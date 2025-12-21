Antonio Campos, especialista en fagoterapia: "Hemos llegado a un momento en que las bacterias se desayunan a los antibióticos. Y hay que buscar alternativas"

La fagoterapia, una técnica que utiliza virus específicos para atacar y destruir bacterias, está resurgiendo con fuerza como una de las alternativas más prometedoras a los antibióticos. Así lo ha explicado el experto Antonio Campos en una entrevista en el programa ‘Lo que viene’ de COPE, con José Ángel Cuadrado. Aunque no es una tecnología novedosa, "ha cogido mucho potencial en los últimos años" ante el creciente problema de las bacterias resistentes.

Una vieja solución a un nuevo problema

Los fagos se descubrieron en la década de 1920 y tuvieron un uso extendido, pero fueron rápidamente "desbancados por una tecnología que parecía mucho más prometedora, que son los famosos antibióticos", recuerda Campos. El gran éxito de fármacos como la penicilina, que "salvaba millones de vidas", llevó al abandono de la investigación con fagos en el mundo occidental.

Las bacterias se desayunan los antibióticos" Antionio Campos Experto en fagoterapia

El "uso indiscriminado de antibióticos durante muchísimos años" ha provocado, por un proceso biológico natural, que las bacterias hayan aprendido a defenderse. "Hemos llegado a un momento en que las bacterias son resistentes", afirma el experto, que resume la situación con una frase gráfica escuchada en la industria: "las bacterias se desayunan los antibióticos". Esta realidad ha llevado a Europa a lanzar una línea de trabajo para evitar los fallecimientos por bacterias multirresistentes, recuperando el interés por los fagos.

¿Para qué se utiliza hoy?

Lejos de centrarse solo en la salud humana, la fagoterapia se enmarca en el concepto ‘One Health’ (una sola salud) que también abarca la veterinaria y el medio ambiente. Por ejemplo, ya existen aproximaciones para tratar la salmonella en granjas de aves o productos de limpieza y desinfección de superficies basados en fagos. "La aproximación es muy inteligente, porque significa que yo puedo utilizar algo, generar datos, generar evidencias, generar conocimiento y luego aplicarlo a otros sistemas", detalla Campos.

En humanos, se han realizado ensayos en casos de infecciones resistentes a los antibióticos, como las asociadas a una prótesis, y "han funcionado". Sin embargo, su aplicación generalizada se enfrenta a un gran obstáculo: el coste y la complejidad de su fabricación. Producir fagos a gran escala requiere de "salas blancas" e instalaciones con normativa GMP (Good Manufacturing Practice), lo que eleva enormemente los costes.

España se posiciona en la investigación

Pese a las dificultades, España ya se está moviendo para ser un actor relevante en este campo. Campos destaca el papel del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en Madrid, que lidera la investigación a través del proyecto Mepran, enfocado en la medicina de precisión. "Han construido una sala en el Carlos Tercero para justo hacer eso", explica el experto, refiriéndose a la creación de una muestroteca de fagos que garantice la robustez de los datos. En este proyecto, destaca la labor del doctor Luis Mariñas, a quien califica como "excepcional".

El futuro de esta terapia es prometedor. Aunque Campos cree que en cinco años no se llegará a un equilibrio con los antibióticos, sí "va a haber una evolución en el conocimiento". La fagoterapia se perfila como un tratamiento complementario clave. "No se trata de elijo antibióticos o elijo fagos, no. Quizá en algún momento sí, pero pueden ser complementarias", concluye, señalando que ya hay interés de gobiernos autonómicos y fondos europeos para potenciar esta línea de investigación.