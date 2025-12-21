Paco: "Recuerdo a mi abuelo, que era una gran persona, pero era un 'picao' del dominó brutal. Se empeñaba en enseñar a sus nietos y nunca me dejaba jugar"

El programa 'Herrera en COPE' ha abierto los micrófonos en su sección 'La Hora de los Fósforos' para preguntar a los oyentes por ese primer recuerdo en el que se sintieron mayores siendo solo unos niños. Alberto Herrera ha dado paso a una serie de historias personales que van desde asumir pequeñas responsabilidades domésticas hasta vivir momentos que, con el tiempo, se convierten en recuerdos imborrables.

Una de las primeras llamadas ha sido la de Esther, de Badajoz, quien ha contado cómo se sintió "no solamente mayor, sino inteligente" cuando su padre le enseñó a cambiar los plomos de la casa. Aquella tarea, que requería subirse a una escalera, la convirtió en la responsable oficial de la electricidad en el hogar, un rol que más tarde amplió aprendiendo a arreglar el brasero.

Otros oyentes, como Xavier, han rememorado la sensación de independencia al hacer recados. Con solo cuatro años, su madre le mandaba a la tienda a por harina o plátanos, un trayecto que implicaba cruzar la carretera de su pequeño pueblo de Lérida. Por su parte, María José ha recordado cómo a los 12 años se hizo cargo de sus hermanos de 10 y 8 para ir en autobús al colegio en Barcelona, sintiéndose "muy mayor y muy responsable".

Una partida para el recuerdo

Sin embargo, uno de los testimonios más entrañables ha sido el de Paco, quien ha transportado a la audiencia a la playa de Fuentebravía en el año 78. Su abuelo, un "picado del dominó brutal", siempre estaba jugando, pero nunca le dejaba participar, aunque sí le permitía mirar para que aprendiera. La afinidad que sentía por él hacía de esos momentos algo único.

Todo cambió el día que uno de los amigos de su abuelo faltó a la cita. Fue entonces cuando le invitó a sentarse a la mesa como su pareja de juego. "Me sentí mayor, porque lógicamente estaba rodeado de gente mayor, y yo jugando con mi abuelo", ha explicado Paco. Al ser preguntado por el resultado, la respuesta de Paco revela el carácter de su abuelo: "No, ganamos, cualquiera perdía con mi abuelo".

Jugando al dominó

El recuerdo ha provocado comentarios en el estudio sobre cómo el dominó es un juego de otra generación, muy presente en los bares y en las sobremesas de verano. El sonido de las fichas al golpear la mesa, como el clásico seis doble, forma parte de la memoria colectiva de muchos.

Pequeños grandes hitos de la infancia

La nostalgia también ha llegado con la historia de Nacho, de Santander, quien con 11 años iba solo a comer un menú del día a un restaurante porque el instituto tenía clase por la mañana y por la tarde. También se ha comentado cómo cambian las percepciones con el tiempo, recordando cómo el patio de casa parecía "tres campos de fútbol" o cómo los dulces de antes eran "gigantes".

Alamy Stock Photo Un camarero apunta el menú del día de un restaurante en una pizarra

Entre las anécdotas compartidas, Grace ha relatado el día que, con ocho años, casi provoca un desastre al intentar ayudar en la cocina y acabar corriendo por la casa con una sartén en llamas. Finalmente, María Ángeles, de Don Benito, ha asociado el sentirse mayor a dos momentos clave: estrenar sus primeros tacones y dejar la cartera del colegio para empezar a llevar los libros en la mano.