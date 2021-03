Alberto Nahum: “Las series turcas triunfan por la esencia del melodrama de toda la vida”

Turquía se ha convertido en el segundo exportador de ficción audiovisual mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Sus series triunfan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta los países de Oriente, son la apuesta segura de un canal de televisión y aunque ahora es cuando hablamos de ellos, llevan 20 años desarrollando una industria con producciones de gran presupuesto.

Unas 150 series turcas se han vendido a 146 países, y se calcula que 600 millones de personas de cuatro continentes han visto alguna de ellas. Aquí en nuestro país, todo comenzó como una prueba con 'Fatmagül' en 2018, y logró un 4,1% de cuota de pantalla y más de 700.000 espectadores. Ahora está pasando lo mismo con 'Mi hija', 'Mujer' y 'Love is in the air', que triunfan en el 'prime time' de Antena 3 y Telecinco.

¿Por qué triunfan tanto? Alberto Nahum, profesor de la Universidad de Navarra y experto en series de televisión, conoce las claves: “la esencia del melodrama de toda la vida, la exacerbación de las emociones y un recorrido heroico de los personajes”. Estas series se han convertido en relevantes ahora pero llevan dos décadas dando que hablar, y Nahum dice en Herrera en COPE, que ya en otras series más anteriores, “Turquía se convertía en punto turístico importante, y eso tiene que ver con su éxito, ya que ha llegado a dos mundos muy diferentes”. Se refiere al éxito que también tienen estas series en el mundo árabe y que han puesto a Turquía en el mapa.

“Han sabido venderlas muy bien” y apunta que cada capítulo puede durar dos horas. Además son producciones en exteriores que se intentan alejar de ese concepto telenovelístico. “Es una apuesta intensa la que están haciendo las televisiones, porque van en prime time”.

No obstante sufren de cierta censura local, y Alberto Nahum confirma que algunas le tienen que dar un giro. “Hay una tendencia a glorificar las hazañas bélicas del ejército turco, y ha habido tensiones entre Erdogan y su partido por dar una visión algo abierto, siendo tradicionales”. También el tema de las mujeres “que tan revolucionarias allí, no lo son”. Pero no es fácil ir en contra de la gallina de los huevos de oro, como dice el experto, porque los beneficios, son altísimos.