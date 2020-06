Herrera: ¿Qué tiene que pasar en el Gobierno de Sánchez para que alguien dimita?

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

3 de junio, octavo de los 10 días de luto oficial. Fallecidos con muchas historias, nombres y apellidos.

Historias como la de Germán Renedo, un hombre alegre, divertido, y díficil era no encontrárselo tarareando alguna canción incluso silbándola. Nació en Hontoria de Cerrato, Palencia. Absoluto emprendedor, montó una gasolinera, gestionó dos canteras, sus camiones repartían yeso y piedra caliza por media España, su entrega a los negocios era pura vocación. De hecho ni siquiera un grave accidente en los años 60 le apartó de las empresas y eso que le dejó tocada una de las caderas. Germán tuvo fortuna en la vida, construyó una familia que le quería, mucho, y además no toco el Gordo de la Lotería de Navidad un premio que disfrutó repartiendo. A su familia consiguió sorprenderla una y otra vez.

Germán Renedo, 94 años, Valladolid. Un hombre generoso, entregado a los suyos. Historias cómo está la pueden escuchar en especial 'Vivos en el recuerdo' que van a encontrar en COPE.es.

Hpy sabemos que el Gobierno va a conseguir la la última prórroga, dice, del Estado de Alarma. Sabemos, también, que el recuento de fallecidos parece una tomadura de pelo, insiste el Gobierno que por segundo día consecutivo no hay fallecidos cuando consta por parte de información de las Comunidades Autónomas que efectivamente no es así, que en estos dos últimos días han pasado de la veintena pero, que quieren que les diga .

Miren, queridos niños hubo un tiempo en que cuando a un ministro lo pillaban mintiendo en un asunto importante pues todo quisqui asumía que la dimisión era inevitable, no lo cuestionaban ni el Gobierno. Al principio del Gobierno de Pedro Sáncheztuvieron que marcharse dos ministros nada más empezar, Maximo Huerta y Carmen Montón sin que, por ejemplo, Maximo Huerta tuviera nada de lo que avergonzarse ni hubiera hecho nada pero tampoco mintió. Pero parececque con ellos se rompió el molde de las de las divisiones. Y ahora yo me imagino que al ministro Grande-Marlaska le silban los oídos a todas horas.

Una consideración previa, el 8-M, la manifestacion del 8-M es el gran elemento tóxico de toda esta legislatura para este Gobierno y además está en el centro de los últimos escándalos. El de ayer, que desvelaba ABC a través de ese vídeo en el queIrene Montero reconocía lo que reconocía, que "otros habían tomado medidas superdrásticas tía y aquí no". Y el de hoy, por cuánto el 8-M es la piedra angular sobre la que gira toda la actuación del ministro Grande-Marlaska, ya saben ustedes el que cesó u ordeno césar a Pérez de los Cobos teniente coronel de Madrid como responsable de la Guardia Civil por no haberle informado de lo que él requería información, que eraN investigaciones de Policía Judicial acerca de la investigación sobre la manifestación del 8-M que está realizando una magistrada en Madrid. Bueno, pues, el ministro dijo que en absoluto tenía que ver nada con eso y que todo era nada más que un relevo normal dentro de la institución, relevo que ha tardado 10 días en producirse esta mañana comunican el nombramiento de un teniente coronel. el documento ese, ese documento lleva la firma de la directora de la Guardia Civil y en él se reconoce es un documento que se ha hecho público se ha filtrado se ha conocido en él se reconoce que a Pérez de los Cobos se lo quitan de en medio por negarse a cometer una ilegalidad,con lo cual

Marlaska ha cometido varias irregularidades primero, mintió. Oigan, a un ministro como el señor Soria que no consta en su ejercicio que hubiera tenido ningún error considerable parecido a estos, se le obligó a presentar la dimisión o la presentó por no haber aclarado que su familia tenía una sociedad en los famosos papeles de Panamá que tampoco era delito, por cierto, sencillamente estaba mal visto y por no decir que su familia estaba en ello no, reconocerlo tuvo que dimitir.

