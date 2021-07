Una foto incompleta, el chantaje de Urkullu y un polémico orden del día: la Conferencia más difícil de Sánchez

Este viernes se celebra, en Salamanca, la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Una cita marcada por la polémica desde hace semanas y que se celebrará entre concesiones, una ausencia, un orden del día cuanto menos polémico y un presidente del Gobierno que busca cerrar el año con una foto de cogobernanza antes de irse de vacaciones.

El pasado 13 de julio, Pedro Sánchez ponía fecha a la Conferencia de Presidentes y generaba las primeras críticas, por parte de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña aseguraba que según el reglamento, la Cumbre debe convocarse "con 20 días de antelación y dejando claros los puntos del orden del día", al mismo tiempo que aprovechaba para recordar que no habían recibido ninguna orden ni habían negociado nada.

Una orden del día que ha sido recibida apenas unos días antes y en la que pueden leerse más citaciones que puntos del día. En concreto se fija la llegada de los presidentes, 25 minutos más tarde se convoca la llegada de Sánchez y poco tiempo después hará acto de presencia Su Majestad Felipe VI. El Rey estará poco más de una hora, cuando tendrá lugar su despedida, junto con unas declaraciones de Sánchez y otras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La reunión en sí misma dará comienzo a las 11 de la mañana y cuenta con dos escuetos puntos del día. El primero de ellos es el estado de situación de la campaña de vacunación y los próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en segundo lugar se tratará la presentación de la “Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico”. Unos puntos considerados escasos para muchos y faltos de contenido para otros, calificados como "una broma" y "una tomadura de pelo".

Otra de las polémicas es la escasa preparación del encuentro, ya que no ha habido reuniones previas. "Una reunión solo es eficaz si previamente ha habido reuniones preparatorias (...) esto no ha ocurrido nunca con Sánchez", aseguraba Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Los presidentes de Cataluña y el País Vasco son los protagonistas de otras dos polémicas generadas en torno a la cumbre. Aragonés no asistirá este viernes a Salamanca, el presidente del Govern ha asegurado que su intención es tener una reunión bilateral con el Gobierno Central y ha afirmado que el encuentro es simbólico. Se trata de la única ausencia, que ha sido criticada duramente por el resto de presidentes.

Por su parte, Urkullu ha sido foco de todas las miradas desde que este miércoles anunciara que sí acudirá a la Conferencia pero con condiciones. El Lehendakari ha aceptado la invitación de Sánchez después de que este aceptara el traspaso de ciertos impuestos al Gobierno autonómico vasco. Una concesión especial por parte de Sánchez, catalogada como "chantaje", que no ha sentado nada bien al resto líderes autonómicos.

Presidentes autonómicos en los micrófonos de COPE para valorar la Conferencia

A lo largo de la semana, COPE ha contado con la presencia de distintos presidentes autonómicos que han valorado cómo afrontan la Conferencia. Concha Andreu, presidenta de La Rioja asegura que todos los presidentes llevan "un año muy difícil", han intentado trabajar "de la mejor forma para facilitar la vida de las personas" y que el encuentro de este viernes les permite "compartir y contar" lo que ha ocurrido. Ha lamentado la ausencia de Aragonés, asegurando que todos trabajan "para el bien común".

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' asegurando que prefiere quedarse "con las presencias", y ha criticado que "nos quedamos con los que dan la nota y no con los que están siempre ahí". Además ha asegurado que "hay que cuidar" la Conferencia de Presidentes, ya que permite un momento de encuentro y durante la pandemia "ayudó mucho a estar juntos y todo el mundo iba". En relación a la situación con Aragonés y Urkullu, Vara ha sido tajante asegurando que "es minoritario los que no quieren colaborar con la construcción de la España autonómica. Como gobernantes de una comunidad autónoma tenemos la obligación de gobernar lo común, con el gobierno de España".

Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares también ha querido dejar su valoración, en la que ha defendido la Conferencia de Presidentes asegurando que es un "ambito necesario y útil" y que deben emplear "más y mejor" la Conferencia. Respecto a la ausencia de Aragonés, ha declarado que "no es una buena noticia que un presidente autonómico no venga y que no venga Cataluña no es una buena noticia. Los ciudadanos necesitan de los políticos el máximo rigor".

En medio de una polémica tras otra, Sánchez presidirá mañana la XXIV Conferencia de Presidentes autonómicos, con la presencia del Rey Felipe VI, y en la que busca una foto de familia, que aunque estará incompleta, espera que sirva para dar una imagen de cogobernanza antes de terminar el año e irse de vacaciones.