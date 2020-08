La advertencia de Herrera al independentismo catalán, entre lo mejor de ‘Herrera en COPE’

El director y presentador mejor valorado de la radio española, Carlos Herrera, ha comenzado hoy en 'Herrera en COPE' explicando cuál es la importancia que tienen los soberanistas en el nuevo puzle político.

Para el periodista, Sánchez se ha sometido a un peaje que es la mesa de diálogo y cree que es un gran error, porque obliga a todos a tener que estar pendientes de las decisiones que se toman en Cataluña. Meses después de esta columna hemos sabido que Quim Torra quiere convocar un pleno extraordinario para tomar una decisión acerca del Rey emérito. Pero, como en aquella ocasión, hay que estar pendientes de lo que se explique, decida y en qué términos lo haga porque ellos han sido quienes han permitido que Sánchez llegue a La Moncloa.

La necesidad de sus apoyos

"Aparece Quim Torra y dice que va a hacer una dilución institucional a las 12 del mediodía y ya estamos todos aquí revueltos y seguramente usted, ahora le pillo en un atasco, bueno, no, ya está en su puesto de trabajo, en su casa, yo qué sé, la cama del hospital, donde sea, y usted dirá, oiga, de verdad, Herrera, ¿usted cree que me importa mucho que Quim Torra vaya dar una declaración institucional? Es el relato de las cosas porque dicen "puede disolver o no el Parlamento catalán o puede expulsar a sus consejeros o...." Eso es profundamente aburrido pero tiene interés, déjenme que se lo diga, solo por una razón: por la influencia que puede tener en el Gobierno de España y en su estabilidad parlamentaria porque Sánchez sigue citado con él el 6 de febrero en esa mesa de diálogo que es el uno de los peajes para la investidura de Sánchez", ha arrancado explicando el periodista.

El nuevo destino

Poco después, y siguiendo el hilo del soberanismo catalán, ha querido destacar que ninguno de los presos en Cataluña ha mostrado ningún arrepentimiento, y ha advertido de dónde pueden volver a acabar en el caso de que quieran cometer el referéndum ilegal que cometieron.

"Ayer Junqueras y otros presos acudieron al Parlamento de Cataluña para declarar en la Comisión del 155. Y allí, bueno, si alguien se tomó el trabajo de escuchar las intervenciones comprobará que el arrepentimiento, la voluntad de diálogo, todo eso no figura por ninguna parte", ha explicado. Poco después, ha retomado la palabra y ha destacado lo siguiente:

"Con toda la chulería del mundo Junqueras decía que está dispuesto a repetirlo. Y aquí, hombre, mientras el Estado usté armado por el derecho, pues el guapo que lo intente ya sabe dónde va a acabar. Y lo que cuesta sacarte de la cárcel a pesar de que seas el gobierno que quiere cambiar, incluso, el Código Penal para ver si así te saca a lo largo de este año. El día que desvistan al Estado entonces ya será otra cosa".

