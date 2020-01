Herrera a las 8, jueves 2 de enero de 2020

“Señores, señoras… me alegro, buenos días.

¿Qué tal están damas y caballeros? Cuanto me alegro de saludarles en este 2 de enero del año 2020. ¿Serán los felices 20? Los años 20 del siglo anterior fueron los últimos años, la última década antes de que Europa, el mundo en realidad, comenzara el vértigo de asomarse al abismo y a veces de perecer y de caer en el como ocurrió en los años 30, no digamos en los 40, etc, etc, etc. Después se recuperaron las cosas, y a partir especialmente de la década de los 60 la cosa fue creciendo. Es verdad que esto es como lo del azulejo: hace un día estupendo, a ver quién viene ahora y lo jode. Pues exactamente igual; veremos esta década de los 20 cómo la recordaremos cuando haya pasado el tiempo.

Espero que ustedes hayan tenido un fin de año estupendo, hayan comenzado el año pues lo ha comenzado con buen tiempo, con tiempo estable aunque la cosa parece que hay un frente que entra por Galicia puede torcerlo.

Y sobre todo con esta sensación de que este año 2020 nos da una bienvenida a lo desconocido: bienvenidos a lo desconocido. Que es lo que les puedo decir con mucho más fundamento que si se lo hubiera dicho el año 19, 18, 17 o 16. ¿Por qué? Porque miren, ahora mismo va a gobernar, si todo sale adelante y la cosa no se tuerce, que es una forma de ponerse recta quienes no creen en nuestro sistema democrático. Es decir, estaremos ante una paradoja realmente histórica: van a gobernar tipos que no creen en la monarquía, es más que quieren derribarla manifiestamente; que no creen en consensos, que prefieren pactar con Esquerra que con Ciudadanos o con el PP; y que no creen en España, porque una parte significativa del próximo gobierno está formada por individuos que defienden el derecho de autodeterminación, ¿de quién? pues no sé, de quien se lo proponga, de momento. Supongo que ya puestos a ser todos como somos podremos autodeterminarnos, oiga pues El Arenal podrá autodeterminarse del resto de Sevilla digo yo; y yo que sé y Málaga del resto de Andalucía y Andalucía del resto de España, también se podrá autodeterminar Cataluña y ¿dentro de Cataluña también se van a poder autodeterminar algunas partes de Cataluña que a lo mejor no les hace gracia estar en esa nueva Cataluña? Bueno, esto tienen los melones cuando se abren.

Les contaba yo antes a las 7 de la mañana que nos enfrentamos a una legislatura de altos riesgos. Supongo que eso no es ninguna noticia para nadie, ni siquiera una sorpresa para usted señora o señor que a estas horas entonces del 2 de enero ya está trabajando. Lo bueno es que todos sabemos por qué es una legislatura de alto riesgo, es lo que ha buscado Pedro Sánchez, un Gobierno de coalición con una formación tardo-comunista plagada de irregularidades en su financiación que si, en fin, alguna embajadora de España o alguna encargada de negocios no mete otra vez la pata con cuatro GEOS en una embajada a las 8 de la mañana donde están refugiados miembros del gobierno de Evo Morales de Bolivia, pues a lo mejor podemos empezar a saberlo. Pero da igual, si lo fundamental no es que Podemos se financiara de una manera o de otra; Podemos es una realidad existe, está ahí, tiene votos y es lo que es, una formación tardo comunista con la que dijo el presidente este de Gobierno que vamos a tener, que tenemos en funciones, y que seguramente tendremos, los españoles no podríamos dormir. Ahora el sueño de los españoles parece que le importa poco.

Si no hay sorpresas, ERC facilitará el gobierno, teóricamente el día 7. Esquerra, fíjense, una formación independentista va decidir el futuro de España. Ya les digo que pueda haber algún tipo de problemas porque mire la Junta Electoral Central tiene que valorar si inhabilita o no inhabilita, en función de unos artículos de la LOREG al señor Torra al frente de la Generalidad de Cataluña y una sentencia que le condena a inhabilitación por no haber retirado los lazos amarillos de la fachada de la Generalidad. Si eso se produce ahora, eso desestabiliza mucho la situación en Cataluña, hombre y complica las cosas. El Gobierno está presionando a los magistrados de la Junta Electoral Central por tierra, mar y aire; por la mañana, por la noche, a mediodía…

Y mientras, nosotros, los ciudadanos seguimos sin conocer los detalles de los acuerdos entre los socialistas y ERC, los independentistas catalanes. Sabemos que han hablado de crear una mesa de acuerdos políticos y una consulta referéndum de ratificación solo en Cataluña de esos acuerdos. Y lo interesante va a ser cómo se inventan o cómo retuercen la legislación para que todo eso se conforme con la legalidad. ¿Vamos a ver estos ejercicios o piruetas en la cuerda floja? ¿Esas contorsiones para meter el elefante por el aro? ¿Eso como lo realizan?

Vean ustedes un detalle, yo antes les decía bienvenidos a lo desconocido porque van a gobernar quienes no creen en nuestro sistema democrático. De los 9 o 10 partidos que van a apoyar a Sánchez, porque está por ver, a mí me cuesta mucho creer que Ana Oramas, de Coalición Canaria, vaya a votar a favor de ese engendro de gobierno y ya veremos qué pasa con Revilla, éste según le des, según la cantidad de anchoas que vayan en la lata. Bueno, me cuesta creerlo; pero de esos 9 o 10 partidos desde luego hay siete que son claramente contrarios a la Constitución del 78, que lo que hizo, queridos niños como ya os explicábamos antes, es acabar con el Frentismo en España, que ha sido un problema –bueno, no solamente en España - pero desde luego ha sido un problema crónico y además en algunos momentos muy agudo de nuestra relación con la política y con la realidad.

Van a apoyar a un Gobierno que más que un Gobierno es un frente y empieza el desguace. Van a buscar atajos, trampas, trampas, para desmontar el andamiaje legal español y hacerlo por la puerta de atrás y para ello buscar la colaboración de los 'Cándidos Conde Pumpidos' que siempre están dispuestos a arrastrarla todas por el fango o lo que haga falta por el fango. Y luego, la puesta en práctica del pacto con Podemos del que conocemos sobre todo la paja, porque en fin, subir impuestos, aumentar el gasto, la intervención de la economía, del hogar, la reforma laboral, cargar de nuevo las empresas con más cargas laborales -ya sabemos que es una fórmula que destruye empleo, a ver cómo lo hacen para que no sea así - y un acuerdo con el PNV en el que le conceden al PNV la posibilidad de ser nada menos que interlocutor de asuntos que competen a Navarra, que es otra comunidad autónoma diferente y por supuesto echar a la Guardia Civil y, por supuesto que juegue la selección de Euskadi y la Eurocopa que este año hay Eurocopa; ningún país del mundo lo pone en práctica. Algunos dicen, mira Gran Bretaña: Gales, sí, sí; Gales, Escocia, Irlanda… lo que usted quiera, pero es que no hay selección de Gran Bretaña… Bueno, si queremos acabamos con la Selección española, si también eso le gusta con tal de que este individuo sea presidente con cabalgata de por medio.

Esto de la investidura de la cabalgata es una forma de esconder la investidura, es una forma de esconderse porque a alguno a lo mejor es que le da vergüenza. La única esperanza es que como éste miente hasta cuando va al médico, no tiene ninguna palabra, la única esperanza es que también le haya mentido a los socios, que también haya mentido a los Junqueras y compañía, y que sus promesas sean falsas. De no ser así, agarrémonos que vienen curvas"