Una mujer pide una ensalada en una pizzería y llama a la radio para contar lo que encuentra dentro: "Mi vida"

Esta semana, los fósforos han contado lo más surrealista que han encontrado en un plato de comida. Una de las historias más llamativas ha sido la de Montse, que vivió una anécdota muy poco agradable cuando fue a comer con una amiga a una pizzería. Escucha su relato en el siguiente audio.

Ella misma ha explicado a Alberto Herrera como hace unos años, terminaron comiendo en un restaurante de casualidad y lo que ocurrió acabó quedando para el recuerdo: "Vimos una pizzería y fuimos para allá. Mi compañera llevaba unas gafas porque no veía mucho. Pidió una ensalada. Se puso a aliñar y vi algo raro en su ensalada. Echó el vinagre y aquello empezó a moverse mucho".

En este punto, esta oyente comenzó a mirar el plato realmente sorprendida: "En mi vida he visto un gusano de tal tamaño. Uno de seda gordito, muy gordito", explica para sorpresa de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"Lo más alucinante es que era de colores. No he visto en mi vida uno tan bonito, pero estaba removiéndose. Mi compañera que no veía y a mí me entró la risa. Llamamos al camarero y le dije: "Hemos pedido una ensalada sin carne y esto como que no. El hombre no veía tampoco, empecé a apartar todo y dejé al gusano solo"", ha concluido, tomándose con bastante humor la situación.

Las anécdotas de los fósforos a la hora de comer

Por su parte, Marga tiene dos anécdotas que ha compartido en directo con el resto de oyentes. Una personal, y otra de un amigo. Ella estuvo en un internado, comió un día el puré y se encontró "las uñas de la cocinera. Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso". A su amigo le ocurrió que se encontraba en una casa de campo. La madre preparó unatortilla de patatas grande y se ve que algo cayó dentro. "Aquello se mezcló y cuando se sentaron a comer había caído una salamanquesa".





En el caso de Israel, una mañana cualquiera fue a desayunar a un bar de un pueblo de Madrid y pidió un bocadillo de tortilla de patata. Al darle el primer mordisco, notó algo raro en la boca. En un primer momento, pensó que se había mordido y decidió sacarse de la boca el trozo de bocadillo. Cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que había un cristal.

Alberto Herrera, que escuchaba con atención la historia, no podía creérselo. Le preguntaba entonces a este oyente qué había hecho tras encontrarse el cristal. "Me asusté y se lo mostré al camarero. Él le echó la culpa a la señora mayor de la cocina", a la que se le había roto algo minutos antes.

Se hace viral por el desayuno que le sirven en un bar de Getafe

En esta ocasión, la pregunta de los fósforos surgía a raíz de una publicación que se había hecho viral en redes sociales. Un joven acudía a un bar, pedía para desayunar unas tostadas con jamón y se llevaba una enorme sorpresa al ver que el plato tenía incluido el plástico que lleva el jamón al envasado.

"No puede ser verdad", es lo único que alcanzaba a exclamar el usuario de X (la red anteriormente conocida como Twitter) 'Cenando con Pablo', tras ver cómo le habían servido las tostadas. La historia se extendió rápidamente de unos usuarios a otros y llegó incluso a los oídos de Carlos Herrera.

Era María José Navarro quien compartía la anécdota con el comunicador, que no salía de su asombro al descubrir lo ocurrido. Herrera, al conocer la noticia, no ha podido dejar de reír. Y es que no es para menos. Carlos, gran amante de la gastronomía de nuestro país y buen conocedor de algunas de las intrigas que se cuecen en muchos de los locales de restauración.

