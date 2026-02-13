Gonzalo Miró, sobre las quejas al árbitro del Barça: "A mí, que me parece bien que todos lloren, salvo que demuestre lo contrario, yo entiendo que la línea estará bien tirada"

El debut de Hansi Flick en el banquillo del FC Barcelona ha terminado con una dura polémica arbitral que ha centrado el debate en El Partidazo de COPE. El entrenador alemán ha estallado en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Atlético de Madrid, criticando duramente la actuación del colegiado y la tecnología del VAR por el gol anulado a Pau Cubarsí. El enfado de Hansi Flick ha sido el punto de partida del análisis en el programa dirigido por Juanma Castaño.

Es un desastre""

Flick ha lamentado especialmente la tardanza en la revisión de la jugada, que se ha prolongado durante siete minutos. "¿Cuántos minutos han tardado en revisar? ¿7 minutos? Para mí, en esta situación, no era fuera de juego", ha declarado el técnico, que ha calificado la situación como "un desastre". Además, ha señalado una acción al inicio del partido, una falta sobre Balde, que a su juicio "es una tarjeta amarilla, seguro", y que ha condicionado el resto del encuentro.

La explicación a los siete minutos de parón

El periodista Isaac Fouto ha explicado en COPE los motivos técnicos detrás de la demora. Según el Comité Técnico de Árbitros (CTA), se produjo un "fallo de modelización" en el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) debido a la alta densidad de jugadores en la acción. Este error obligó a recurrir al sistema tradicional de trazado de líneas manual, lo que, unido a lo ajustado de la jugada, explica la tardanza de siete minutos en la decisión.

Jugada en revisión durante el Atlético-Barcelona de Copa por posible fuera de juego

Fouto ha aclarado que este tipo de fallos del sistema, provisto por la empresa Hawkeye, ya han ocurrido en otras competiciones como la Champions League. Tras la revisión manual, la explicación oficial del CTA es que el pie izquierdo de Cubarsí estaba ligeramente adelantado respecto al balón en el momento del toque de Lewandowski, decretándose un "fuera de juego por muy poco".

Gonzalo Miró sorprende con su análisis

A mí, que me parece bien que todos lloren""

En medio del acalorado debate, la intervención de Gonzalo Miró ha ofrecido una perspectiva diferente. El colaborador ha defendido la naturalidad de las quejas en el fútbol: "A mí, que me parece bien que todos lloren", ha comenzado, añadiendo que cada uno "está buscando su propio beneficio". Sin embargo, ha mostrado su confianza en la decisión arbitral: "salvo que demuestre lo contrario, yo entiendo que la línea estará bien tirada".

EFE El árbitro Martínez Munuera señala una falta contra el Barcelona, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid

Miró ha desviado el foco de la polémica del VAR hacia el criterio del árbitro con las tarjetas, otro de los puntos de queja de Flick. En su opinión, el colegiado "ha mantenido el mismo criterio ante el partido" para ambos equipos, caracterizado por un listón alto a la hora de amonestar. "Le ha costado mucho sacar amarillas, y eso lo ha seguido para los dos equipos", ha sentenciado, mencionando acciones de Casado sobre Coque y Giuliano que tampoco fueron sancionadas.

Finalmente, Miró ha sido contundente con el rendimiento del técnico azulgrana en su debut. Ha asegurado que Flick "ha conseguido que se hablase del arbitraje", pero ha concluido con una dura valoración: "Para mí, hoy ha estado mucho peor que el árbitro Hansi Flick".