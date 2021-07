Herrera, a Sánchez: “No hay rival en el mundo que sea capaz de ser más mentiroso, más embustero que tú”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Cuánto me alegro de saludarle damas y caballeros en una mañana de julio, es el último viernes de julio, casi es el último día de julio, hoy salen muchas criaturas de vacaciones, se van a donde les parezca y se van normalmente en coche, la DGT ha anunciado lo que anuncia siempre que va a estar más pendiente que nunca de que todo el mundo como no tiene que ir, es decir, conduciendo sin alcohol, sin drogas, por su carril, no adelantando no puede y no corriendo más de lo que tiene que correr y ahí estarán pues los helicópteros y los hombres y mujeres de la Guardia Civil a la que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo.

Unos se van de vacaciones, otros se van de la radio Miren, por ejemplo, Josep Lázaro director de COPE Castellón, ha sido muchos años, también director de COPE Lérida, jefe de informativos en Cataluña. Tuve el gusto de trabajar con él en Miramar, 35 años en COPE y ha dicho que ya está bien que coge la carretera y la manta. Querido Pepe, mi abrazo de todo corazón y mi enhorabuena por todos estos años, ha sido un placer coincidir contigo.

EL "MEDALLEITOR" PEDRO SÁNCHEZ

Bueno, pues verán ustedes, hoy la crónica del día es la crónica del fatuo engolado, encantado de conocerse, presidente del Gobierno de España llamado Pedro Sánchez, que yo creo que en el fondo de los fondos se cree que somos tontos, está convencido que somos idiotas y nos trata como idiotas. Ayer apareció y se las apaño para vestirse de ‘medalleitor’, soy medalla de oro dice el tío, ni una sola autocrítica en esa balanza del verano en el que trató de convencernos de que lo está haciendo todo muy bien y que si algo sale mal es porque en España hay una oposición destructiva.

Miren, este tiene una técnica, este está metido en su agujero, en el agujero del bienestar, y cuando hay una buena noticia aparece. ¿Por qué? Porque él sólo aparece cuando hay buenas noticias. Es evidente que cuando gobierna un tipo como este, las malas noticias proliferan. Pero de vez en cuando también hay alguna buena, ayer la noticia buena era laEPA, baja el paro y se crean puestos de trabajo, normal en una temporada de verano cuando ha empezado a llegar turistas, cuando la gente ha empezado a salir y los que tienen el dinero guardado que no se han gastado el verano anterior empiezan a gastárselo, lógicamente aumenta el trabajo. Y este sale para que esa buena noticia se asimile a su gestión ya su presencia, pero es un vendeburras, este solo vende las cosas que, además, no sabe hacerlas él.

Él ha dicho "soy medalla de oro en vacunas colocadas", vacunas que él no compra y vacunas que él no pincha porque las compra la Unión Europea y las pinchan las comunidades autónomas. Él claro que es responsable y ¿de qué manera ha sido responsable? De la peor gestión que se haya podido realizar en la pandemia en España. España es uno de los 5 países del mundo con más mortalidad por covid, el que más empleo y PIB ha destruido en toda Europa, el que más ha visto hundirse su economía en el mundo junto a Argentina, el que más ha aumentado su deuda pública en toda la Unión, ¿a qué viene ahora ser medalla de oro y decir además que cumplimos?Cumplimos ¿qué? Pero ¿tú qué has cumplido? Tú cumples en embustes, en embustes eres no medalla de oro, eres…. no hay rival en el mundo que sea capaz de ser más mentiroso, más embustero, pero en lo demás… De verdad, que alguien le diga a este egocéntrico que este tipo de números no son precisamente los números de lisonja que a lo mejor el círculo inmediato de lamedores de sable, de comedores de hortalizas que tiene alrededor le dicen que, ¡qué práctico es todo esto!, ¡qué maravilloso!..

