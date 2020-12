Herrera: "Esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona"

Señoras, señores, me alegro, buenos días…

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Y hoy hablo para Gema, en Twitter una cuenta que escribe Ana Martín Expósito me dice: “Hace unos meses te pedí recordar a Gema, mi madre enferma por su cumpleaños. Ahora estoy con ella en el hospital, a punto de partir. Ella te ha seguido siempre y ahora le pondré la radio por última vez para que te escuche y tu voz suene para ella. Abrazo”.

Verás Gema, nunca ha sido más honrado mi trabajo, ni mi profesión, ni nunca se hace más sutil que en situaciones como esta. No sé si me estás escuchando, pero si pudieras y esta fuera la última vez que te llevarás en la mañana de hoy, sepas que te la llevas como vida absolutamente, para ti y para tu familia. Debes saber que las palabras de este humilde locutor ,hoy, son todas para ti.

@carlosherreracr hace unos meses te pedí recordar a Gema,mí madre enferma por su cumpleaños, ahora estoy con ella en el hospital, a punto de partir. Ella te ha seguido siempre y ahora a las 6 le pondré la radio por última vez para que te escuche, y tu voz suene para ella. Abrazo — Ana Martin Exposito (@amartinexpo) December 18, 2020

Me conmueve lo q me escribes. Dale un beso sincero a tu madre de mi parte. Esta mñna solo hablo para ella. — carlos herrera (@carlosherreracr) December 18, 2020

ESUCHA AL COMPLETOEL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA EN 'HERRERA EN COPE'

HERERA ANALIZA LA LEY DE EUTANASIA, APROBADA EN EL CONGRESO

El día viene con mucha resaca de todas las iniciativas que el Gobierno está sacando, quiere sacar, pasando olímpicamente del consenso social que es una cosa que no existe, que no debe saber, que le habrán hablado alguna vez a todas estas piezas de museo.

Es peligroso que se reconozca un derecho falso ni siquiera para determinadas circunstancias

Lo que han conseguido es aprobar en el Congreso la Ley de la Eutanasia, que no he querido escuchar ni al Comité de Bioética ni a los colectivos de médicos, a los que han intentado hacer ver los problemas que suscita abrir ese melón en los términos además, en los términos en los que lo han hecho. Ya de entrada el titular: ‘Aprobada una Ley de la Eutanasia Express’, hombre debe mover a reflexión, un asunto tan delicado hecho con velocidad, saltándose informes y luego celebrándolo ayer como si hubieran ganado el campeonato mundial de chapas, les faltó descorchar botellas, abrazos, vítores… celebrando una ley que garantiza la muerte y que permite la muerte. Es inhumano que una sociedad solo sepa ofrecer una inyección letal a quién ha perdido las ganas, es inaceptable que el gobierno confunda eutanasia y cuidados paliativos y es peligroso que se reconozca un derecho falso ni siquiera para determinadas circunstancias, porque además una vez que lo apruebas para un caso termina ampliándose a cualquier caso.

Esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona

Hoy a cuentas de estos, yo les citaba a las 6 de la mañana un artículo de Cristina Losada, soy un seguidor de Cristina Losada, que es sencillamente extraordinario y que lo que viene a decir es que aquellos que creen que esta ley está hecha para una persona lúcida, en plenas facultades, que brillantemente argumenta su derecho a morirse y que se lo administra o se lo autoadministra o se lo administra un médico, eso no es así. Los clientes de esta ley de eutanasia, los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas ciertamente al borde de la desesperación, enfermos, deprimidos, vulnerables, influenciables. Es el derecho, piensenustedes, esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona. La eutanasia no lo van a pedir personas en buen estado mental y físico extraordinario simplemente que quiera matarse, no, no, es el último recurso de los que están pasando grandes sufrimientos, la salida para situaciones de fragilidad, de soledad, esos van a ser principalmente como bien dice Cristina, van a ser clientes de esta ley.

