Herrera: "Los cadáveres apilados en Bucha recuerdan las peores matanzas de la historia"

Miren, si algo bueno tiene el aluvión de canales de información mediante el cual usted puede saber hoy en día lo que pasa en cualquier rincón del mundo, es que es muy difícil aislarse del conocimiento de las barbaridades o de los crímenes miserables que se cometen en determinados lugares, y uno de ellos es Bucha, en Ucrania. Hay un ejército de desinformadores, de trolls, de bots, de robots… de lo que ustedes quieran, al servicio de Rusia intentando divulgar que las imágenes que vemos con nuestros propios ojos en aquella ciudad, son mentira. Pero Bucha existe y la matanza ha existido, igual que existió la de Katyn, igual que existió la de Paracuellos del Jarama en España. Bucha ha existido y ustedes lo están pudiendo ver y lo ha podido ver Mikel Ayestarán, que lo ha contado aquí a las 7:30 de la mañana en un relato estremecedor.













Cadáveres y más cadáveres, apilados de tal manera que recuerdan las peores matanzas de la historia. Con niños indefensos, con familias enteras que han sido ejecutadas de una manera miserable por parte de esas tropas especiales rusas, especializadas en atrocidades 'Los carniceros de Kadýrov', el checheno. Cuando no se gana una guerra utilizando los canales habituales es cuando aparece el terror, Europa lo sabe bien. Lo ha sabido con Hitler, lo ha sabido con Stalin, lo supo con Milosevic hace no demasiado, lo sabe ahora con Putin.

¿Habrá que dejar de hacer negocios con Putin?, ¿qué podemos hacer ante un genocidio?, ¿qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia y de los supervivientes: la mujer que llega al patio de la casa familiar, se encuentra los cadáveres de su marido, de su hermano; el anciano que llora desconsolado porque vio como mataban a sus vecinos a sangre fría delante de su casa; mujeres que fueron violadas, hombres que fueron mutilados, testimonios que dejan sin palabras. No puede haber lugar más infame para cometer crímenes de guerra que esa ciudad dormitorio de la rutina de la gente normal que va y viene de sus quehaceres, sin ni siquiera sospechar que el demonio de la guerra puede hacerles una visita. Putin es un criminal de guerra, pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante este genocidio?, ¿podemos juzgarle? Claro, habrá que sacarlo de allí y si no sale él, o si no le echan los suyos. La UE lo ha reconocido, hay que analizar posibles nuevas sanciones, pero claro, no pueden ser de tal manera que acaben haciendo más daño al sancionador que al sancionado y en eso es lo que estamos. Porque Europa puede reducir el consumo de gas ruso, pero seguramente no puede prescindir totalmente de él. Nosotros tal vez, en España solo el 10% de gas que importamos es ruso o solo el 5 % que importamos es petróleo. ¿Pero qué hace Alemania?, seguramente tener que pasar frío.