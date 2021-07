Sánchez se cuelga la medalla de oro, mientras carga contra el PP: "Oposición destructiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado en la presentación del balance de curso un mensaje a la oposición, a la que ha identificado con la "parálisis" y el "rencor", frente al avance y el entendimiento que, según ha dicho, busca el Ejecutivo. En concreto y aludiendo al Partido Popular, el líder del ejecutivo no ha dudado en tildar a la formación de Casado como "oposición destructiva".

Así se ha expresado Sánchez en esta comparecencia pública desde el Palacio de La Moncloa, desde donde ha enumerado los acuerdos alcanzados en este curso político y ha puesto en valor el nuevo Gobierno que remodeló hace apenas unas semanas.

Sánchez presume de la gestión de su Gobierno

Durante una comparecencia en la Moncloa para exponer el balance del primer semestre de 2021, Sánchez ha calificado como "fundamental" la unión entre los españoles para afrontar la crisis sanitaria y ha advertido de que el virus "sigue amenazando nuestra forma de vivir".



"Nunca olvidaremos como hemos sufrido y el esfuerzo de la mayoría", ha recalcado Sánchez, en cuya opinión ahora se abre una oportunidad de recoger "los frutos" de lo realizado, como la recuperación económica y la creación de empleo. La intención del Ejecutivo es trabajar por "la esperanza y el entendimiento" y, tras un "tiempo duro", "toca elegir entre recuperación y crispación y el Gobierno ha optado por la recuperación".



Se ha felicitado además de las altas tasas de vacunación de España, que ha situado entre los cincuenta primeros países del mundo -ha logrado "la medalla de oro"-, ha dicho Sánchez, quien ha recordado que algo más del 55 % de la población española ya tiene la pauta completa.



"El mérito de los niveles de vacunación es del conjunto de la sociedad" y, una vez más, se repite una lección: "Cuando la sociedad se une, podemos lograr todo lo que nos proponemos", ha continuado durante su intervención en la Moncloa. Ha animado además a todos aquellos que desean una España "más rica y justa" a que ayuden a trabajar en esa dirección y, de esta manera, "será mejor el futuro de nuestro país, de nuestros mayores, hijos" y resto de ciudadanía.



Por otro lado, ha explicado que el Gobierno prorrogará hasta el 31 de octubre el "escudo social", que incluye medidas como la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos a los consumidores vulnerables, aprobadas en un contexto marcado por la pandemia.

Ataque a la oposición

En la rueda de prensa posterior a la presentación del balance de Legislatura, Sánchez ha señalado que la renovación de los órganos constitucionales es una “obligación constitucional” que el Gobierno está dispuesto a cumplir, pero para lo que depende del acuerdo con el principal partido de la oposición. “El Gobierno cumple y pedimos a la oposición que cumpla”, ha subrayado recordando que “todos estamos obligados a cumplir con la Constitución y más esos partidos que se declaran todos los días constitucionalistas”.



Según Sánchez, el Ejecutivo lleva “tres años tendiendo la mano al PP para renovar y cumplir con las obligaciones constitucionales” hasta el punto de que se lo ha ofrecido en cuatro ocasiones, “pero el que el PP cumpla con la Constitución, la experiencia indica que no depende del Gobierno sino del PP”. “Llevamos tres años esperando, no será por esperar y por la paciencia del Gobierno”, ha comentado.



Sánchez ha hecho su petición de renovación extensiva a otros órganos constitucionales pendientes de renovación como el Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional. En su opinión, en un momento como el actual “aún es más necesario cumplir la Constitución y regenerar la vida democrática”, pero eso “exige que el PP abandone la posición de bloqueo y cumpla con la Constitución".

El desplante de Aragonès: "Una pena"

Sánchez se ha referido a la ausencia de Aragonès en estos términos en la víspera de la Conferencia de Presidentes de Salamanca y durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y de la actividad del Ejecutivo antes del parón veraniego.



Los fondos europeos y el reto demográfico son dos cuestiones que se tratarán en la cita de mañana y que también afectan a los catalanes, ha subrayado Sánchez, que también ha recordado que se celebrará con Cataluña una reunión bilateral el 2 de agosto, como marca el Estatuto de Autonomía. "Desde el punto de vista unilateral cumplimos con el ejercicio de la cogobernanza y con lo que mandan los estatutos de autonomía, sean de Cataluña o de otras comunidades autónomas", ha recalcado el presidente a raíz de las críticas del PP y de otros partidos.



Y precisamente hablando de estas críticas de la oposición, también a la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha insistido en que el diálogo "es un valor en sí mismo", subrayando que "una oposición destructiva" en el momento histórico que vive el mundo con la pandemia "no tiene lugar, no hay espacio para ello". En este nuevo tiempo, el Ejecutivo ha optado "por la recuperación, el encuentro y trabajar todos juntos", y cada uno tendrá que optar entre "la recuperación o la crispación".



Sánchez, que ha hecho hincapié en que, de las 24 Conferencias de Presidentes celebradas hasta ahora, han tenido lugar 18 con la de mañana bajo su mandato, se ha dirigido expresamente a los presidentes autonómicos del PP que utilicen este espacio "para el diálogo y no la lucha partidista". Ha recalcado que si España está ahora liderando el proceso de vacunación y consolidando la recuperación económica es porque se están haciendo las cosas bien, "porque más allá del ruido partidista, estamos trabajando juntos", juntos en el marco de la Unión Europea y también entre el Gobierno y las comunidades autónomas, ha dicho.