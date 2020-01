JxCat presiona a ERC antes del consejo nacional con una reunión entre Torra y Aragonés este jueves

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunirá mañana con el vicepresidente catalán y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, para abordar el acuerdo de los republicanos con el PSOE, que no ha gustado a JxCat, el cual asegura no estar "vinculado" a este pacto al considerarlo desleal. Fuentes de Presidencia de la Generalitat han confirmado a Efe este encuentro, que está previsto que se lleve a cabo de forma "discreta" en el Palau de la Generalitat.

La cita tendrá lugar el mismo día que ERC celebrará su consejo nacional para decidir si finalmente avala el acuerdo con el PSOE para facilitar, con una abstención, la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. El acuerdo sellado por los negociadores de ERC y PSOE para la investidura de Sánchez recoge que los acuerdos que salgan de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat se someterán a una consulta para que la ciudadanía de Cataluña los avale o rechace.

JxCat, socio de gobierno de los republicanos en Cataluña, ya ha avisado que "no se siente vinculado" con el acuerdo entre ERC y PSOE y ha sugerido que es desleal que los republicanos impliquen al Govern sin consultar a sus socios. "Hemos conocido este acuerdo que se nos anuncia cuando ya está cerrado, quizás lo hemos conocido incluso más tarde que los dos grupos que están en la oposición del gobierno de Cataluña. No me parece ni una muestra de lealtad ni de respeto, ni hacia el Govern ni hacia el presidente de la Generalitat", dijo ayer la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, en rueda de prensa.

Este es el mensaje que quiere trasladar el president Quim Torra al vicepresidente Aragonès en la reunión de mañana: que lo que ERC pacte con el PSOE no tiene que implicar al ejecutivo catalán, ya que éste también lo conforma JxCat.

La portavoz de JxCat dejó claro ayer que la mesa de negociación que han pactado republicanos y socialistas no puede ser aceptada de primeras como un mecanismo válido para resolver el conflicto catalán, ya que no se ha implicado a "todos los actores" del independentismo en su diseño.