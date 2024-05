Una madre de Sevilla recibe una llamada del profesor de su hija y la decisión que toma les cambia la vida

Aprovechamos la 'historia del día' de María José Navarro en 'Herrera en COPE' para preguntarle a nuestros 'fósforos': ¿Qué profesor le ha marcado? El caso es que Navarro, esta semana, contaba que el artista Harry Styles le realizó un bonito gesto a una docente de toda la vida en pleno concierto. Historia, por cierto, que puedes escuchar aquí. Por eso, los oyentes compartirán con nosotros anécdotas con sus profesores.

La primera oyente, llamada Mabel, entró con 39 años en el Conservatorio de Música en Valladolid. Entró a hacer segundo de elemental. Eligió piano y "siempre había algún compañero que me decía que no abandonase. Cuando llegué a tercero, si ya me gustaba la música... tenía una profesora que nos hacía llorar a todos. Maravilloso. Este año se jubila y quiero dedicarle este ratito. De su apellido no me acuerdo, pero se llama Elena. Es la única profesora de historia del Conservatorio en Valladolid".





Diego, inmediatamente después, ha intervenido en los micrófonos de 'Herrera en COPE' para contarnos que "jugaba al baloncesto con un profesor y me cogió en sexto de EGB llamado Antonio. Creo que está ahora en Granada. Es cura y todas las mañanas nos manda un texto religioso muy bonito. Lo muevo yo a mis contactos".

Con el paso del tiempo, él estaba trabajando y se acordó de ese profe. Lo llamó. Y se acordaba. Por eso, desde entonces, mantienen el contacto.

"Le mando un abrazo fuerte", dice una 'fósfora' emocionada a un profesor que le marcó

Carmen es otra 'fósfora' que indica que su historia comenzó dura. Es el relato de un profesor que se llama Miguel Ángel Casanueva, en Sevilla. Cogió a su hija con 10 años, de una depresión severa por el acoso que sufrió por parte de una docente. Les pidió una tutoría y nos dijo que "le diésemos la oportunidad de que Marina fuese feliz".

Esta niña siempre quiso ser arquitecta y, el año pasado, ya en segundo de bachillerato, tuvo un bajón. Casualidad de la vida, esta mamá se reencontró con ese profesor. Se plantó en su casa para "sacarla de la cama". Resulta que, al final, esa niña quiso ser profesora. Por Miguel Ángel. Ahora, esta mamá también es profesora de universidad por él, porque les cambió la vida. "Un abrazo fuertísimo para él", concluye Carmen este bonito homenaje a Miguel Ángel.

Eliseo tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad para contarnos que, cuando estaba en primero de BUP, tenía como profesor de Biología al director del instituto. "Hacía exámenes muy difíciles. Un día, partió todos los exámenes y nos citó para dentro de tres días. El trato humano y que te den una segunda oportunidad es fundamental".

Nacho tiene su profesor predilecto. Bueno, varios. El primero del que ha hablado es Gervasio. Su profesor de matemáticas. "Gracias a este hombre, conocí a un docente que me daba clases particulares. Y resulta que gracias a él me acabé federando en billar". No te pierdas aquí la sección completa.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por último, hablamos con Cristóbal. Dice que tenía un profesor que se llamaba Don Lorenzo, de Ética. Tutor de su hermano. Ese año, él repitió y su madre habló con él porque era el tutor de su hermano y quería que los dos hijos fuesen en la misma clase. "Era un tío muy cachondo, las clases de ética con él eran muy divertidas".