Vuelve de Berlín a Málaga y la charla que mantiene con una chica en el avión marca su vida para siempre: "Fíjate lo que son las cosas"

Seguro que, si escucha 'Herrera en COPE', conoce esta histórica sección. Es 'la hora de los Fósforos'. Un espacio en el que proponemos a nuestros oyentes un tema del día y ellos, de forma generosa, nos responden con anécdotas muy disparatadas.

En esta ocasión, la pregunta que les lanzamos es el siguiente: ¿Cómo aprendió usted un idioma? ¿Gracias a la iA, su novia, un videojuego...? Jesús es el primer oyente que nos responde.

Le relata a Alberto Herrera, desde Tenerife, que "era un negado en los idiomas cuando iba a la escuela. Sacaba un 0 en inglés. A mí me decían 'Manza', 0. Y todos contentos. Empezó a trabajar en turismo y le empezó a coger el gusto con los idiomas".

Así, con 18 años, decidió prepararse. Trabajando en hoteles "empecé con los idiomas. Sobre todo, hablando. Después fui compaginando los idiomas hablados en los hoteles con el tema de ir a las academias. Ahora mismo tengo un nivel C1 en italiano, francés, inglés. Y un B2 el alemán. Para mí, es el más bonito".

Inglés

Añade que hace de relaciones públicas con los turistas que están perdidos "y les digo que, si no hace eso, me olvido de los idiomas".

Carmen, por otro lado, asegura que es del 65 y lo que más se estudiaba en su época era el inglés. El francés nunca le gustó y "conozco al que hoy es mi marido, tenemos un hijo, y va al Liceo francés. Cuando llegó la época de los deberes, tuve que aprender francés. Que lo hablo fantástico. Tengo una empresa de alquiler vacacional y, gracias a eso, me desenvuelvo".

"VEÍA LAS TELENOVELAS TURCAS SUBTITULADAS Y AHORA ME DEFIENDO"

Hablamos con Julen. Habla polaco, un poquito de polaco. Sabe algo de ese idioma "porque trabajaba cargando camiones. Venía mucho chófer polaco. Todo el que venía con la mujer... hablaba un castellano que parecía que habían nacido aquí. Nos dijeron que veían mucha telenovela en castellano. Nos llamó muchísimo la atención eso".

BERLIN

Pedro, desde Alemania, nos cuenta que allí tiene a su familia. Tiene dos hijos con su mujer alemana. Estaba de fiesta en Berlín, ya había ido dos o tres veces, "y en el avión de volver a Málaga, me senté con mi mujer. Y fíjate, lo que son las cosas. Hablamos en inglés. Ella no hablaba español y yo no hablaba alemán. El alemán es complicado. Mucho más difícil que el inglés. Y aprenderlo en edades tardías cuesta más". El amor, así, hizo su magia. Esa conversación cambió su vida para siempre.

Por último, otra 'Fósfora' cuenta que empezó a ver una telenovela turca en español. Ella veía que se le "acababan los capítulos y claro, la busqué en turco subtitulada. Y otra, y otra, y otra. Y ahora me defiendo"