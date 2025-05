Santi Cañizares zanja el debate de la portería del Barcelona de cara al tramo final de la temporada: "Me da la sensación..."

Publicado el 03 may 2025, 11:01 - Actualizado 03 may 2025, 11:02

Ter Stegen sufrió en septiembre una grave lesión de rodilla durante el partido que el Barcelona disputaba contra el Villarreal. El portero alemán chocó con Eric Bailly, quedó tendido sobre el terreno de juego de La Cerámica y fue retirado en camilla del terreno de juego.

EFE Marc-André ter Stegen, retirado en camilla en La Cerámica.

El meta ha estado alejado de los terrenos de juego casi ocho meses y, tal y como ha confirmado Hansi Flick este viernes, reaparecerá este sábado contra el Real Valladolid.

EL BARCELONA FICHÓ A SZCZESNY PARA SUPLIR A TER STEGEN

Para suplir a Ter Stegen el Barça fichó a Szczesny, que firmó hasta final de temporada. El polaco se había retirado después de la Eurocopa y se encontraba en su casa de Marbella cuando recibió la llamada del conjunto azulgrana.

El Barcelona, con la llegada de Szczesny eligió veteranía y garantías para defender su portería, ya que el guardameta había pasado por equipos como Arsenal, Roma y Juventus.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Szczesny despeja un balón de cabeza en el Barcelona - Inter.

En un principio, Hansi Flick apostó por Iñaki Peña. El canterano disputó 15 partidos, pero tras el parón invernal el polaco se adueñó de la portería y con él el equipo azulgrana enlazó 22 partidos sin conocer la derrota. Racha que han posicionado al Barça como principal candidato a ganar LaLiga y como aspirante a la Champions League, donde está disputando las semifinales contra el Inter.

Pero Ter Stegen ya está recuperado de su rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, recibió el alta médica para la final de la Copa del Rey y el debate sobre quién debe ocupar la portería del Barcelona ya se ha abierto.

SANTI CAÑIZARES PONE FIN AL DEBATE Y ELIGE ENTRE SZCZESNY Y TER STEGEN

Juanma Castaño preguntó a Santi Cañizares por el debate de la portería del Barcelona tras la recuperación de Ter Stegen, que apunta a la titularidad frente al Real Valladolid, tal y como ha confirmado Hansi Flick en rueda de prensa.

EFE Ter Stegen durante un entrenamiento del Barcelona.

"Desde que Ter Stegen está rondando por el banquillo y habla tanto con Hansi Flick… me ha dado la sensación de que ha descentrado a Szczesny", empezó explicando el exportero.

Y agregaba: "No puedo saber cómo está Ter Stegen si no le he visto jugar y hemos visto a Szczesny dubitativo, ¿pero cómo está Ter Stegen? Si supiéramos que está perfecto, pues no habría debate".

Para finalizar, Santi Cañizares zanjaba el debate diciendo: "Yo tengo que poner a Szczesny porque no sé en qué estado de forma está Ter Stegen. Cuando le vea jugar y vea que se parece al que estamos acostumbrados a ver, pues Ter Stegen es mejor para ser titular en el Barcelona".

