de la pandemia, que pierde a la consejera de Sanidad: "Sobre la pandemia tengo a Alejandro Vázquez, el mejor consejero posible, con experiencia en hospitales y con experiencia política, con magníficas relaciones con los profesionales. Es el mejor consejero de sanidad para Castilla y León", ha defendido.

Otra de las polémicas ha sido la fecha elegida: 13 de febrero. "Yo no he elegido la fecha, ha sido la oposición y los socios de gobierno con sus actuaciones desleales". Aun así, Mañueco ha asegurado que por la pandemia van a "estar vigilantes para prevenir y proteger. La gente de Castilla y León puede ser tradicional, pero somos orgullosos, nos sentimos satisfechos del pasado, y claro que el futuro lo marcamos nosotros. Toca decidir en las urnas 'sanchismo' o futuro"", ha concluido.

