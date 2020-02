Como todos los miércoles, en este 26 de febrero, miércoles de ceniza, no ha faltado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados -en la que no ha faltado la bronca-, con lo que comenzaba un día en el que la actualidad política llena, ya a esta hora, y va a llenar, muchas páginas de los periódicos ya sean virtuales o de papel. Porque este miércoles se va a producir "lo importante es lo importante" como define la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a la celebración en Moncloa de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat.

"La mesa entre el Gobierno y la Generalitat premia la deslealtad y blanquea a los golpistas"

"Aberrante" así ha calificado Carlos Herrera en su monólogo de este miércoles lo que va a ocurrir a las 16.30 horas de esta tarde en el Palacio de la Moncloa. "Es aberrante. Uno llega a preguntarse si vale la pena ese estropicio institucional por una iniciativa que todos saben que no va a llegar a ningún sitio. Se van a sentar en pie de igualdad con ministros del Gobierno de España un político inhabilitado y otro imputado por la intentona independentista: Torra y Jové".

Una mesa de diálogo o ¿negociación? o ¿cesiones? en el que afirma Herrera ,"unos hablando un idioma y otros hablando otro, a lo mejor; unos diciendo que quieren la autodeterminación y los otros diciendo que no pueden darla. Digamos que no hay agenda de la reunión, cada cual irá con sus prioridades: Sánchez con la agenda del reencuentro, esta cosa... Saben que la terminología que utiliza este Gobierno es insoportablemente cursi, absolutamente naif. Y Torra llevará la cuestión de la autodeterminación, la amnistía, el mediador". LEER MÁS

Francisco Igea, rival de Arrimadas en 'Herrera en COPE': "Las coaliciones electorales casi nunca suman"

Finalmente el vallisoletano, Francisco Igea ha decidido jugar sus cartas para presidir Ciudadanos y ser el sustituto de Albert Rivera. Dará batalla a Inés Arrimadas con la que mantuvo un encontronazo este martes antes las cámaras de televisión, un encontronazo al que Igea ha definido como una "performance" que tienen que evitar en el futuro. "Errores comete cualquiera", ha lamentado.

Por cierto que el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León no se opone a que Cs alcance pactos con otras formaciones, "pero no diluir el partido y perder su autonomía y su mensaje", en relación a los acuerdos con el PP. Porque para Francisco Igea hay "coaliciones electorales que casi nunca suman" en referencia a la coalición formada por PP y Cs para concurrir a las elecciones vascas del 5 de abril. LEER MÁS

Ábalos resucita en la sesión de control el 11-M para desviar la atención del Delcygate

"Dimisión, dimisión" se ha vuelto a escuchar en las bancadas del PP y Vox cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, respondía a gritos para que se le escuchara entre los abucheos con un "¿A ustedes les preocupa la mentira?¿A ustedes que nos hicieron creer a España y al mundo que el peor atentado que ha tenido España lo había cometido ETA para salvarse?¿A ustedes que a los soldados del Yak 42 no quisieron identificarlos? y los que supuestamente desviaron dinero destinado a Venezuela para financiar la campaña gallega".

Y mientras en unas bancadas se pedía dimisión, los diputados socialistas y de Podemos aplaudían de pie a Ábalos. Sesión de control al Ejecutivo en la que no ha faltado la referencia al coronavirus, presente ya en nuestro país con 8 casos confirmados, y en la que no ha estado presente el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias enfermo de amigdalitis. Lo que no le va a permitir asistir esta tarde a la 'mesa del diálogo' de Moncloa. LEER MÁS

Dolores Delgado promete como Fiscal General del Estado ante el Rey

Dolores Delgado ya es fiscal general del Estado

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", esta ha sido la fórmula con la que ha tomado posesión de su nuevo cargo Dolores Delgado ante un ejemplar del texto constitucional abierto por el artículo 124, relativo al Ministerio Fiscal.

Nombramiento que va a ser recurrido ante el Tribunal Supremo por el Partido Popular. En “Herrera en COPE”, el consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid,Enrique López, ha señalado que tienen suficientes argumentos para recurrir este nombramiento. “Hay elementos jurídicos como el de desviación de poder y arbitrariedad, pero también elementos políticos previos” ha dicho. Para Enrique López “es lógico que la fiscal general del Estado sea una persona de confianza del Gobierno, pero lo que no se puede nombrar es a uno de los nuestros de Scorsese”. LEER MÁS

Leopoldo Calvo-Sotelo, jurando su cargo como presidente del Gobierno.

El Presidente del Gobierno cuya investidura estuvo protagonizada por el 23-F

Leopoldo Calvo Sotelo es el presidente del Gobierno de nuestra democracia más desconocido para la mayoría de los españoles pese a que la sesión de investidura por la que sustituiría a Adolfo Suárez en la Moncloa fue una de las más accidentadas de nuestra reciente historia al estar empañada por el golpe de Estado del ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.

Calvo-Sotelo era sobrino de José Calvo-Sotelo, político de la CEDA durante la Segunda República asesinado por pistoleros de izquierda. Llegó a la jefatura del Ejecutivo después de la dimisión de un Adolfo Suárez acosado por los problemas del país y, sobre todo, por las divisiones internas en su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). El político madrileño ocupó el palacio de La Moncloa algo menos de dos años, de febrero de 1981 a diciembre de 1982, cuando Felipe González logró la mayoría absoluta más holgada de la democracia española posterior a la Transición. LEER MÁS