Vídeo: el momento en el que Marlaska mintió en el Senado sobre el cese de De los Cobos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el pasado viernes 29 de mayo que nadie de su departamento ni de la dirección de la Guardia Civil pidió al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, cesado esta semana, el informe sobre el 8M que se entregó al juzgado.

Marlaska quiso dejar claro aqiel día que la Guardia Civil, con su directora al frente, María Gámez, ya trabajaba en la reestructuración de la cúpula del cuerpo antes de la pandemia del coronavirus y enmarcó esos cambios y ceses en la libre designación de los cargos de confianza. "Tenemos muy claro lo que es la función pública, que debe caracterizarse por la competencia, la imparcialidad, la neutralidad y la comunicación entre la gente que interviene. Y en la no injerencia", enfatizó. "Fue por un proceso normal de actualización, de sustitución de equipos (...) para rodearse de las personas de más confianza", dijo.

No respondió el ministro en su primera intervención a cuestiones concretas, como si el cese tenía que ver con el informe de la Guardia Civil sobre el 8M y su posible relación con la propagación del virus, entregado al juzgado, o si Gámez o él mismo llamaron a De los Cobos el domingo para que les entregara el informe. Y fue al final cuando respondió tajante: "Ni este ministro, ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe".

Este martes, el Ministerio del Interior ha reconocido que cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8M. En una nota secreta a la que ha tenido acceso COPE, firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Marlaska mintió por tanto en el Senado sobre cómo había sido la destitución de De los Cobos y sobre todo por qué. No fue "por un proceso normal de actualización, de sustitución de equipos", sino por las investigaciones llevadas a cabo.