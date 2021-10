¿A quién defiende Laya? Sus excusas ante el juez siembran de dudas la entrada de Ghali en España

El caso Ghali está sobre la mesa y todo apunta a que lo seguirá estando durante un largo tiempo, más especialmente por la citación como imputada este lunes de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, a quien se le acusa de permitir la entrada de forma clandestina del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España.

La exministra, sin embargo, se ha negado a responder a las acusaciones por parte del juez y tampoco ha querido dar ningún nombre sobre los responsables por la entrada de Ghali. Laya está acusada por haber dado luz verde al plan que permitió su entrada. El líder del Frente Polisario llegó a la Base Aérea de Zaragoza y no fue sometido a ningún tipo de control de pasaporte en la frontera, por lo que en ningún momento quedó constancia de su llegada.

Exteriores, Interior y Defensa, ¿manchados por el caso Ghali?

Prevaricación, falsedad documental, encubrimiento... Arancha González Laya se enfrenta a toda una batería de acusaciones, de las que ahora ha querido alejarse y se ha acogido este lunes en la Ley de Secretos Oficiales para no declarar ante el juez, así como un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, también sobre secretos oficiales. La pregunta que muchos se hacen ahora es a quién está tratando de encubrir. Sí ha defendido, eso sí, que la entrada de Ghali fue legal y todo se hizo conforme "a la Ley".

"Es, un poco, el espíritu con el que querido comparecer", ha asegurado este lunes Laya, quien demás ha insistido en que su intención es actuar con "transparencia" y "con mucha tranquilidad".

EFE/Toni Galán



Después de una hora, la ministra había dejado sembradas las mismas dudas que había al principio del juicio tras no contestar a ninguna de las acusaciones del juez Rafael Lasala quien instruye el caso. En el marco del interrogatorio, González Laya ha confirmado que no se identificó a Ghali su llegada a territorio español y que no se le requirió documentación alguna por respeto "al principio diplomático de confianza mutua entre países", en referencia específica a Argelia.

Lo que está claro es que la investigación ha dado un salto y no solo parecer haber manchado al Ministerio de Exteriores, sino que ahora también se extiende al Ministerio de Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, y el Ministerio de Defensa. Así lo ha dejado claro la acusación, quien ha insistido en incluir en el procedimiento a la exvicepresidenta Carmen Calvo, así como a su directora de Gabinete, María Isabel Valldecabres. Asimismo, han pedido incluir a la jefa de Gabinete del ministro de Interior, Fernando Grande-Maslaka, es decir, Susana Crisótomo.

EFE/Toni Galán



La investigación continúa pero lo que está claro es que este lunes no ha habido especiales avances por la reticencia de de la exministra a apuntar los nombres de quienes podrían estar implicados en el caso con la duda de si tenían o no tenían conocimiento de la entrada de Ghali. Una decisión que, sin lugar a dudas, trajo graves consecuencias para las relaciones de España con Marruecos, después de que miles de marroquíes cruzaran la frontera con Ceuta.

"De acuerdo con la Ley"

A pesar de la negativa de la exministra durante la vista de este lunes de pronunciarse sobre el caso Ghali, Laya sí ha querido hacerlo a su salida de juzgado de Zaragoza ante los medios de comunicación, cuando se ha limitado a reiterar lo que ya le había dicho al juez y ha defendido de nuevo que la entrada del líder del Frente Polisario se hizo de acuerdo con la ley. "La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión", ha destacado la exministra.