La apasionante historia del Stradivarius que escuchó Einstein: fue expoliado por los nazis y ha reaparecido un siglo después

La historia de uno de los violines Stradivarius más buscados del siglo XX ha resurgido. El instrumento, conocido hasta ahora como ‘Stella’, ha sido identificado como el violín ‘Mendelssohn’ de 1709, una pieza desaparecida tras el expolio nazi. La identificación ha sido posible gracias a la especialista Carla Chapré, quien en junio de 2024 ha conseguido conectar las marcas y arañazos actuales del instrumento con fotografías de archivo de 1930.

Un pasado de esplendor

Antes de la guerra, el violín perteneció al banquero judío Franz von Mendelssohn, sobrino nieto del compositor Felix Mendelssohn. En su palacio de Berlín en la década de 1920, su hija Lillie tocaba el instrumento en veladas musicales a las que asistían personalidades como Albert Einstein y Max Planck.

Aquel esplendor musical se truncó en mayo de 1928, cuando un trágico accidente de coche acabó con la vida de Lillie y su marido, Emil. Desde ese momento, el violín enmudeció y fue guardado en la caja de seguridad de un banco hasta la llegada del nazismo.

El rastro del expolio

El expolio cultural no fue un acto aislado. Según ha explicado el catedrático de historia José Luis Corral en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, la Alemania nazi desarrolló un plan sistemático. Entre 1936 y 1938, se crearon disposiciones legales para "expoliando sistemáticamente a todas aquellas personas, colectivos, que no eran afectos al régimen", con un foco especial en la comunidad judía.

Tras la muerte de Franz von Mendelssohn y la liquidación de su banco, el rastro del violín se perdió. Se cree que fue sustraído por los nazis o por las fuerzas soviéticas en 1945, un destino incierto que lo mantuvo oculto durante décadas. Este caso ejemplifica las enormes dificultades para seguir la pista de los bienes robados.

Como señala el profesor Corral, "es tan difícil rastrear, ya no solamente dónde están estos instrumentos, sino incluso el camino que llevaron desde la desaparición". Muchos bienes fueron escondidos por nazis que huyeron a países como Argentina, Paraguay o España, lo que complica aún más su localización.

Falsificaciones y el debate de la restitución

El instrumento reapareció en Moscú en 1953 y más tarde en París en 1995, donde el lutier Bernard Sabatier lo autentificó como un Stradivarius y fue rebautizado como ‘Stella’. Con esta nueva identidad fue subastado en Nueva York en 2000 y acabó en manos del violinista japonés Eijin Nimura, con una documentación que ocultaba su origen real.

La falsificación de documentos es una práctica habitual para blanquear el origen de las obras robadas. José Luis Corral afirma que "es muy típico la falsificación de documentos para, de alguna forma, legalizar, entre comillas, obras de arte robadas". Esta estrategia permite introducir las piezas en el mercado legal, despistando a los compradores.

Este descubrimiento reaviva el complejo debate sobre la restitución. La familia Mendelssohn reclama el instrumento, pero su poseedor actual alega haberlo adquirido de buena fe. La resolución de estos casos es muy compleja, ya que, como explica Corral, "depende muchísimo de la jurisdicción de cada país" y de la existencia de convenios internacionales.

Pese a las dificultades legales y económicas, el historiador sostiene que la solución justa es clara: "mi opinión, evidentemente, es que hay que restituir las obras de arte robadas y después vendidas ilegítimamente a sus antiguos y legítimos propietarios". El problema, añade, es cómo ejecutar esa restitución y compensar a los compradores.