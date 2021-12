Mañueco dice que Cs estaba trabajando para presentar una moción de censura

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que tiene constancia de que Cs y el ya exvicepresidente del Ejecutivo, Francisco Igea, estaban trabajando junto con otras formaciones para presentar una moción de censura en Castilla y León.

En una entrevista en la Cadena Cope, el presidente de la Junta, que este lunes ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones, ha asegurado que "la reacción desmedida de Igea evidencia que estaba pensando más allá de la adulteración de los presupuestos".

Asimismo, ha argumentado que las "respuestas calcadas" y las "coincidencias" en algunos asuntos con el PSOE de Castilla y León, evidencian también que estaban trabajando en un "pacto secreto" con el fin de apearle de la presidencia del Ejecutivo autonómico.

Concretamente, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que el PSOE no podía presentar una moción de censura hasta el mes de marzo, cuando se cumpliera un año de la anterior fallida. No obstante, ha explicado que sí podía presentarse una moción si esta contaba con al menos el apoyo de 13 procuradores que no fueran los socialistas.

Una suma en la que el presidente de la Junta ha incluido al grupo Ciudadanos y sus once procuradores, a la procuradora no adscrita y ex de Cs y a "otro partido local", es decir, que sí que era posible, según Mañueco, presentar una moción de censura antes de marzo y que esta luego contara, ya durante el debate de la misma con el apoyo del Grupo Socialista, para sumar así la mayoría que apartara al PP del Gobierno autonómico.

"Esa posibilidad existía, como dijo claramente Igea en una televisión y estaba trabajándose", ha concluido.

Sobre otras cuestiones, el presidente de la Junta ha avanzado que mañana él mismo informará sobre las medidas que se impondrán en Castilla y León para atajar la sexta ola de la pandemia de la covid.