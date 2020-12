Jaume Vives, periodista y promotor de 'Vividores.org', analiza en 'TRECE Al Día' las consecuencias que conlleva la aprobación de la ley de la eutanasia. Jaume se muestra esperanzado afirmando que cree "en los milagros, aún queda recorrido, pero hoy es un día triste".

El periodista expone que en su plataforma “hemos notado que la gente quiere vivir, y que es cruel plantear una ley de eutanasia ahora, lo es siempre, pero ahora especialmente” y justifica que “hemos hablado con paliativistas, con enfermos terminales, con familiares de enfermos terminales y hay un tema que es esencial, en España tenemos 60.000 enfermos terminales que necesitan cuidados paliativos y que no los están recibiendo, y hay que ofrecerles lo que necesitan, que es ayuda, y el Gobierno ahora les va a ofrecer la muerte”.

Haciendo referencia a los enfermos y sus familiares, el periodista pone un ejemplo para entender mejor lo que conlleva tener la eutanasia como una alternativa para ellos: “Yo me pongo en la piel de esas personas, si a mi alguien me está torturando yo le voy a pedir que me mate, que me pegue un tiro, en España tenemos a 60.000 personas sufriendo esa tortura, y el Gobierno, en vez de asegurarse de que el 100% de las personas que lo necesitan son atendidos, pues propone esta alternativa”.

El promotor de 'Vividores.org' opina en TRECE que la eutanasia es “un caramelo envenenado” y defiende que “la gente quiere vivir y lo que necesita es que se le acompañe, que se le cuide, que se la quiera y que se le diga que su vida, a pesar de lo que sea, puede ser plena. Es imposible que eliminemos por completo el sufrimiento de nuestras vidas, de lo que se trata aquí es de ver si es posible tener una vida plena a pesar del dolor, y hemos descubierto que sí”.

El periodista explica que en la plataforma 'Vividores.org' “hemos podido hablar con muchos paliativistas, y todos los dicen lo mismo, que tienen muchos pacientes que llegan a sus manos que se quiere morir, porque no se les están efectuando unos buenos cuidados paliativos, empezamos a aplicarles unos buenos cuidados paliativos y desaparece esa demanda persistente de eutanasia”.

Concluyendo, el periodista expone que en España “tenemos a muchas personas que no están recibiendo los cuidados paliativos que necesitan, hay que preguntarse que es lo que van a hacer ahora que van a tener la posibilidad sin demasiadas dificultades de coger ese caramelo envenenado, es una situación muy grave”.