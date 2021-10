Herrera: "Acogerse a una ley de Franco para no declarar cómo entró Ghali en España es de traca"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

¿Qué tal están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este día, a este 5 de octubre, el día martes después de que ayer durante 7 horas a algunos se les creara el vacío porque hay quienes cuando no tienen WhatsApp, Facebook e Instagram, creen que la vida se ha acabado. Porque viven, viven dentro de esas aplicaciones y bueno, ayer fallaron, fallaron los DNS, fallaron cosas.Se Y ha varias conclusiones que sacar de todo ello: primero lo vulnerable que se está volviendo el mundo, cada vez más informatizado. A todo esto, ¿cómo marcha el volcán de La Palma? Lo sabemos de la mano de Juan Andrés Rubert

Las plantaciones de plátanos suponen el 50% del PIB de la isla de La Palma. Cerca de 10.000 familias dependen de su cultivo para vivir. La erupción del volcán también se ha cebado con este sector. El golpe, además de emocional, es también económico. @COPEpic.twitter.com/IDHnrx4oy7 — Juan A. Rubert Puchalt (@juananrubert) October 4, 2021







[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL MARTES 5 DE OCTUBRE]





Se han cumplido los pronósticos

Y lo que respecta a los asuntos que teníamos pendientes de ayer, se han cumplido los pronósticos tanto en el caso de Puigdemont como en el caso de la exministra González Laya.

Analicemos cada uno, si quieren, por separado. Luego vamos a otras cosas que son tan importantes o más como estas en el debate del día. ¿Ustedes han escuchado a Pedro Sánchez referirse al asunto de Puigdemont? No, ¿verdad? Yo tampoco. Estamos acostumbrados, en otros países lo normal sería que el Gobierno se revolviera. Imagínense en Estados Unidos, en el Reino Unido, si a un prófugo de la Justicia no te lo devuelven por un aquel del que no sé yo, que pasará, pero a ver, déjame ver, ya veo, sí. La Justicia italiana lo que ha hecho, justicia italiana que tenía tramitar o suspender la euroorden, ha dado una patada hacia arriba, ha aplazado la resolución. Dice, ¿por qué? Para que el tribunal europeo se pronuncia sobre la inmunidad de este tipo, vaya usted a saber lo que tardará, lo que tarde.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Es una decisión salomónica, ni esta ni ninguna de las precedentes en Bélgica, en Alemania, enmienda la decisión del Supremo, pero se enredan en cuestiones prejudiciales muy técnicas sobre la equivalencia de delitos de distintos códigos penales, la validez de las euroórdenes,y tal y cual. La pretenciosa lectura que Puigdemont y los suyos hacen de estas resoluciones no está legitimada por nada, para ellos no solo enmiendan la Justicia española, sino invalida a las acusaciones y todas esas cosas... Bueno, olvídenlo. Europa se dispara en el pie no sabiendo conjugar el escrupuloso respeto a las garantías jurídicas con el rechazo a la espuria utilización que de esas garantías hace Puigdemont y además, se equivoca más gravemente permitiendo que un fugado acceda al Eurocámara. Pero todo ello pasa con la inaceptable complicidad del actual Gobierno, cuyo presidente ha pasado de prometer la detención de Puigdemont a movilizar a la Abogacía del Estado en su defensa. Bochornoso papel de los abogados del Estado, al que más de uno se le debería caer la cara de vergüenza, si tiene. Pero la actitud del Supremo, hombre garantiza que antes o después se hará justicia. Oiga, este este delincuente es peligroso para la Unión, para el conjunto de la Unión -que es incapaz de reaccionar a tiempo-, porque el ejemplo de Puigdemont lanza mensaje muy estimulante para movimientos separatistas de toda Europa -que estarán tomando desde luego muy buena nota-. Aquí en España, lógicamente, pues claro, les ha salido gratis. Aquí al primero al que le va fenomenal que Puigdemont haya quedado en libertad es a Pedro Sánchez. Claro que sí, porque al menos su estabilidad, su estabilidad política, la tiene garantizada sin que venga un elemento que se la desvista completamente. Cuando este prenda volvió a quedar en libertad en Italia sin medidas cautelares, empezó a decir aprovechando la atención mediática que sufre persecución política, en medio del jolgorio de un montón de tíos.

