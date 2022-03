Herrera: “Cada día que no se bajan los impuestos, es un día que PSOE-Podemos se pone morado a su costa"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, ¡qué tarde es! Es martes, 15 de marzo, nos hemos jamao ya directamente la mitad de este tercer mes del año 2022, donde sigue lloviendo en gran parte del país, especialmente en el sur de la Penínsulsa, y el cielo va a estar nublado en casi toda España. Y lo que llama la atención es esa calima, esa calima que, por ejemplo, los canarios conocen bien o en algunas zonas costeras de Andalucía, o en las ciudades autónomas, pero que en el interior llueva un poco de agua con barro de vez en cuando, en fin, también te lo compro ¿eh?. Porque ya lo del cielo absolutamente naranja que ayer se vio en muchos puntos del sureste peninsular, en Alicante por ejemplo, en Murcia, en Almería o como se han puesto las calles incluso en Madrid, y en todo el centro peninsular completamente embarradas, eso ya no es habitual. Hoy es un día para, como les decía a las 6, dar la enhorabuena a los que tengan un túnel de lavado porque los próximos días se van a poner las botas, ¿no? Y si usted ha subido a su coche habrá puesto el limpiaparabrisas quitando barro y… estas cosas de marzo.













SÁNCHEZ Y EL 2% PARA DEFENSA





Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando. Esta noche ha pasado por La Sexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos. Ayer qué es lo que hizo, decir que se va aumentar el gasto de Defensa, que sabemos si es el 1,2 o el 1,4, porque da cifras diferentes y que lo va a poner en el 2%. Miren, eso de que lo va a poner en el 2% ya, en fin, mis amigos militares saben perfectamente con quién se juega los cuartos. Eso tiene que llegar en un presupuesto nuevo y a lo mejor no es el del año que viene porque el año que viene si hay elecciones pues prorroga los que hay porque los socios pues seguramente harán un desmarque de…, para ir cara a las elecciones sueltos. Y, además los de Podemos, los de Bildu, tal y que cual, ¿aumentar el presupuesto al 2% del PIB para Defensa?, anda, venga hombre. Bueno, olvídense de eso, de momento.