Carlos Velasco, meteorólogo: "A partir del Jueves Santo es posible que se acerque un embolsamiento de aire frío que inestabilice algo el tiempo"

El Lunes Santo ha dejado tras de sí un tiempo agradable y cielos despejados en gran parte del país, ofreciendo una tregua en Semana Santa. Un ejemplo de ello es que en la Comunidad de Madrid, se esperan máximas de 18 grados en la zona centro y mínimas de 9 grados durante la madrugada, con viento presente pero con rachas más suaves. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada estará marcada por un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares.

No obstante, la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular y la entrada de un flujo húmedo de norte dejarán precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos. En contraste, la mitad sur peninsular y Baleares disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados, consolidando un inicio de semana estable en estas zonas.

Un final de Semana Santa amenazado por la inestabilidad

La predicción para los próximos días festivos, sin embargo, invita a la cautela. Durante una intervención en COPE Madrid, el meteorólogo Carlos Velasco ha advertido de un posible cambio de tiempo hacia el final de la semana. Según Velasco, la estabilidad actual podría verse interrumpida.

El experto señala que "a partir del jueves, viernes, ya veremos si el sábado y domingo próximos es posible que se acerque un embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera y pueda inestabilizar algo el tiempo". Esta situación introduce una notable incertidumbre en el pronóstico para las jornadas clave de la Semana Santa.

Es posible que se acerque un embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera y pueda inestabilizar algo el tiempo" Carlos Velasco Meteorólogo

Carlos Velasco ha añadido que, por el momento, "no podemos determinar ahora mismo qué zonas se van a ver más afectadas por esas precipitaciones". Es una posibilidad que mantiene en vilo a quienes planean disfrutar de las procesiones y los días de descanso.

Carlos Castro/Europa Press Viveiro, Lugo. Semana Santa de Viveiro, declarada de interés turístico internacional. Procesión del Prendimiento, que consta de cinco pasos.

Alerta por viento, DANA y calima

Mientras tanto, el viento sigue siendo protagonista en varias regiones. La Aemet prevé para este lunes rachas muy fuertes de viento, con tramontana en el Ampurdán y Baleares, y cierzo en el valle del Ebro y los Pirineos. En Canarias, el viento alisio también soplará con intervalos fuertes y rachas muy potentes en zonas expuestas.

EFE Policía municipal se acerca al lugar donde un semáforo ha caído por el viento en Zaragoza

Además del embolsamiento de aire frío, la presencia de una DANA al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, con una baja probabilidad de precipitaciones. Por otro lado, en las islas Canarias se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur, con la probable entrada de calima en las islas orientales.

Finalmente, la cota de nieve experimentará un ascenso progresivo, pasando de los 500/700 metros iniciales hasta los 1.200/1.500 en el Pirineo, y por encima de 1.500/1.800 metros en el resto de montañas de la mitad norte. También se esperan heladas débiles en zonas de montaña y puntos de ambas mesetas, junto con bancos de niebla matinales en el norte peninsular.