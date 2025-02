Esto es lo que debes hacer para acabar con el hipo en cuestión de segundos y de forma efectiva: "Engañas al cerebro"

Llega ese momento en el que planteamos a nuestros oyentes un tema. Un tema del que nos hablan en el 900.50.60.06. En esta ocasión, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se concentran? Queremos descubrir cosas originales y divertidas.

Milagros es la primera 'Fósfora' que charla con nosotros. Su hermano, cuando estaban los dos estudiando, "se ponía el gato sobre los hombros y a mí el ronroneo me desquiciaba. Yo iba y no podía ni verlo. El gato no se movía para nada. Eso era un espectáculo de ver. Y él tiene la licenciatura de química y es subinspector de Trabajo".

Inmediatamente después, Olga relata que, en la universidad, siempre necesitaba el silencio para estudiar. Se ponía tapones para aislarse del mundo y le venía muy bien ir a la biblioteca.

Alamy Stock Photo Biblioteca

¿Y cómo se colocan bien los tapones? Dice que depende también del tipo de tapón que uses, "porque hay unos con forma de cilindro que los haces más finitos, te los colocas en el oído, y ya se adapta. Son los mejores".

Antonio se concentra para quitarse el hipo "y de una forma muy sencilla. Es 100% efectivo. Un día, un familiar me dijo que cerrase los ojos y pensase que estaba viendo mi propia coronilla. Todos mis pensamientos fueron ahí. Me lo quitó en 5-6 segundos. Engañas al cerebro y se quita. A mí me ha pasado yendo en moto, de tener hipo por Sevilla. Y pensar, por ejemplo, en la punta de nariz... y adiós hipo".

Así, y de este modo tan particular, este oyente emplea esta fórmula para acabar con el hipo y de forma efectiva. Pensar en algo. En cualquier punto de su cuerpo y el hipo...¡desaparece!

Pruden lleva 40 años pintando y "lo hago con música. Tengo con 62 años y pinto con la música de cuando era joven. Además, busco canciones específicas. Ahí es cuando me salta la chispa creativa. Pinto óleo sobre lienzo y es lo que me hace sacar el espíritu del cuadro y poder comunicar".

"NECESITO SILENCIO ABSOLUTO PARA CONCENTRARME Y, ADEMÁS, TENGO UN TOC"

Otro 'Fósforo' que responde al tema del día propuesto es Rubén. Este oyente tiene un problema serio de concentración. Necesita silencio absoluto y, además, también tiene un toc. Tiene que comprobar, antes de acostarse, que el horno está apagado. Que la puerta en cuestión está cerrada... y alguna manía más. Todas las noches, "mínimo una vez, compruebo que el grifo no tira agua. Entonces, tengo que hacerlo y para concentrarme, tengo que contar hasta cinco. Así que imagínate cuando mi mujer me veía delante del grifo contando hasta cinco...", relata provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Imagen de una habitación

Loli es la primera vez que habla con nosotros y, por eso, estaba un poquito nerviosa. Pero nos ha contado su caso; concluyendo así la sección. Ella le ha indicado a Alberto Herrera y el resto de colaboradores que necesita silencio para leer y "tengo dos hijos: el mayor ha terminado la carrera de Periodismo y mi niña está estudiando periodismo con audiovisual. Y los dos estudian con música. Y además con reggaeton".