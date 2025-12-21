Gonzalo Miró, comentarista de Tiempo de Juego, analiza el partido del Atlético en Girona: "Minuto 90 y..."

El Atlético de Madrid ha recuperado su mejor versión lejos del Metropolitano con una contundente victoria por 0-3 ante el Girona FC. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone mostró una gran solvencia y un planteamiento ofensivo que le permite ganar confianza, mientras que el conjunto catalán cierra el año 2025 en puestos de descenso.

La versión más ofensiva y solvente

La ambición del equipo rojiblanco quedó patente hasta el final del encuentro. Como destacó el comentarista Gonzalo Miró en 'Tiempo de Juego', incluso en el minuto 90 y con una ventaja de dos goles, los colchoneros mantenían a seis jugadores en campo contrario, con hasta cuatro atacantes dentro del área.

Así da gusto" Gonzalo Miró Comentarista de Tiempo de Juego.

La satisfacción con el juego desplegado fue evidente en los comentarios de Miró, quien calificó la actuación como muy solvente. "Así da gusto", afirmó, elogiando la mentalidad del equipo. El comentarista no dudó en expresar su agrado por la versión mostrada por los de Simeone: "Me gusta este Atlético", sentenció.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el gol de Gallagher ante el Girona

"Minuto 90, 0-2. Campo contrario y seis jugadores en ataque y cuatro dentro del área. Muy serio, muy solvente. Cuatro dentro del área. Así da gusto. ¡Me gusta este Atlético!", indicó Miró.

Oblak y Koke, claves en la victoria

El resultado no solo se explica desde el planteamiento colectivo, sino también por actuaciones individuales destacadas. El guardameta Jan Oblak tuvo un gran partido, resultando clave para mantener la portería a cero. Por su parte, el capitán Koke Resurrección contribuyó a la goleada con un golazo con el que se abrió el encuentro y reforzó el dominio de su equipo.

Paradón de Oblak al disparo de Witsel en el Girona-Atlético

Con esta victoria, el Atlético de Madrid no solo suma tres puntos importantes, sino que también gana moral y confianza en sus partidos como visitante, una de las asignaturas pendientes del equipo. La imagen de equipo sólido y ambicioso mostrada en Girona refuerza el proyecto de Simeone de cara a los próximos compromisos.