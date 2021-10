WhatsApp, Facebook e Instagram se recuperan de una 'caída histórica' que ha supuesto pérdidas millonarias

Pasadas las 17:20 hora local en España, WhatsApp comenzaba a registrar problemas, que llegaron a su pico máximo 30 minutos después, cuando el portal Downdetector registró cerca de 48.000 informes debido a los errores de acceso. Las caídas han afectado a los servicios de Facebook y a las aplicaciones de su propiedad, en concreto WhatsApp, Instagram y el propio Facebook. Pasadas las 1:30 horas de la madrugada en España, WhatsApp informaba a través de su perfil de Twitter que el servicio estaba "activándose y volviendo a la normalidad poco a poco", y aprovechaba el mensaje para pedir disculpas.

La caída ha afectado a varios países en todo el mundo, en concreto decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al portal online Downdetector para informar de que no podían acceder a los servicios de las tres redes sociales. En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios enviaban mensajes, les aparecía el mensaje "conectando" y el icono de un reloj, pero el contenido no llegaba a enviarse a su destinatario.

Pasadas las seis de la tarde, hora local en España, tanto WhatsApp como Instagram y Facebook publicaban mensajes en sus perfiles de Twitter indicando los problemas que estaban teniendo los usuarios y apuntando que estaban trabajando para volver a la normalidad "lo antes posible".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Este fallo generalizado en los servicios de Facebook supone una caída histórica de más de seis horas, nunca vista antes, que ha tenido lugar cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario "The Wall Street Journal" de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

En un primer momento, tras detectar los fallos, los usuarios han acudido a Twitter para constatar qué estaba ocurriendo y confirmar que se trataba de una caída generalizada en varias redes sociales, como ya ha sucedido en otras ocasiones, aunque en ningún caso con una duración tan prolongada como la de este lunes.

Telegram se ha visto afectado de manera indirecta por esta caída. Multitud de usuarios han saltado a esta aplicación de mensajería, lo que ha derivado en un aluvión de descargas de la aplicación y, en cuestión de horas, ha convertido a Telegram en uno de los servicios más utilizados en todo el mundo.

La llegada masiva de nuevos usuarios ha supuesto una saturación de la aplicación, que ha llevado a que el servicio haya notificado problemas y cortes poco después de que los servicios de Facebook también se cayeran. Otros usuarios, por su parte, han informado que no había forma de acceder a la plataforma, ni en la aplicación móvil ni tampoco en su versión web. Entre los reportes de los usuarios constan los problemas de envío de mensajes, los servidores e incluso del uso general de la aplicación.

Respecto a los motivos de la caída, Mike Schroepfer, director tecnológico de Facebook apuntaba a "problemas de red", al mismo tiempo que pedí disculpas a todos los afectados.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible