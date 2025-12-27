¿Es la primera vez que vas a casa de tus suegros en Nochevieja? Con estas ideas de Lomana no fallarás

Como cada fin de semana, Carmen Lomana ha repasado la actualidad social en su sección en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, conducido por Cristina López Schlichting. A pesar de encontrarse en Marbella bajo la lluvia y el viento, la colaboradora ha respondido a las preguntas de los oyentes, abordando temas como la elegancia, los códigos de vestimenta en Nochevieja o los propósitos para el año nuevo.

Cómo acertar en la cena de Nochevieja con los suegros

Ante la consulta de una oyente que se enfrenta a su primera cena de Año Nuevo en casa de sus suegros, Lomana ha ofrecido consejos claros para causar una buena impresión. La clave, según ha explicado, es la prudencia: "Tú siempre peca de menos que de más, ¿sabes? Sé prudente". Recomienda optar por un look elegante pero discreto, evitando "un escote muy grande, transparencias, una minifalda de vértigo".

Fin de Semana de COPE Lomana en COPE

El objetivo, ha añadido, es evitar cualquier crítica por parte de la familia política, especialmente de las suegras: "que no te pueda poner un pero". En cuanto a la conversación, y a raíz de una duda de Paulete, aconseja no acaparar la atención no "ser la reina de la fiesta", sino mostrarse educada y opinar sin resultar "sabionda". Como detalle, sugiere llevar un postre, un buen vino o una caña de lomo y unas flores.

La verdadera elegancia, según Lomana

Preguntada por el ranking de las mujeres más elegantes de España de la revista ¡Hola!, que incluye a nombres como Isabel Preysler o la Reina Letizia, Carmen Lomana ha evitado valorar la lista directamente. En su lugar, ha compartido su criterio fundamental sobre la elegancia: "Cualquier mujer que necesita tener una estilista para vestirla, que no tiene su propia ropa [...] no, tiene que tener su propio fondo armario y su criterio a la hora de elegir".

Dentro de la lista, ha destacado a Inés Domecq, por diseñar y vestir su propia ropa, y a Sofía Palazuelo. Sobre si la elegancia es innata o se aprende, Lomana considera que son "las dos cosas, se nace y se aprende". Ha recordado la influencia de su madre, Fefa, de quien aprendió a saber "cómo vestirse para cada ocasión" y ha puesto como ejemplo de cambio de estilo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien, según ella, "se ha reconvertido en niña pija del barrio Salamanca".

Turrones, propósitos y el cariño del público

En un tono más distendido, la colaboradora ha calificado de "aberración" un turrón de jamón serrano que vio un oyente, declarándose fan de los sabores de siempre como el de yema o el de Jijona.

De cara al nuevo año, Carmen Lomana no se pone propósitos, salvo su intención de ir a un gimnasio de Pilates que han abierto frente a su casa. Su gran capricho sería realizar un viaje en el Orient Express junto a sus amigos más queridos, un sueño que le encantaría cumplir.

Fin de Semana de COPE Cris y Carmen

Finalmente, ante la pregunta de una oyente sobre si es correcto acercarse a una persona famosa, Lomana ha sido tajante, distanciándose de la actitud de figuras como Fernando Fernán Gómez. "Jamás le diría a nadie que se acerca a mí que me molesta, no solo os diría que que me encanta, que me gusta, que lo agradezco", ha afirmado, mostrando su gratitud hacia sus seguidores.

En esta línea, ha recordado que una figura pública "está trabajando siempre que su público le demande". Ha concluido con una reflexión que ha sido apoyada por Cristina López Schlichting, quien recordó una anécdota similar de Concha Velasco: "Lo que somos se lo debemos a la gente que nos sigue y nos quiere".