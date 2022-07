Herraiz: “Griñán permitió un sistema de reparto de ayudas a dedo para que el PSOE se perpetuara en el poder”

Buenos días. Bienvenido si eres de los que te sumas a esta hora a 'Herrera en COPE', en este 27 de julio en el que hemos empezado, como cada día a las seis y en el que te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1.

LOS ERE DE ANDALUCÍA: EL MAYOR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA





Vamos aplicándonos poco a poco en un miércoles marcado por el escándalo de los ERE. Conocido que el Supremo ha confirmado las condenas a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una vez que el Alto Tribunal pone aGriñán con un pie y medio en la cárcel, la pregunta es cuándo va a entrar en prisión.

Lo primero que hay que decir es que estamos ante una sentencia que respalda -con mínimos retoques-las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019. Lo segundo es que es una decisión que cuenta con el voto favorable de tres magistrados y el voto particular de dos magistradas que se han manifestado en contra de la decisión mayoritaria. Esto no hay que perderlo de vista. La ausencia de una decisión unánime es a lo que se van a agarrar las defensas. Y tercero, de momento conocemos el fallo, pero no la sentencia íntegra de más de 1000 folios que, todo apunta, se trasladará a las partes en septiembre.