Porque esto no se decide desde la independencia, el morir, el querer morir se decide desde la dependencia, no es la alternativa a morir sufriendo. Miren hay cuidados paliativos que pueden abarcar a todos si se invierte en ello, donde se ha desarrollado la eutanasia, por cierto, los cuidados paliativos han acabado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil matar, y oigan que en el momento en el que han muerto tantas personas, en un momento de tragedias familiares colectivas de una sociedad y de varias sociedades, sacar adelante esta ley es cuando menos simplemente un defecto de estil, más allá de además del defecto de forma y de fondo que esto conlleve, pero si quieren hablaremos a lo largo de esta mañana de este asunto.

Leer más

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, en TRECE: "Al Gobierno no le interesan los enfermos"

El presidente de honor de la SECPAL defiende que se debe "eliminar el sufrimiento sin eliminar al sufriente"

El promotor de 'Vividores', en 'TRECE al día': "Es posible tener una vida plena a pesar del dolor"

LOS PLANES DE NAVIDAD EN LA ERA COVID-19

Les hablo de las navidades que llegan, por cierto a Pedro Sánchez le han metido en cuarentena unos cuantos días en casa porque estuvo con Macron que es positivo, oiga si eso sirve para que no rompan los platos o no rompa más cosas pues bienvenida sea la cuarentena y que se recupere

La vacunación el día 27 de diciembre, o sea el día 29 deberíamos estar pegando jeringazos desenfundando la jeringa para las primeras personas que vayan a recibirla, que no seremos usted ni yo, a no ser que usted y yo seamos personas mayores en residencias y personal sanitario.

Luego está esto que tiene la gente en vilo de cenamos, no cenamos, tenemos planes no tenemos planes… Bueno la Comunidad Valenciana directamente ha cortado por lo sano, ha dicho que cierra el territorio para que no puedan viajar ni siquiera familia y allegados para pasar allí las fiestas. Bueno, me plantea algunas dudas legales, me plantea algunas dudas legales en atención al decreto del estado de alarma, pero bueno.

Se da una paradoja, efectivamente el hijo o un alicantino o una ilicitana que viva en Madrid porque está estudiando, lo que ustedes quieran… y que esté censado en Madrid no podrá ir a pasar con su familia la Nochebuena; en cambio, uno que viva en Londres sí, si viene con un PCR negativo, estas son las cosas.

Y la positividad, el número de positivos me gusta más más que positividad, bueno ahora mismo está en 207 casos por 100.000 habitantes, es cierto que está repuntando hacia arriba el número de contagios y además miren esto es elemental, cuanto más se mueva la gente más contagios hay pero los fallecidos siguen bajando están ahora en 181.

Hoy podría Madrid anunciar alguna medida las zonas básicas de salud más afectadas; Andalucía lo deja como está; Cataluña ya veremos, seguramente pon en marcha algo. Pero ya le digo, será en las próximas horas, por cierto en Sevilla se ha suspendido la Feria de Abril cuatro meses antes de que de que se plantan las casetas.

Y luego les cuento el caso de los vecinos de Calamonte, Calamonte es un pueblo de la provincia de Badajoz que está a 3.877 km de Estambul, que no es para ir a tomarse un cafelito ¿no?. Bueno, pues el peluquero, uno de los peluqueros que trabaja allí y que ve a todo el mundo con la cabeza de cartón dice ¿por qué no realizamos un viaje 19 cartones y yo y nos vamos a Estambul? Y se van a Estambul, se dan una vuelta por Estambul, se ponen la maceta en la cabeza, todo perfecto.. y cuándo vuelven todos contagiados de covid y ahora está el pueblo contagiado, medio pueblo claro. Que si el peluquero nos está escuchando y nos quiere dar razón y nos gustaría hablar con él porque debe tener su punto y su gracia ya lo sabe 900 50 60 06.