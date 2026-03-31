Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional: "Si no echamos la llave en casa, pueden usar un trozo de plástico para entrar en las viviendas, es el método del 'resbalón'"

Con la llegada de periodos vacacionales, aumenta la preocupación por la seguridad en el hogar. La Policía Nacional ha detenido a 31 personas durante este mes de marzo por robos en el interior de domicilios en varios municipios de la Comunidad de Madrid. En el programa Herrera en COPE Madrid, con Belén Ibáñez, se ha abordado este tema, ofreciendo consejos para proteger las viviendas de los ladrones que aprovechan la ausencia de sus inquilinos.

El método del resbalón, una puerta abierta

Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional, ha explicado una de las técnicas más comunes. "Mediante el conocido método del resbalón, los ladrones acceden fácilmente a nuestra vivienda, sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura", ha detallado. La clave para evitarlo es simple pero fundamental: cerrar siempre la puerta con llave. García ha sido tajante al respecto: "Este método funciona solo si no echamos la llave".

Este método funciona solo si no echamos la llave" Alejandra García Portavoz de la Policía Nacional

La discreción en redes sociales es clave

Otro de los focos de atención para los delincuentes son las redes sociales. La portavoz policial advierte de que "los delincuentes emplean estos canales para obtener información acerca de nosotros". Por ello, ha recomendado "mantener discreción en las redes sociales, no publicando cuándo nos vamos ni cuánto tiempo". Esta información puede dar pistas claras a los ladrones sobre qué viviendas se encuentran vacías.

Señales de alerta y otras recomendaciones

Además de la precaución en redes y el uso de la llave, la Policía Nacional ofrece otros consejos prácticos. Entre ellos se encuentran no dejar las persianas completamente bajadas, usar temporizadores de luz para simular presencia en casa o pedirle a una persona de confianza que vacíe el buzón periódicamente para no dejar pistas de nuestra ausencia.

Europa Press Coche Policía Nacional. Imagen de archivo

Finalmente, si al regresar de las vacaciones se observan marcas extrañas en la puerta, como pequeñas tiras de plástico o hilos de silicona en el marco, es crucial no tocar nada. Alejandra García insiste en la importancia de llamar inmediatamente al 091 para que los agentes puedan investigar lo sucedido sin que se alteren las posibles pruebas.