Gregorio Luri, filósofo: "El primer feminista que hubo en España fue un católico que, además, se definía a sí mismo como integrista"

En la sección ‘Laboratorio de ideas’ del programa Herrera en COPE, el filósofo Gregorio Luri ha desvelado, en conversación con Jorge Bustos, una lección histórica sobre los orígenes del feminismo en España. A raíz de un debate sobre la bandera del feminismo que ostenta la izquierda, Luri ha querido ofrecer una “lección histórica pero importante” para romper con ciertas ideas preconcebidas.

Un pionero del siglo XIX

Luri ha afirmado que el primer feminista que hubo en España fue un católico que se definía a sí mismo como integrista: el “insigne” don Severo Catalina. Este autor escribió el libro La mujer, Apuntes para un libro, publicado en 1858 y que, según el filósofo, “alcanzó la friolera de 115 ediciones”.

Para ilustrar la radicalidad de su pensamiento, Gregorio Luri ha leído un extracto del inicio de la obra. En él, Catalina denuncia: “El mundo no sabe todavía lo que es la mujer, porque la sociedad le cierra la boca desde que nace hasta que muere”. A esto añade una dura crítica a la formación femenina de la época.

Severo Catalina cuestionaba qué aprendían las mujeres como base de su educación, respondiendo que era a “falsificarse sin cesar, a no tener un sentimiento que no ahogue, una opinión que no oculte”. Luri ha calificado esta formación como un “verdadero estado excepcional” y un “bloqueo intelectual”, destacando que a mediados del siglo XIX “no había nadie en España más radical que él”.

Referente para las socialistas

El filósofo ha subrayado que todo el primer feminismo estaba impregnado de las ideas de Catalina, quien fue un referente incluso para las feministas socialistas. Como prueba, Luri ha remitido a la primera página de El Socialista del 29 de abril de 1928 y ha mencionado que también fue leído por figuras como Carmen de Burgos, periodista y pionera feminista.

RAE Severo Catalina

Durante la conversación, Jorge Bustos ha apuntado la figura del Padre Feijóo, Benito Jerónimo Feijóo, como otro de los primeros ilustrados en escribir a favor de la emancipación de la mujer. Luri ha reconocido la importancia de Feijóo, pero ha matizado que el lenguaje de Severo Catalina era especialmente “combativo”, pues pedía directamente que se abrieran “las puertas de las universidades” para que las mujeres escribieran sobre ellas mismas.

Finalmente, Gregorio Luri ha concluido con una reflexión sobre por qué este legado ha sido olvidado. El filósofo ha señalado que esto “forma parte de la esencia del pensamiento conservador”, lamentando que, en su opinión, “los conservadores estudiamos poco” y, por tanto, no han sabido “reivindicar su propio legado”.