Toñi, limpiadora del hogar: "Horrible; me dijeron que salían del wáter. A mí me daban pánico las ratas, pusieron una gran piedra para taparlo"

El programa 'Herrera en COPE' ha abierto los micrófonos a los oyentes en su sección 'La Hora de los Fósforos' para compartir sus "visitas inesperadas de animales". El detonante fue el vídeo de una cabra en un supermercado de Matadepera (Barcelona), pero los testimonios pronto derivaron hacia experiencias mucho más aterradoras, destacando el vivido por Toñi, una oyente de Cazalla de la Sierra. Toñi, trabajadora de la limpieza, ha relatado el pánico que sintió al limpiar una casa en La Cojara donde "habían salido ratas por el váter".

Aunque los roedores ya no estaban cuando llegó, el escenario era desolador: "Yo prefiero una cabra a una rata. Se me pone el cuerpo malo", confesó la oyente, que tuvo que realizar la tarea acompañada de su vecina Pili debido al miedo que sentía.

Alamy Stock Photo Limpiadora del hogar

Un rastro de destrucción

El destrozo causado por los animales fue mayúsculo. Según el testimonio de Toñi, las ratas hicieron un agujero para acceder al aceite de debajo de un fregadero, "se bebieron el aceite", vaciaron botes de harina en la despensa y dejaron excrementos de gran tamaño. "En un leñero que había debajo del hueco de la cabeza, se comieron las alpargatas", añadió, describiendo la situación como algo "horrible".

Plagas en pisos, garajes y coches

El caso de Toñi no es aislado. El colaborador Antonio Agredano compartió su experiencia con ratas en un segundo piso en el barrio de Nervión (Sevilla), donde nadie en su bloque le creía. "Descubrí que había un agujero que conectaba con la cochera y subían por ahí por las noches", explicó, recordando la desagradable situación al tener a su "hijo recién nacido".

Otras oyentes corroboraron que las alturas no son un impedimento. Una de ellas relató cómo llegó a capturar ocho ratones en un séptimo piso en Oliva (Valencia), los cuales trepaban por el hueco del extractor de la cocina. Por su parte, Nati contó cómo el coche de su hijo acabó en el taller después de que una rata anidara "en el motor" tras unas fuertes lluvias, provocando un "buen desaguisado".

Murciélagos, arañas y reptiles

Más allá de los roedores, los testimonios incluyeron una gran variedad de animales. Desde un murciélago que se le enganchó a una oyente en el bolsillo de su mono en los años 80 hasta otro que se coló en el dormitorio de Pilar, quien optó por dejarle la ventana abierta para que saliera. También María José compartió cómo convivió con dos tarántulas como mascotas de sus hijos y se encontró una mantis religiosa en la cabeza mientras cuidaba su jardín.

CORDON PRESS Tarántula

Una de las anécdotas más angustiosas fue la de Elena, quien mientras bebía de un botijo en el trabajo 'noto que algo se mueve en la boca'. Por instinto, escupió rápidamente, descubriendo que se trataba de una araña. La misma oyente tuvo que armarse de valor para capturar con un frasco de cristal un reptil de gran tamaño que encontró en el marco de la puerta del dormitorio de su hija.