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Bueno pues, hoy ha convocado una Conferencia de Presidentes, de presidentes de autonomían en Salamanca con la presencia del Rey. Por cierto, tenían previsto ir andando desde la Plaza Mayor hasta el lugar donde se realiza la reunión pero anoche La Moncloa se cargó el paseo y van en coche, ¿por qué? Porque temen la reacción de la calle porque saben que este tipo no puede salir a la calle sin que le digan cuatro frases. Pongan ustedes a Sánchez a pasera por el centro de Valencia, por el centro de Sevilla, por el centro de Madrid… y verán ustedes las lindezas que le dicen. Acuérdense de Ceuta, y eso que a Ceuta fue cumpliendo con su deber, por cierto.

Pues hoy Conferencia de Presidentes, que es la reunión, una reunión de tunas de Farmacia, quiero decir que los congresos de la tuna de farmacia tienen más fondo que esta reunión de presidentes en la que, hombre veremos a ver quién le dice a Sánchez que esa idea que tiene de que los fondos para el turismo, lucha de contra el covid, etc, etc… que va a manejar él y que va a asignar a cada Comunidad Autónoma, la que diga que no está de acuerdo con el reparto, que ya veremos ese reparto cómo se hace siempre van a ganar los mismos, se queda sin los fondos y ese se reparte entre los que dicen que sí; eso se llama chantaje. Bueno, puede de ese chantaje pueden hablar o pueden hablar de la última gilipollez que se le ha ocurrido al círculo duro de La Moncloa que es la España multinivel. la España multinivel no es otra cosa que crear dos tipos de ciudadanos: unos VIP privilegiados, acariciados, regalados, bañados en espuma y otros en clase turista como hoy dice Luis ventoso en ABC; y eso es. Y esa reunión de presidentes ya les digo, en el que esta especie de Superman de despedidas de soltera que es Sánchez, viene a lucirse y a ponernos todos juntos para mayor gloria de su gestión.

En esta Conferencia de Presidentes va a haber como hay uno que no va, que es el catalán Aragonès. El que ha dicho a través de su portavoz, oigan nosotros tenemos una mesa aparte y en esa mesa aparte queremos todo y lo queremos rápido, lo que quieren es el puerto y el aeropuerto fundamentalmente, y este se lo va a dar. ¿Para qué va a ir Aragonés a la Conferencia de Presidentes si él tiene relación bilateral con el Estado? Gracias a que tiene a este individuo colocado en la presidencia del Gobierno con sus votos y ese individuo está dispuesto a lo que haga falta con tal de no perder el poder.

Y sí va a ir el nacionalista vasco Urkullu, pondrá cara de asquito como siempre, pero sí va a ir porque ha cobrado por anticipado, es decir, los privilegiados van a su manera, uno cobrando y el otro ni sin necesidad de cobrar.

¿De qué hablarán además de todo ello? Les decía a las 7, en fin, se me ocurren varias idea, por ejemplo, ya que el señor Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, soltó la majadería aquella de que los madrileños tienen que pagar más impuestos por ser de Madrid, pues a lo mejor la señora Ayuso le dice que los valencianos paguen más impuestos pues por tener playa. Pues ya puestos en estas cosas, cuando se dicen todas las tontunas que se dicen vamos a ir añadiendo alguna más. También asistirán los barones socialistas que no dirán nada, como siempre, bueno alguno pondrá alguna perita, seres mitológicos, ya saben ustedes que van un poquito a su aire.

Y así echaremos el día en esta España multinivel donde hemos alcanzado el nivel de crucero de tontería, de seres fatuos y engolados, presidiendo un Gobierno que cree que ha cumplido con el 92% de las cosas que había prometido. Hombre, eso tiene una ventaja, que si es verdad vete a saber cómo han hecho sus números estos propagandistas baratos, pero si ya ha empezado el 92% cuando llegue al 100% tiene una espléndida ocasión para marcharse y dejarnos en paz a los demás, trabajando, para que podamos sacar el país adelante.