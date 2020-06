El caos se instala en Sanidad: las autonomías informan de 38 muertos y Simón dice que no ha habido ninguno

En los meses que viene durando la pandemia del coronavirus se han producido múltiples desajustes en las estadísticas de fallecidos y contagiados que ofrece el Ministerio de Sanidad. Estas dificultades se han traducido en diversos cambios en la metodología de conteo, la última de ellas implementada hace apenas unos días, cuando el departamento que dirige Salvador Illa informó de golpe de que las muertes provocadas por el COVID-19 eran casi dos mil menos que las reconocidas hasta entonces.

Cabe decir que, en los comienzos de la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que se trataba de un virus desconocido y que la situación no tenía precedentes en la historia moderna, podría parecer hasta natural un cierto grado de caos, especialmente si contamos con que los datos de los que informa Sanidad proceden a su vez de las Comunidades Autónomas.

No obstante, cuando se cumplen tres meses desde la entrada del virus en España y más de dos meses y medio desde que el Gobierno asumió el mando único recurriendo a la figura del estado de alarma, cada baile de cifras en el seguimiento de las muertes se va haciendo cada vez más inexcusable.

Los datos en las autonomías y en el conjunto de España

Es por eso que las estadísticas ofrecidas este martes por Sanidad han vuelto a sorprender. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, comunicó que, por segundo día consecutivo, en las últimas 24 horas no se había registrado ningún fallecimiento por coronavirus en España.

No obstante, esta cifra no parece concordar con las que ofrecieron algunas Comunidades Autónomas. Tal es el caso de Madrid, que informó de 12 muertes (por las 11 del lunes); Cataluña, con 9; Castilla y León, que reportó dos fallecidos; Castilla-La Mancha, que registró 5 decesos el lunes y otros 5 el martes; o Asturias, que, con 6, no sufría tal número de muertes desde hacía más de un mes.

Además, se informó de otros dos muertos en el País Vasco, uno en Canarias y otro más en Andalucía. En Extremadura también se produjo un fallecimiento el lunes, el primero de los días de “cero muertos” anunciados por Sanidad. Aragón por su parte, contabiliza otros siete fallecimientos, aunque aclara que no corresponden ni al lunes al martes.

A la vista de estos datos, las Comunidades Autónomas informaron de 38 muertos el martes, por los cero del Departamento de Illa.

Durante su comparecencia de este martes, Simón fue preguntado por los periodistas acerca de esta incongruencia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señaló que el motivo de la discordancia puede estar en que “alguna Comunidad Autónoma puede tener algún retraso en la introducción de las fechas de los fallecidos en las bases de datos”. El doctor aclaró que “puede ser” que una autonomía comunique la fecha en la que se conoce el fallecimiento pero que esa no tiene por qué ser la fecha en que efectivamente falleció. “Lo estamos verificando”, añadió Simón.

El portavoz sanitario también señaló otra posible causa del desajuste en el hecho de que las autonomías envían los datos a Sanidad hasta las doce del mediodía, por lo que, si hacen modificaciones posteriores, el ministerio no las recoge.

Además, el director del Centro de Coordinación aludió a “algún problema de carga de datos por parte de alguna Comunidad Autónoma en el día de ayer [los datos del lunes de los que se informó el martes], lo cual obviamente puede significar también alguna discrepancia entre algunos de los datos”. Simón espera que todo se aclare en la actualización rigurosa de las cifras que el ministerio pretende ofrecer en unos pocos días.