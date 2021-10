Edmundo Bal, en TRECE: "Me duele que un prófugo como Puigdemont se esté riendo de España"

Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad judicial de nuestro país, que pasa por la comparecencia de Arancha González Laya por el caso Gali y declaración de Carles Puigdemont en Cerdeña.

Sobre el caso de la exministra de Exteriores, el abogado del Estado ha analizado el concepto de 'secreto oficial', al que se ha acogido para depurar las responsabilidades gubernamentales en este caso: "Hay muchas cosas puestas encima de la mesa, que igual no se están tratando de la forma más correcta desde el punto de vista jurídico. Tenemos por una parte la vieja cuestión jurídica que se refiere a eso de tildar por parte del Gobierno de secreto oficial un determinado asunto".

También ha criticado el documento que la Abogacia del Estado ha redactado a modo de defensa: "Jamás yo hubiera presentado un escrito como este. No se puede insultar al juez, no se puede decir que una investigación es prospectiva y que es una especie de persecución contra la ministra. Estas cosas la Abogacía del Estado no las puede decir, porque nosotros con la Judicatura nos movemos en términos de respeto".

Por último ha subrayado que desde el primer momento apostó por la línea de defensa que ha escogido González Laya: "Desde que saltase la noticia siempre he dicho lo mismo: Laya se va a acoger al secreto oficial porque el camino judicial una vez que te acoges a que una cosa es secreta todo es más difícil. Yo me he enfrentado en alguna ocasión a este tipo de situaciones y tienes que pedir la desclasificación de documentos al Consejo de Ministros, que luego tampoco puede ser objeto de recurso por parte del juez porque esto es una especie de lucha entre los poderes del Estado".

En cuanto al caso Puigdemont, Edmundo Bal ha señalado que le molesta cualquier tipo de voluntad política que permita a Puigdemont no ser juzgado en España: "Me duele pensar que el Gobierno de España esté haciendo algo positivo para evitar que un prófugo de la justicia española, que se está riendo del nombre de España en el extranjero, no sea puesto a disposición judicial de forma inmediata".

"Lo que no se puede hacer es perder alguna oportunidad para perseguir a Puigdemont. Antes o después estará en España y lo juzgaremos, ojalá que sea con otro gobierno que no lo indulte", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja.

Por último, el abogado del Estado ha hecho referencia a una vía poco planteada en el caso, y que tiene que ver con la debatida inmunidad del expresidente catalán: "Se está tratando mucho este tema desde la perspectiva de que tiene inmunidad. Yo creo que no tiene inmunidad. Desde el primero momento tenía muy claro que las euroórdenes estaban en vigor. Pero, nadie ha planteado una cosa. Puede que tenga inmunidad para acudir al Parlamento Europeo y otra cosa es que Italia debiera entregarnos a Puigdemont, respetando nosotros la inmunidad y en caso de que tenga que ir al Parlamento Europeo lo llevemos nosotros".