Siempre hay ultraderechistas flamencos, indepes de Cerdeña que tocan las palmas a esta gente y lanzan el mensaje de que lo que hace el Gobierno de España bajo cuerda con la Abogacía del Estado mediante, sirve para que sus enemigos echen porquería sobre España. Luego, Pere Aragonès hablando de persecución política... Bueno, en total , ¿en qué queda lo de este pájaro? En que esto va para largo, se puede alargar hasta 18 meses más, puede vivir en su corte fantasiosa de Waterloo- que es el tiempo que puede tardar la justicia europea en decidir sobre la inmunidad y sobre la cuestión prejudicial-.









Acogerse a una ley de Franco para no declarar

Y el otro asunto se ha macerado y se ha solventado como conviene a La Moncloa. La ministra de Exteriores se presentó ante el juez, la tiene imputada, y cuando el juez le pregunto, 'oiga, todo esto, ¿quién lo organizó? Ella ha dicho es un secreto oficial, me acojo a la Ley de Secretos Oficiales'.

Ese silencio ante un juez es inadmisible en un servidor público, inadmisible. La ley de Secretos Oficiales se aprobó, originalmente por Franco, en el 68. Y acogerse a ella para no explicar cómo entro Ghali en España, quién lo ordenó, por qué se ignoro a la Audiencia Nacional es de traca. Reconoció lo que aquí se ha sostenido hace semanas que Ghali llego a España con pasaporte diplomático argelino fruto de un acuerdo bilateral. Y las preguntas se amontonan: ¿por qué Sánchez apeló, con meses de retraso, a simple razones humanitarias que no aparece luego ningún expediente administrativo? ¿Y si tenía ese pasaporte formal, se escondió su presencia y se dieron razones falsas luego, por qué? ¿Por qué no consta que el Gobierno informará a la Audiencia Nacional de la llegada de una persona reclamada por delitos contra la humanidad- sean o no sean ciertos-? No querían que los jueces se enteraran y tampoco que se enterara Marruecos. Pero claro, el encubrimiento de un delincuente potencial no siempre sale bien y acuérdense ustedes de cómo acaba la cosa. Así que, todo se hizo conforme a la ley -dice la señora Laya-, y se aplicó a la labor.













Carmona en Iberdrola no es un caso de puertas giratorias

Y el otro asunto, ya saben ustedes hoy la luz bate récord de nuevo y de qué manera y ahora mismo el objeto a cazar es Antonio Miguel Carmona que ha fichado por Iberdrola y ya, desde su propio partido, se están haciendo los podemitas para ver si le ponen verde. El alcalde de Valladolid haciendo las bobadas habituales de siempre. Vamos a ver, Carmona lleva en la vida privada casi 40 años, 33 como profesor de Ciencias Económicas, gector de muchas firmas, trabajando casi siempre en el ámbito privado. Oiga, este hombre ha sido director de marketing de Inrevisa-Grupo 16, ahora está con Iberdrola, en los últimos años ha recibido ofertas de empresas del Ibex que rechazado y esta la ha aceptado. ¿Por qué? Pues, mire, puede decir por el reto de intentar reducir el coste de la electricidad en España también se puede hacer desde una empresa privada. Nunca ha desempeñado cargos de gestión en política energética, nunca, no es una puerta giratoria -caso que sí es, por cierto, el de decenas de políticos al uso. Desde el Gobierno de la nación han felicitado a Carmona cuando se enteraron de la propuesta del nombramiento, varios ministros y diputados socialistas. O sea, eso de, en fin, tratar a Carmona ridículamente de militante de base como hace la Ejecutiva Federal del PSOE, insultos, es de traca. Pero, bueno, las cosas ya saben ustedes son así cuando manda en política muy mucho la hipocresía.”



También te interesa

Herrera expone las consecuencias que tendría para España que Puigdemont consiguiese la inmunidad