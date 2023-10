Una mujer prepara una tortilla de patatas en el campo para la familia y queda petrificada al abrirla: "Dentro"

Los oyentes de Herrera en COPE, conocidos popularmente como los fósforos, tienen muchas historias que contar. El caso precisamente de Marga, quien quiso contactar con la radio para contar dos historias de lo más extrañas que le habían ocurrido tanto a ella como a la familia de un amigo. Esta última, con una tortilla de patatas de protagonista y un inesperado invitado que apareció en el interior de la misma. Escucha esta increíble historia en el siguiente audio:

Audio





La tortilla que tenía un invitado sorpresa

"Fue bárbaro", es lo que ha querido recordar Marga en el audio anterior. Y es que esta fósfora de Carlos Herrera ha contado cómo la familia de un amigo que decidió ir a comer al campo terminó por encontrarse con un invitado que no debería de haberse presentado. Tal y como ella cuenta, "estaban en el campo, en la típica caseta de campo que está entre olivos".

En ese momento, "la mujer, la madre, prepara una tortilla de patatas grande", para poder dar de comer a toda la familia. Tranquila, la mujer, se dispone a comenzar con la receta del que es sin duda uno de los platos estrella de la cocina española. "La echa en su sartén y, en un momento dado, como era un techo de estos de vigas de madera viejos, se ve... algo cayó dentro de la tortilla", explica sin terminar de revelar qué es lo que cayó entre los huevos sin cuajar, las patatas y la cebolla.

"Entonces aquello se mezcló, dio sus vueltas y cuando fueron a comer, cuando están porcionando la tortilla, había caído una salamanquesa", termina por contar Marga ante el asombro de un Alberto Herrera y el resto de colaboradores que no pueden creer lo que están escuchando. En el audio anterior se cuenta, precisamente, esta misma anécdota, que puede volver a escuchar, además de la siguiente, narrada por la misma Marga.

El puré más crujiente del internado

Al comenzar su llamada, Marga quiso explicar algún dato relevante sobre su infancia: "Me crie en un internado", lo que cobra relevancia por el contexto en el que se produjo la siguiente anécdota: "Cuando me estaban sirviendo el puré, me encontré las uñas de la cocinera, Rosa", relata de nuevo dejando en shock a los colaboradores del programa y, a buen seguro, a los oyentes que la escuchaban en la radio.

"Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te esperas encontrar en un puré es, como se diría, los 'crunchies', pues eso me lo encontré yo hace muchos años", dice recordando con cierto sentido del humor. "Se te levanta el estómago", confiesa, para añadir: "Y la monja supervisando que te comas el plato y le tienes que decir: no me lo puedo comer. Horroroso", terminó por sentenciar una de las oyentes de Herrera en COPE con algunas de las historias más increíbles, y desagradables, por qué no decirlo, que se recuerdan.

Un murciano viaja a Alemania y al abrir una lata de tomate en familia encuentra lo impensable: "Un tropezón"

Antonio, uno de nuestros 'fósforos', contó una historia en 'Herrera en COPE' que no pasó desapercibida. Cuenta que se casó en Navidad y viajó en el 87 en un Citroën 11 Tr. Un coche sin aire acondicionado. Viaje Murcia-Munich. "Nos fuimos con productos típicos de la Región. Llevamos una botella de aceite de oliva y saco una lata de tomates. Había que aprovecharlo todo.

En Alemania hay buen pan, subimos un pan de pipa y lo primero que hago es hacerle dos agujeritos a la lata de tomates y echo el caldo en un plato. Terminamos de abrir la lata y enseguida le echo el tomate por encima. De pronto, un tropezón". ¿Quieres saber lo que se encontró? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Otra 'fósfora', llamada Montse, contó que se encontraba en una comida. "Vimos una pizzería y fuimos para allá. Mi compañera llevaba unas gafas porque no veía mucho. Pidió una ensalada. Se puso a aliñar y vi algo raro. Empecé a mirar. En mi vida he visto un gusano de tal tamaño. Uno de seda gordito. Lo más alucinante es que era de colores. Era bonito. Pero estaba removiéndose, mi compañera que no veía y a mí me entró la risa", narró en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Ángeles, por su parte, vivió también una experiencia un tanto traumática. "Me gusta mucho hacer la tortilla de patatas. Según mi familia, me sale muy bien. Un día estábamos en casa. Fui a darle la vuelta a la sartén y se me cayó encima del escurreplatos. Yo no lo iba a tirar. La recogí y la volví a echar. Ya nos pusimos a comer y empieza a decir mi marido: esto sabe muy raro. Salió el estropajo de fregar".

Otro oyente, por último, afirmó que este verano, le sucedía algo comiendo en casa. "Había unas judías ricas para comer. Según me meto la cuchara me encuentro un diente. Y ya preguntó: ¿de quién es este diente? Pues la cocinera que llevaba toda la mañana buscándolo".