Bueno, pues aquí el documento del Ministerio del Interior demuestra que hay varios delitos en juego: inducción a la revelación de secretos, represalias, prevaricación; más que mentir es que no ha dicho una sola verdad Marlaska y que nadie tenga sueños húmedos porque eso no quiere decir que vaya a dimitir ni que Pedro Sánchez lo deje caer, pero es una situación insostenible al igual que la directora de la Guardia Civil .Ahora Pedro Sánchez está, como digo, en renovar el Estado de Alarma juntando a ERC y también a Ciudadanos, ¿de verdad insiste Ciudadanos en dar ese paso y ese poder absolutamente innecesario a esta banda? bueno, ellos sabrán.

Pero lo de Marlaska es el inexplicable suicidio de un profesional con buen historial, porque el mismo que veló para que los investigadores no informaran a sus superiores de lo que iban saliendo del caso Faisán es el que cae ahora en esa conducta, mentiras, represalias y... Pero eso ya saben ustedes no tiene importancia en este Gobierno, están al asalto del Estado y no se detienen en minucias. La ciudadanía, oiga, no se puede acostumbrar a un Gobierno que les mienta un día sí y otro también, costumbrarse a que se encadenen los escándalos políticos uno tras otro, es que la ejemplaridad pública literalmente ha desaparecido.

Marlaska ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos sobre sus adversarios, ha monitorizado redes para perseguir discrepancias, ha mentido para protegerse tras una actuaciDón que se desvela ahora delictiva y además nacida de un golpe de histerismo dicen algunos. Y lo mismo vale para la directora general de la Guardia Civil, Maria Adánez, demasiado acostumbrada a ser un cargo político en la Andalucía del PSOE donde se hacía y se deshacía cómo vamos esto era una finca. Bueno, incluso hace un documento en el que reconoce haber cometido una irregularidad, ¿cómo se le ocurre poner por escrito su confesión sobre el crimen político de Pérez de los Cobos? ¿Y qué tiene que pasar en el gobierno de Sánchez para que alguien dimita? Aquí están buscando al topo que ha filtrado ese documento desde el Ministerio de Interior y ojo que el topo a veces puede no solo tener un papel, a veces puede tener más de uno

Y una cosa que le he contado a las 6 de la mañana que me parece estupefaciente sobre el efecto mariposa. Que un policía de Mineápolis asfixia a un ciudadano de raza negra , un claro homicidio, y acaban asaltando un supermercado en Salt en la provincia de Gerona. O sea de la tierra de Prince a la de Lluís Llach. Ayer se organizaron varias marchas en lugares como Zaragoza, como Gerona, para protestar por la brutalidad policial en Estados Unidos. El objetivo es criticar a la policía en general en el mundo occidental. Pues esta manifestación buno bastantes decenas de personas algunos de ellos de raza negra también de otras, no sé por cierto, no se respetaron las medidas de distancia social pero no me digan que no es curioso que sin comerlo ni beberlo las puertas de los juzgados de Gerona se llenan de gente insultando a la policía española por algo que ha pasado en Mineápolis en Estados Unidos y luego además ya puestos al pillaje asaltan un supermercado en Salt, quién le iba a decir a esa cajera de Gerona que le iban a poner el súper patas arriba por un asesinato en Mineápoliz. Pero vamos a ver ¿aquí la sinapsis neuronal le funciona le funciona alguien?.

Porque por si fuera poco lean el tuit que ha subido EH Bildu Nafarroa, en fin herederos de ETA, que estos son con los que pacta el PSOE porque ha pactado Sánchez el Gobierno de Navarra y la derogación de la reforma laboral dice: "denunciamos la violencia racial y represión vivida en los últimos días en EE.UU.. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad, queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión". Vvamos a ver que esto ha pasado en Mineápolis, en fin, Euskale llega ya a lugares notorios o estos son como Arzalluz, ustedes se acuerda cuando Arzalluz decía que prefería un negro que hablara euskera en vez de un vasco que hablar acastellano que también era un desliz racistoide muy propio del tipo y del personaje. para que vean la cantidad de idiotas, escúchame pero idiotas con diagnóstico clínicos que hay en España.